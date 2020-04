Додано: Суб 25 кві, 2020 11:14

Slx написав: Uppi написав: С вирусом понятно это новый тип Гриппа , отсюда быстрая расспространяемость. Но вот меры против обычного гриппа слишком запредельные ... Для здорового человека этот вирус не опасен ... С вирусом понятно это новый тип Гриппа , отсюда быстрая расспространяемость. Но вот меры против обычного гриппа слишком запредельные ... Для здорового человека этот вирус не опасен ...

Еще один д-б. С этим вирусом узнают люди, что они были полноценно здоровы уже постфактум, если выживут и не имели критического состояния/симптомов от короны.

А сколько людей ошибаются, считая себя абсолютно здоровым потому-что их повседневная жизнь не имеет негативного влияния от состояния здоровья? А на деле на горку пройтись - одышка, легкие г-но; пробежку сделать - сердечко заболело и ноги заныли, мышцы слабые; тяжесть подержать - руки затекли, мелкие сосуды не пашут... а если про внутрисистемное (селезенка, эритроциты, надпочечники, щитовитка, горомоны, печенка бла-бла-бла, про что имею смутное понятие).

А ведь потому что для борьбы с вирусом нужно не просто быть "достаточно здоровым" для привычной жизни, а как минимум иметь запас сил в организме для отбивания серьезной атаки, но НЕ ОЧЕНЬ большой из-за цитокинового шторма сверхактивной битвы + счастливое стечение обстоятельств. Сколько инфы про молодых футболистов и спортсменов, умерших от короны!



Да и вообще, не нужно путать отсутствие серьезных болезней с присутствием здорового состояния тела.

Сколько инфы про молодых футболистов и спортсменов, умерших от короны!

то що вони жруть хімію, здоров"я не добавляє...

сучасний спорт - це не про ЗОЖ то що вони жруть хімію, здоров"я не добавляє...сучасний спорт - це не про ЗОЖ

