Uppi написав:С вирусом понятно это новый тип Гриппа , отсюда быстрая расспространяемость. Но вот меры против обычного гриппа слишком запредельные ... Для здорового человека этот вирус не опасен ...
Еще один д-б. С этим вирусом узнают люди, что они были полноценно здоровы уже постфактум, если выживут и не имели критического состояния/симптомов от короны. А сколько людей ошибаются, считая себя абсолютно здоровым потому-что их повседневная жизнь не имеет негативного влияния от состояния здоровья? А на деле на горку пройтись - одышка, легкие г-но; пробежку сделать - сердечко заболело и ноги заныли, мышцы слабые; тяжесть подержать - руки затекли, мелкие сосуды не пашут... а если про внутрисистемное (селезенка, эритроциты, надпочечники, щитовитка, горомоны, печенка бла-бла-бла, про что имею смутное понятие). А ведь потому что для борьбы с вирусом нужно не просто быть "достаточно здоровым" для привычной жизни, а как минимум иметь запас сил в организме для отбивания серьезной атаки, но НЕ ОЧЕНЬ большой из-за цитокинового шторма сверхактивной битвы + счастливое стечение обстоятельств. Сколько инфы про молодых футболистов и спортсменов, умерших от короны!
Да и вообще, не нужно путать отсутствие серьезных болезней с присутствием здорового состояния тела. Так же и про уровень своего интеллекта не нужно ошибаться: раз в быту некоторые не выглядят дураками, то и на серьезную тему что-то скажут - на деле лепешку ляпнут.
Сколько инфы про молодых футболистов и спортсменов, умерших от короны! то що вони жруть хімію, здоров"я не добавляє... сучасний спорт - це не про ЗОЖ
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
antey1969 написав:В общем и целом, пока загрузка небольшая, так как тяжелых мало.
Надо сказать, что все славянские государства переносят пандемию относительно спокойно, нет трэша Уханя, громадных проблем Италии и Испании, сотен тысяч зараженных штата Нью-Йорк. Так и напрашивается поискать ответ на этот вопрос.
У кого какие мысли ?
Так в порядке мозгового штурма, вкину следующие самые невероятные версии:
1. Славяне, насмотревшись трэш-видео с Ухани и Ломбардии, перебдели относительно больше других, введя раньше карантинные меры, помня знаменитое - лучше перебдеть, чем недобдеть. 2. Генетические особенности 3. БЦЖ или что-то подобное из массовых вакцинаций
Что-то больше в голову ничего не лезет. Думаю, пункт 1 самый вероятный
ага-ага, треш та угар з Крушавелем, безконтрольним поверненням заробітчан, РПЦ ... недобзділи ... пунк 1 фейковий
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
freeze написав:Смертность во Франции на отрезке с 1 марта по 13 апреля, совпавшем со вспышкой коронавируса, увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
типичный пример манипуляции статистикой. Март и апрель никогда не были пиками ОРВИ, поэтому, сравнивать надо не с АППГ, а с пиковыми месяцами "обычных" ОРВИ (с ноября по январь). И тогда картина будет совсем другой.
stargazer написав:про статистику вчора ніби по співвідношенню тих, які перейшли через хворобу до кількості випадків було 9% сьогодні 12%. До піку ще далеко. Та й довіри до цієї статистики немає. Про Чернігівську область і проблеми з тестуванням хтось тут вже писав, тому цифри в звітах явно занижені. Про Донецьку навіть якщо без окупованих територій думаю також.
Вчора стільки разів крутили звіт мера Києва про те скільки хворих звідки в якій лікарні, проте чомусь про пацієнтів з Тернопільської області Кременецького району в Олександрівській лікарні мовчок.
тому що це попи з РПЦ з Почаївської Лаври
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
antey1969 написав:В общем и целом, пока загрузка небольшая, так как тяжелых мало.
Надо сказать, что все славянские государства переносят пандемию относительно спокойно, нет трэша Уханя, громадных проблем Италии и Испании, сотен тысяч зараженных штата Нью-Йорк. Так и напрашивается поискать ответ на этот вопрос.
У кого какие мысли ?
Так в порядке мозгового штурма, вкину следующие самые невероятные версии:
1. Славяне, насмотревшись трэш-видео с Ухани и Ломбардии, перебдели относительно больше других, введя раньше карантинные меры, помня знаменитое - лучше перебдеть, чем недобдеть. 2. Генетические особенности 3. БЦЖ или что-то подобное из массовых вакцинаций
Что-то больше в голову ничего не лезет. Думаю, пункт 1 самый вероятный
Беларусь противоречит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:При таких цифрах возникают сомнения, что понятие серьёзного и критического случаев в наших странах одинаковое. Может, поэтому там и очереди.
в РФ совершенно отчётливо взят курс на закручивание гаек гражданских свобод, поинтересуйтесь инициативами Собянина в вопросе пропусков и т.п. Соответственно, они заинтересованы в нагнетании, преувеличении опасности эпидемии.
freeze написав:Так в порядке мозгового штурма, вкину следующие самые невероятные версии: ...
Исходя из тех сведений, что публиковались на ветке, из предложенных вами, по моему мнению, наиболее вероятными будут: 1. "БЦЖ или что-то подобное из массовых вакцинаций" - примерно 70% 2. "Генетические особенности" - примерно 10% (Украину кто только не завоевывал, в результате дикое смешение национальностей, вы как биолог знаете, что "гибриды", как правило, более жизнеспособны по сравнению с "родителями") 3. "перебдели относительно больше других, введя раньше карантинные меры" - 1% 4. "Пока не выяснено" - примерно 20%.
ЛАД написав:Это случайные величины и вероятность того, что они изменяются только в одну сторону, да ещё и 2 переменных вместе, стремится к 0. Или опять неграмотность журналистов,или в правительстве нет ни одного человека, знающего математику в объеме, превышающем арифметику для начальных классов.
это "белый шум". Типа, правительство имеет план, всё под контролем. По факту, как объём карантинных ограничений постоянно пересматривают, так и набор критериев выхода будут пересматривать по ситуации. И ничем это им не грозит, 99% населения не запомнит этих критериев и уж тем более не сможет отследить состояние их выполнения.
Slx написав:А ведь потому что для борьбы с вирусом нужно не просто быть "достаточно здоровым" для привычной жизни, а как минимум иметь запас сил в организме для отбивания серьезной атаки, но НЕ ОЧЕНЬ большой из-за цитокинового шторма сверхактивной битвы + счастливое стечение обстоятельств. Сколько инфы про молодых футболистов и спортсменов, умерших от короны!
ещё в середине 20 века, когда начал появляться профессиональный спорт в его нынешнем понимании, было отмечено, что спортсмены на пике формы имеют повышенную восприимчивость к инфекционным заболеваниям. То есть, проф спорт угнетает иммунитет, и то, что проф спортсмены в группе риска по всем видам ОРВИ - совершенно ожидаемо, они пошли на это сознательно, выбирая карьеру.
после карантина всех под вакцинацию поведут. ещё на этом руки нагреют. введут какую то хрень. и скажут ждать и не выходить из дома 14 дней.(( потом вместо масок, везде запускать будут по справкам, что ты прошёл вакцинацию.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.