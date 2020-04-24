freeze написав:Так в порядке мозгового штурма, вкину следующие самые невероятные версии: ...
Исходя из тех сведений, что публиковались на ветке, из предложенных вами, по моему мнению, наиболее вероятными будут: 1. "БЦЖ или что-то подобное из массовых вакцинаций" - примерно 70% 2. "Генетические особенности" - примерно 10% (Украину кто только не завоевывал, в результате дикое смешение национальностей, вы как биолог знаете, что "гибриды", как правило, более жизнеспособны по сравнению с "родителями") 3. "перебдели относительно больше других, введя раньше карантинные меры" - 1% 4. "Пока не выяснено" - примерно 20%.
ще цікавий феномен В"єтнама
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
freeze написав:Смертность во Франции на отрезке с 1 марта по 13 апреля, совпавшем со вспышкой коронавируса, увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
типичный пример манипуляции статистикой. Март и апрель никогда не были пиками ОРВИ, поэтому, сравнивать надо не с АППГ, а с пиковыми месяцами "обычных" ОРВИ (с ноября по январь). И тогда картина будет совсем другой.
Вы не правы. Это разные сравнения. Для оценки тяжести сегодняшней эпидемии надо сравнивать как раз с такими же периодами прошлых лет. С пиковыми месяцами "обычных" ОРВИ (с ноября по январь) есть смысл сравнивать для оценки тяжести нынешней эпидемии короны с "обычным" гриппом. И, кстати, посмотрите мой ночной пост viewtopic.php?p=4946727#p4946727. Там приведена более полная цитата, где видно, что в 2018 смертей за этот же период было существенно (на 11%) больше, чем в 2019. Не знаю, чем объясняется, возможно, как раз эпидемией гриппа.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Игорь Алексеевич написав:после карантина всех под вакцинацию поведут. ещё на этом руки нагреют. введут какую то хрень. и скажут ждать и не выходить из дома 14 дней.(( потом вместо масок, везде запускать будут по справкам, что ты прошёл вакцинацию.
В нашем случае такие справки будут в каждом переходе продавать
Игорь Алексеевич написав:после карантина всех под вакцинацию поведут. ещё на этом руки нагреют. введут какую то хрень. и скажут ждать и не выходить из дома 14 дней.(( потом вместо масок, везде запускать будут по справкам, что ты прошёл вакцинацию.
В нашем случае такие справки будут в каждом переходе продавать
тогда можно начинать и эру чипования населения. типа мы будем следить за вашим здоровьем и за вашими вирусами, но на самом деле планы будут совершенно другие. ведь тогда за населением планеты можно следить 24 часа в сутки и видеть и слышать, чем они занимаются и что думают.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
juristkostya написав:...... Соответственно, они заинтересованы в нагнетании, преувеличении опасности эпидемии.
В нагнетании сегодня заинтересованы практически все страны, вводившие достаточно жёсткий карантин. Иначе будет сложно оправдаться перед народом. Представьте себе, например, что у нас в мае объявят, что вся эта эпидемия была шуткой...
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
antey1969 написав:В общем и целом, пока загрузка небольшая, так как тяжелых мало.
Надо сказать, что все славянские государства переносят пандемию относительно спокойно, нет трэша Уханя, громадных проблем Италии и Испании, сотен тысяч зараженных штата Нью-Йорк. Так и напрашивается поискать ответ на этот вопрос.
У кого какие мысли ?
Так в порядке мозгового штурма, вкину следующие самые невероятные версии:
1. Славяне, насмотревшись трэш-видео с Ухани и Ломбардии, перебдели относительно больше других, введя раньше карантинные меры, помня знаменитое - лучше перебдеть, чем недобдеть. 2. Генетические особенности 3. БЦЖ или что-то подобное из массовых вакцинаций
Что-то больше в голову ничего не лезет. Думаю, пункт 1 самый вероятный
скорее всего, мы массово столкнулись с вирусом и выработали иммунитет задолго до официального объявления "эпидемии". Комаровский в одной из передач говорит, что в декабре 19-январе 20 по всей стране наблюдался всплеск тяжёлых вирусных пневмоний. Но поскольку болезнь не имеет специфических симптомов, а о новом вирусе тогда особо ещё не знали - никто специально не занимался выявлением и отдельной статистики по короновирусу не велось. На сегодня, по его мнению, мы уже пик прошли, и только отсутствие массового тестирования не позволяет нам узнать, что огромный процент населения уже выработал антитела.
Да что говорить, у меня самого знакомая ездила на НГ к родне в Ивано-Франковск, и после возвращения попала в стационар с вирусной пневмонией. Пока лечилась, три человека в отделении умерли от того же.
Игорь Алексеевич написав:после карантина всех под вакцинацию поведут. ещё на этом руки нагреют. введут какую то хрень. и скажут ждать и не выходить из дома 14 дней.(( потом вместо масок, везде запускать будут по справкам, что ты прошёл вакцинацию.
В нашем случае такие справки будут в каждом переходе продавать
Эра переходов уже закончилась. Электронный реестр справок о вакцинации. Штраф 34 000 - 78 000 грн за попытку предоставить подложную справку Штраф 78 000 грн за попытку выдачи реальной справки с внесением в реестр без реальной проведенной вакцинации с кэшбеком половину этой суммы в пользу сознательного гражданина, заявившего об этом.
Тут уже апробировали на законе о РРО как учить добру
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.