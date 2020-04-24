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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10661067106810691070>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 194
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
20
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
42
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
31
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
34
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:40

  yanyura написав:
  freeze написав:Так в порядке мозгового штурма, вкину следующие самые невероятные версии:
...

Исходя из тех сведений, что публиковались на ветке, из предложенных вами, по моему мнению, наиболее вероятными будут:
1. "БЦЖ или что-то подобное из массовых вакцинаций" - примерно 70%
2. "Генетические особенности" - примерно 10% (Украину кто только не завоевывал, в результате дикое смешение национальностей, вы как биолог знаете, что "гибриды", как правило, более жизнеспособны по сравнению с "родителями")
3. "перебдели относительно больше других, введя раньше карантинные меры" - 1%
4. "Пока не выяснено" - примерно 20%.

ще цікавий феномен В"єтнама
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:42

То с какой тщательностью составляли этот план,много говорит само за себя..
https://ukranews.com/news/698572-plan-s ... ly-dvazhdy
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:46

  гуляйполе написав:То с какой тщательностью составляли этот план,много говорит само за себя..
https://ukranews.com/news/698572-plan-s ... ly-dvazhdy


будем ще років 5 користуватися пішкарусами

А также на 4 этапе, когда на протяжении 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев ежедневно меньше, чем 5 на область.

При таком условии полностью заработает общественный транспорт,
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:47

  juristkostya написав:
  freeze написав:Смертность во Франции на отрезке с 1 марта по 13 апреля, совпавшем со вспышкой коронавируса, увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
типичный пример манипуляции статистикой. Март и апрель никогда не были пиками ОРВИ, поэтому, сравнивать надо не с АППГ, а с пиковыми месяцами "обычных" ОРВИ (с ноября по январь). И тогда картина будет совсем другой.

Вы не правы.
Это разные сравнения.
Для оценки тяжести сегодняшней эпидемии надо сравнивать как раз с такими же периодами прошлых лет.
С пиковыми месяцами "обычных" ОРВИ (с ноября по январь) есть смысл сравнивать для оценки тяжести нынешней эпидемии короны с "обычным" гриппом.
И, кстати, посмотрите мой ночной пост viewtopic.php?p=4946727#p4946727. Там приведена более полная цитата, где видно, что в 2018 смертей за этот же период было существенно (на 11%) больше, чем в 2019. Не знаю, чем объясняется, возможно, как раз эпидемией гриппа.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Игорь Алексеевич написав:после карантина всех под вакцинацию поведут.
ещё на этом руки нагреют.
введут какую то хрень. и скажут ждать и не выходить из дома 14 дней.((
потом вместо масок, везде запускать будут по справкам, что ты прошёл вакцинацию. :roll:
В нашем случае такие справки будут в каждом переходе продавать
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:56

  Faceless написав:
Игорь Алексеевич написав:после карантина всех под вакцинацию поведут.
ещё на этом руки нагреют.
введут какую то хрень. и скажут ждать и не выходить из дома 14 дней.((
потом вместо масок, везде запускать будут по справкам, что ты прошёл вакцинацию. :roll:
В нашем случае такие справки будут в каждом переходе продавать


тогда можно начинать и эру чипования населения.
типа мы будем следить за вашим здоровьем и за вашими вирусами, но на самом деле планы будут совершенно другие.
ведь тогда за населением планеты можно следить 24 часа в сутки и видеть и слышать, чем они занимаются и что думают. :roll: :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 12:01

  juristkostya написав:......
Соответственно, они заинтересованы в нагнетании, преувеличении опасности эпидемии.

В нагнетании сегодня заинтересованы практически все страны, вводившие достаточно жёсткий карантин.
Иначе будет сложно оправдаться перед народом. Представьте себе, например, что у нас в мае объявят, что вся эта эпидемия была шуткой...
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 12:04

  yanyura написав:.....
4. "Пока не выяснено" - примерно 20%.

Ставлю 80-90% на этот пункт.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 12:05

  freeze написав:
  antey1969 написав:В общем и целом, пока загрузка небольшая, так как тяжелых мало.


Надо сказать, что все славянские государства переносят пандемию относительно спокойно, нет трэша Уханя, громадных проблем Италии и Испании, сотен тысяч зараженных штата Нью-Йорк.
Так и напрашивается поискать ответ на этот вопрос.

У кого какие мысли ?

Так в порядке мозгового штурма, вкину следующие самые невероятные версии:

1. Славяне, насмотревшись трэш-видео с Ухани и Ломбардии, перебдели относительно больше других, введя раньше карантинные меры, помня знаменитое - лучше перебдеть, чем недобдеть.
2. Генетические особенности
3. БЦЖ или что-то подобное из массовых вакцинаций

Что-то больше в голову ничего не лезет.
Думаю, пункт 1 самый вероятный

скорее всего, мы массово столкнулись с вирусом и выработали иммунитет задолго до официального объявления "эпидемии".
Комаровский в одной из передач говорит, что в декабре 19-январе 20 по всей стране наблюдался всплеск тяжёлых вирусных пневмоний. Но поскольку болезнь не имеет специфических симптомов, а о новом вирусе тогда особо ещё не знали - никто специально не занимался выявлением и отдельной статистики по короновирусу не велось. На сегодня, по его мнению, мы уже пик прошли, и только отсутствие массового тестирования не позволяет нам узнать, что огромный процент населения уже выработал антитела.

Да что говорить, у меня самого знакомая ездила на НГ к родне в Ивано-Франковск, и после возвращения попала в стационар с вирусной пневмонией. Пока лечилась, три человека в отделении умерли от того же.
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 12:06

  Faceless написав:
Игорь Алексеевич написав:после карантина всех под вакцинацию поведут.
ещё на этом руки нагреют.
введут какую то хрень. и скажут ждать и не выходить из дома 14 дней.((
потом вместо масок, везде запускать будут по справкам, что ты прошёл вакцинацию. :roll:
В нашем случае такие справки будут в каждом переходе продавать


Эра переходов уже закончилась.
Электронный реестр справок о вакцинации.
Штраф 34 000 - 78 000 грн за попытку предоставить подложную справку
Штраф 78 000 грн за попытку выдачи реальной справки с внесением в реестр без реальной проведенной вакцинации с кэшбеком половину этой суммы в пользу сознательного гражданина, заявившего об этом.

Тут уже апробировали на законе о РРО как учить добру :)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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