Додано: Суб 25 кві, 2020 11:40

yanyura написав: freeze написав: Так в порядке мозгового штурма, вкину следующие самые невероятные версии:

... Так в порядке мозгового штурма, вкину следующие самые невероятные версии:

Исходя из тех сведений, что публиковались на ветке, из предложенных вами, по моему мнению, наиболее вероятными будут:

1. "БЦЖ или что-то подобное из массовых вакцинаций" - примерно 70%

2. "Генетические особенности" - примерно 10% (Украину кто только не завоевывал, в результате дикое смешение национальностей, вы как биолог знаете, что "гибриды", как правило, более жизнеспособны по сравнению с "родителями")

3. "перебдели относительно больше других, введя раньше карантинные меры" - 1%

