Додано: Суб 25 кві, 2020 12:05

freeze написав: antey1969 написав: В общем и целом, пока загрузка небольшая, так как тяжелых мало. В общем и целом, пока загрузка небольшая, так как тяжелых мало.



Надо сказать, что все славянские государства переносят пандемию относительно спокойно, нет трэша Уханя, громадных проблем Италии и Испании, сотен тысяч зараженных штата Нью-Йорк.

Так и напрашивается поискать ответ на этот вопрос.



У кого какие мысли ?



Так в порядке мозгового штурма, вкину следующие самые невероятные версии:



1. Славяне, насмотревшись трэш-видео с Ухани и Ломбардии, перебдели относительно больше других, введя раньше карантинные меры, помня знаменитое - лучше перебдеть, чем недобдеть.

2. Генетические особенности

3. БЦЖ или что-то подобное из массовых вакцинаций



Что-то больше в голову ничего не лезет.

Думаю, пункт 1 самый вероятный Надо сказать, что все славянские государства переносят пандемию относительно спокойно, нет трэша Уханя, громадных проблем Италии и Испании, сотен тысяч зараженных штата Нью-Йорк.Так и напрашивается поискать ответ на этот вопрос.У кого какие мысли ?Так в порядке мозгового штурма, вкину следующие самые невероятные версии:1. Славяне, насмотревшись трэш-видео с Ухани и Ломбардии, перебдели относительно больше других, введя раньше карантинные меры, помня знаменитое - лучше перебдеть, чем недобдеть.2. Генетические особенности3. БЦЖ или что-то подобное из массовых вакцинацийЧто-то больше в голову ничего не лезет.Думаю, пункт 1 самый вероятный

скорее всего, мы массово столкнулись с вирусом и выработали иммунитет задолго до официального объявления "эпидемии".Комаровский в одной из передач говорит, что в декабре 19-январе 20 по всей стране наблюдался всплеск тяжёлых вирусных пневмоний. Но поскольку болезнь не имеет специфических симптомов, а о новом вирусе тогда особо ещё не знали - никто специально не занимался выявлением и отдельной статистики по короновирусу не велось. На сегодня, по его мнению, мы уже пик прошли, и только отсутствие массового тестирования не позволяет нам узнать, что огромный процент населения уже выработал антитела.Да что говорить, у меня самого знакомая ездила на НГ к родне в Ивано-Франковск, и после возвращения попала в стационар с вирусной пневмонией. Пока лечилась, три человека в отделении умерли от того же.