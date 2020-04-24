Додано: Суб 25 кві, 2020 12:29

Большинство пациентов с коронавирусом, которые находились на искусственной вентиляции легких в Нью-Йорке, умерли, говорится в исследовании американских ученых. Они проанализировали истории болезни 5,7 тыс. человек, попавших в городские больницы с диагнозом COVID-19 с 1 марта по 4 апреля.



Материалами для работы стали сведения о 2634 пациентах, которые были выписаны или скончались. Из них 320 человек, или 12,2% от общего числа, были подключены к аппаратам ИВЛ. Смертность в этой группе составила 88,1%, то есть большинство находившихся на искусственной вентиляции легких умерли.



Специалисты оценили разницу в смертности для пациентов разных возрастов, находящихся на ИВЛ и не подключенных к аппаратам. Среди пациентов на ИВЛ в возрастных группах от 18 до 65 лет и старше 65 лет скончались 76,4 и 97,2% соответственно. Смертность в тех же возрастных группах больных, не подключенных к таким аппаратам, составила 19,8 и 26,6%.





Согласно данным обо всех 5,7 тыс. пациентов, средний возраст заразившихся равняется 63 годам. Большинство заболевших — мужчины: их доля составляет 60,3%. В среднем они умирают чаще, чем женщины. Это не касается лишь молодых людей моложе 20 лет: в этой возрастной группе никто не скончался.



Также ученые сообщили, какие сопутствующие заболевания чаще встречались у пациентов. У более чем половины заразившихся оказалась гипертония — 56,6%, ожирением страдали 41,7%, а диабетом — 33,8%.



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Всего было включено 5700 пациентов (средний возраст 63 года [межквартильный интервал {IQR}, 52-75; диапазон 0-107 лет]; 39,7% женщин). Наиболее распространенными сопутствующими заболеваниями были гипертония (3026; 56,6%), ожирение (1737; 41,7%) и диабет (1808; 33,8%). Во время сортировки 30,7% пациентов были лихорадящими, 17,3% имели частоту дыхания, превышающую 24 вдоха в минуту, и 27,8% получали дополнительный кислород. Частота респираторной вирусной коинфекции составила 2,1%. Результаты были оценены для 2634 пациентов, которые были выписаны или умерли в конце исследования. Во время госпитализации 373 пациента (14,2%) (средний возраст 68 лет [IQR, 56-78]; 33,5% женщины) проходили лечение в отделении интенсивной терапии, 320 (12,2%) получили инвазивную искусственную вентиляцию легких, 81 (3,2%). ) получали заместительную почечную терапию, 553 (21%) умерли. Смертность для тех, кому требуется искусственная вентиляция легких, составила 88,1%. Среднее время наблюдения после выписки составило 4,4 дня (IQR, 2,2-9,3). Всего 45 пациентов (2,2%) были повторно приняты в течение периода исследования. Среднее время до реадмиссии составляло 3 дня (IQR, 1,0-4,5) для реадмиссированных пациентов. Среди 3066 пациентов, которые оставались госпитализированными в конечную дату последующего наблюдения (средний возраст 65 лет [IQR, 54-75]), средний период наблюдения во время цензуры составил 4,5 дня (IQR 2,4-8,1).