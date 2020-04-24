Игорь Алексеевич написав:после карантина всех под вакцинацию поведут. ещё на этом руки нагреют. введут какую то хрень. и скажут ждать и не выходить из дома 14 дней.(( потом вместо масок, везде запускать будут по справкам, что ты прошёл вакцинацию.
В нашем случае такие справки будут в каждом переходе продавать
На РФ QR (и циферки), аналогичные нашим ЖД-билетам. Их валидность можно проверять через веб-интерфейс с чего угодно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
juristkostya В декабре-январе о проверке на корону и речи быть не могло - тестов не было, а вначале об этом вирусе вообще не знали. Но всё равно, отличие от Зап. Европы удивляет. Почему у нас, как Вы предположили, переболели раньше, а там нет?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 25 кві, 2020 12:11, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
antey1969 написав:В общем и целом, пока загрузка небольшая, так как тяжелых мало.
Надо сказать, что все славянские государства переносят пандемию относительно спокойно, нет трэша Уханя, громадных проблем Италии и Испании, сотен тысяч зараженных штата Нью-Йорк. Так и напрашивается поискать ответ на этот вопрос.
У кого какие мысли ?
Так в порядке мозгового штурма, вкину следующие самые невероятные версии:
1. Славяне, насмотревшись трэш-видео с Ухани и Ломбардии, перебдели относительно больше других, введя раньше карантинные меры, помня знаменитое - лучше перебдеть, чем недобдеть. 2. Генетические особенности 3. БЦЖ или что-то подобное из массовых вакцинаций
Что-то больше в голову ничего не лезет. Думаю, пункт 1 самый вероятный
Нулевым пунктом не мешало бы вести пассажиропотоки и социальные связи. Итальянцы по пол деревни каждый вечер собираются на ужин в местном ресторане.
freeze написав:Смертность во Франции на отрезке с 1 марта по 13 апреля, совпавшем со вспышкой коронавируса, увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
типичный пример манипуляции статистикой. Март и апрель никогда не были пиками ОРВИ, поэтому, сравнивать надо не с АППГ, а с пиковыми месяцами "обычных" ОРВИ (с ноября по январь). И тогда картина будет совсем другой.
Вы не правы. Это разные сравнения. Для оценки тяжести сегодняшней эпидемии надо сравнивать как раз с такими же периодами прошлых лет. С пиковыми месяцами "обычных" ОРВИ (с ноября по январь) есть смысл сравнивать для оценки тяжести нынешней эпидемии короны с "обычным" гриппом. И, кстати, посмотрите мой ночной пост viewtopic.php?p=4946727#p4946727. Там приведена более полная цитата, где видно, что в 2018 смертей за этот же период было существенно (на 11%) больше, чем в 2019. Не знаю, чем объясняется, возможно, как раз эпидемией гриппа.
давайте так: что является критерием тяжести эпидемии? Очевидно, наша способность ей противостоять. О вакцине пока не говорим, её нет, но есть возможности для поддержания жизни критических больных - койкоместа + оборудование + специалисты по работе с этим оборудованием. Очевидно, что с этой точки зрения не имеет значения, в каком месяце произошёл всплеск - по окончании сезонного гриппа койкоместа и врачи никуда не исчезают, они в равной мере доступны зимой и летом. И, очевидно, их количество соответствует типичным максимальным значениям.
Именно поэтому, для адекватной оценки тяжести нынешней эпидемии надо сравнивать не с АППГ, а с типичными максимумами, независимо от того, на какой месяц они приходятся.
ЛАД написав:Представьте себе, например, что у нас в мае объявят, что вся эта эпидемия была шуткой...
А не надо объявлять, каждый человек на бытовом уровне и сам прекрасно ощущает, что никакой чрезвычайно вспышки ОРВИ не происходит.
Грубо говоря, в моём кругу общения с марта по сегодня никто не имеет признаков ОРВИ. Даже самых лёгких. В то время, как при обычном сезонном гриппе вы всегда можете сходу назвать родственников/друзей/сотрудников, которые болею/уже переболели в этом сезоне. И часто это 2-3 недели постельного режима, температура 39, ломота в суставах и прочие радости.
Большинство пациентов с коронавирусом, которые находились на искусственной вентиляции легких в Нью-Йорке, умерли, говорится в исследовании американских ученых. Они проанализировали истории болезни 5,7 тыс. человек, попавших в городские больницы с диагнозом COVID-19 с 1 марта по 4 апреля.
Материалами для работы стали сведения о 2634 пациентах, которые были выписаны или скончались. Из них 320 человек, или 12,2% от общего числа, были подключены к аппаратам ИВЛ. Смертность в этой группе составила 88,1%, то есть большинство находившихся на искусственной вентиляции легких умерли.
Специалисты оценили разницу в смертности для пациентов разных возрастов, находящихся на ИВЛ и не подключенных к аппаратам. Среди пациентов на ИВЛ в возрастных группах от 18 до 65 лет и старше 65 лет скончались 76,4 и 97,2% соответственно. Смертность в тех же возрастных группах больных, не подключенных к таким аппаратам, составила 19,8 и 26,6%.
Согласно данным обо всех 5,7 тыс. пациентов, средний возраст заразившихся равняется 63 годам. Большинство заболевших — мужчины: их доля составляет 60,3%. В среднем они умирают чаще, чем женщины. Это не касается лишь молодых людей моложе 20 лет: в этой возрастной группе никто не скончался.
Также ученые сообщили, какие сопутствующие заболевания чаще встречались у пациентов. У более чем половины заразившихся оказалась гипертония — 56,6%, ожирением страдали 41,7%, а диабетом — 33,8%.
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Всего было включено 5700 пациентов (средний возраст 63 года [межквартильный интервал {IQR}, 52-75; диапазон 0-107 лет]; 39,7% женщин). Наиболее распространенными сопутствующими заболеваниями были гипертония (3026; 56,6%), ожирение (1737; 41,7%) и диабет (1808; 33,8%). Во время сортировки 30,7% пациентов были лихорадящими, 17,3% имели частоту дыхания, превышающую 24 вдоха в минуту, и 27,8% получали дополнительный кислород. Частота респираторной вирусной коинфекции составила 2,1%. Результаты были оценены для 2634 пациентов, которые были выписаны или умерли в конце исследования. Во время госпитализации 373 пациента (14,2%) (средний возраст 68 лет [IQR, 56-78]; 33,5% женщины) проходили лечение в отделении интенсивной терапии, 320 (12,2%) получили инвазивную искусственную вентиляцию легких, 81 (3,2%). ) получали заместительную почечную терапию, 553 (21%) умерли. Смертность для тех, кому требуется искусственная вентиляция легких, составила 88,1%. Среднее время наблюдения после выписки составило 4,4 дня (IQR, 2,2-9,3). Всего 45 пациентов (2,2%) были повторно приняты в течение периода исследования. Среднее время до реадмиссии составляло 3 дня (IQR, 1,0-4,5) для реадмиссированных пациентов. Среди 3066 пациентов, которые оставались госпитализированными в конечную дату последующего наблюдения (средний возраст 65 лет [IQR, 54-75]), средний период наблюдения во время цензуры составил 4,5 дня (IQR 2,4-8,1).
juristkostya написав:Комаровский в одной из передач говорит, что в декабре 19-январе 20 по всей стране наблюдался всплеск тяжёлых вирусных пневмоний.
Возможно и раньше. В сентябре прошлого года был в "Куяльнике", примерно за неделю до моего отъезда мой "сокамерник" подхватил что-то на танцах, высокая температура, сухой кашель, сопли... Правда быстро и вылечился таблетками (но ему и чуть более 50-ти), а от него и я подхватил, сопли правда прошли быстро, но изматывающий сухой кашель не проходил месяца 2, потом перешел в отхаркивающий (это ужас, сколько желто-зеленой гадости я отхаркал!). Температура, правда была всего пару дней, парацетамол помог.
Но у меня в детстве был супериммунитет - оспу мне прививали дважды, не поверили после первой прививки, т.к. у меня никаких следов на коже от прививки не было (и нет), аналогично нет следов и от БЦЖ, кровь при порезах сворачивалась через пару минут, ну и куча прочих +++ была.
freeze написав:Надо сказать, что все славянские государства переносят пандемию относительно спокойно, нет трэша Уханя, громадных проблем Италии и Испании, сотен тысяч зараженных штата Нью-Йорк. Так и напрашивается поискать ответ на этот вопрос.
У кого какие мысли ?
Так в порядке мозгового штурма, вкину следующие самые невероятные версии:
1. Славяне, насмотревшись трэш-видео с Ухани и Ломбардии, перебдели относительно больше других, введя раньше карантинные меры, помня знаменитое - лучше перебдеть, чем недобдеть. 2. Генетические особенности 3. БЦЖ или что-то подобное из массовых вакцинаций
Что-то больше в голову ничего не лезет. Думаю, пункт 1 самый вероятный
Я начну с мысли о том, что еще слишком рано подводить итоги. Что-то можно будет анализировать, через несколько месяцев после того, как все выйдут из карантинов, если получится собрать и пересчитать статистику по единым стандартам. Не исключено, что своевременный карантин изменяет только скорость прохождения. Тем не менее, я попробую набросать свои несколько вариантов: 1. Возрастной состав населения и степень социальной активности пенсионеров. Отдельным подпунктом тут пойдет традиции доживания в домах престарелых. 2. Социальное поведение остального населения, среднее количество контактов. 3. Климат. Можно предположить, что более суровый климат с настоящей зимой закаляет. 4. Традиции питания. Сало может оказаться полезнее, чем макароны. Общепит - лишние контакты. 5. Потребление антибиотиков в килограммах на душу населения. Вопрос в том, приучены ли организмы справляться с разными заразами самостоятельно. Увы но надежды на серьезное исследование этого пункта практически нет.