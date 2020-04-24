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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1067106810691070

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 194
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
20
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
42
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
31
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
34
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 12:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 25 квітня:

В Україні за минулу добу зафіксовано 478 випадків інфікування коронавірусом, з них 42 дітей та 116 – медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 138 осіб.

Україна встановила рекорд з кількості пацієнтів, які одужали за добу, – 181 особа (з них 19 дітей). Померли 8 осіб.

За останню добу проведено 5825 тестувань методом ПЛР.

Наразі в Україні 156 тисяч лікарів та 296 тисяч медичних працівників середнього та молодшого персоналу. За результатами аудиту, МОЗ України вирішить проблему їх скорочень та заробітних плат.

Залучення студентів та інтернів медичних ВНЗ для допомоги лікарям у боротьбі з COVID-19 відбувалось на добровільних засадах, але сьогодні проблеми нестачі медичних працівників немає. МОЗ України має дані студентів, які зголосилися допомогти, і в разі потреби буде залучати таких помічників.

Інформація про те, що здорові люди нібито можуть заразитися COVID-19 при тестуванні, не відповідає дійсності.

Постачання ПЛР-систем від українських виробників вже почалося. 24 квітня компанія ТОВ “Укргентех” здійснила першу таку поставку на 2 тисячі ПЛР-систем (одна ПЛР-система – це 100 тестів), які були розподілені по регіонах України. 25 квітня відбулася поставка ще на 1 тисячу ПЛР-систем (100 тисяч тестів). На 26 квітня заплановано поставку 1,5 тисяч ПЛР-систем (150 тисяч тестів).

У березні Мінфін виділив кошти Інституту молекулярної біології та генетики НАН України на наукові дослідження та виготовлення ПЛР-систем.
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 12:50

  freeze написав:
  Faceless написав:
Игорь Алексеевич написав:после карантина всех под вакцинацию поведут.
ещё на этом руки нагреют.
введут какую то хрень. и скажут ждать и не выходить из дома 14 дней.((
потом вместо масок, везде запускать будут по справкам, что ты прошёл вакцинацию. :roll:
В нашем случае такие справки будут в каждом переходе продавать


Эра переходов уже закончилась.
Электронный реестр справок о вакцинации.
Штраф 34 000 - 78 000 грн за попытку предоставить подложную справку
Штраф 78 000 грн за попытку выдачи реальной справки с внесением в реестр без реальной проведенной вакцинации с кэшбеком половину этой суммы в пользу сознательного гражданина, заявившего об этом.

Тут уже апробировали на законе о РРО как учить добру :)

Ссылку можно, плииз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 12:56

  antey1969 написав:Коек сейчас хватает по причине того, что из больниц выперли к черту всех плановых пациентов. Язвы, сердце, стенозы - это же все фигня, дома лечите чайком с малиной!

Antey1969 у меня лично к вам вопрос-вы 29.03 обещали пик заболевания «черездвенедели» . Так где же пик? Или прикажите ещё подождать -месяц, год, два десятилетия?
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