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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1067106810691070 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 194 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 31 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 20 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 42 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 31 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 11 Найманий працівник, втратив роботу 5% 10 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 34 Всього голосів : 194 Додано: Суб 25 кві, 2020 12:44 Re: Эпидемия коронавируса в мире Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 25 квітня:



В Україні за минулу добу зафіксовано 478 випадків інфікування коронавірусом, з них 42 дітей та 116 – медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 138 осіб.



Україна встановила рекорд з кількості пацієнтів, які одужали за добу, – 181 особа (з них 19 дітей). Померли 8 осіб.



За останню добу проведено 5825 тестувань методом ПЛР.



Наразі в Україні 156 тисяч лікарів та 296 тисяч медичних працівників середнього та молодшого персоналу. За результатами аудиту, МОЗ України вирішить проблему їх скорочень та заробітних плат.



Залучення студентів та інтернів медичних ВНЗ для допомоги лікарям у боротьбі з COVID-19 відбувалось на добровільних засадах, але сьогодні проблеми нестачі медичних працівників немає. МОЗ України має дані студентів, які зголосилися допомогти, і в разі потреби буде залучати таких помічників.



Інформація про те, що здорові люди нібито можуть заразитися COVID-19 при тестуванні, не відповідає дійсності.



Постачання ПЛР-систем від українських виробників вже почалося. 24 квітня компанія ТОВ “Укргентех” здійснила першу таку поставку на 2 тисячі ПЛР-систем (одна ПЛР-система – це 100 тестів), які були розподілені по регіонах України. 25 квітня відбулася поставка ще на 1 тисячу ПЛР-систем (100 тисяч тестів). На 26 квітня заплановано поставку 1,5 тисяч ПЛР-систем (150 тисяч тестів).



У березні Мінфін виділив кошти Інституту молекулярної біології та генетики НАН України на наукові дослідження та виготовлення ПЛР-систем.

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri! varlo Повідомлень: 6049 З нами з: 11.04.12 Подякував: 352 раз. Подякували: 686 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2020 12:50 freeze написав: Faceless написав: Игорь Алексеевич написав: после карантина всех под вакцинацию поведут.

ещё на этом руки нагреют.

введут какую то хрень. и скажут ждать и не выходить из дома 14 дней.((

потом вместо масок, везде запускать будут по справкам, что ты прошёл вакцинацию. после карантина всех под вакцинацию поведут.ещё на этом руки нагреют.введут какую то хрень. и скажут ждать и не выходить из дома 14 дней.((потом вместо масок, везде запускать будут по справкам, что ты прошёл вакцинацию. В нашем случае такие справки будут в каждом переходе продавать В нашем случае такие справки будут в каждом переходе продавать



Эра переходов уже закончилась.

Электронный реестр справок о вакцинации.

Штраф 34 000 - 78 000 грн за попытку предоставить подложную справку

Штраф 78 000 грн за попытку выдачи реальной справки с внесением в реестр без реальной проведенной вакцинации с кэшбеком половину этой суммы в пользу сознательного гражданина, заявившего об этом.



Тут уже апробировали на законе о РРО как учить добру Эра переходов уже закончилась.Электронный реестр справок о вакцинации.Штраф 34 000 - 78 000 грн за попытку предоставить подложную справкуШтраф 78 000 грн за попытку выдачи реальной справки с внесением в реестр без реальной проведенной вакцинации с кэшбеком половину этой суммы в пользу сознательного гражданина, заявившего об этом.Тут уже апробировали на законе о РРО как учить добру

Ссылку можно, плииз. Ссылку можно, плииз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16268 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4459 раз. Подякували: 4124 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2020 12:56 antey1969 написав: Коек сейчас хватает по причине того, что из больниц выперли к черту всех плановых пациентов. Язвы, сердце, стенозы - это же все фигня, дома лечите чайком с малиной! Коек сейчас хватает по причине того, что из больниц выперли к черту всех плановых пациентов. Язвы, сердце, стенозы - это же все фигня, дома лечите чайком с малиной!

Antey1969 у меня лично к вам вопрос-вы 29.03 обещали пик заболевания «черездвенедели» . Так где же пик? Или прикажите ещё подождать -месяц, год, два десятилетия? Antey1969 у меня лично к вам вопрос-вы 29.03 обещали пик заболевания «черездвенедели» . Так где же пик? Или прикажите ещё подождать -месяц, год, два десятилетия? Елена8 Повідомлень: 1102 З нами з: 05.12.08 Подякував: 109 раз. Подякували: 115 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1067106810691070 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 24 кві, 2020 20:41