Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 25 квітня:
В Україні за минулу добу зафіксовано 478 випадків інфікування коронавірусом, з них 42 дітей та 116 – медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 138 осіб.
Україна встановила рекорд з кількості пацієнтів, які одужали за добу, – 181 особа (з них 19 дітей). Померли 8 осіб.
За останню добу проведено 5825 тестувань методом ПЛР.
Наразі в Україні 156 тисяч лікарів та 296 тисяч медичних працівників середнього та молодшого персоналу. За результатами аудиту, МОЗ України вирішить проблему їх скорочень та заробітних плат.
Залучення студентів та інтернів медичних ВНЗ для допомоги лікарям у боротьбі з COVID-19 відбувалось на добровільних засадах, але сьогодні проблеми нестачі медичних працівників немає. МОЗ України має дані студентів, які зголосилися допомогти, і в разі потреби буде залучати таких помічників.
Інформація про те, що здорові люди нібито можуть заразитися COVID-19 при тестуванні, не відповідає дійсності.
Постачання ПЛР-систем від українських виробників вже почалося. 24 квітня компанія ТОВ “Укргентех” здійснила першу таку поставку на 2 тисячі ПЛР-систем (одна ПЛР-система – це 100 тестів), які були розподілені по регіонах України. 25 квітня відбулася поставка ще на 1 тисячу ПЛР-систем (100 тисяч тестів). На 26 квітня заплановано поставку 1,5 тисяч ПЛР-систем (150 тисяч тестів).
У березні Мінфін виділив кошти Інституту молекулярної біології та генетики НАН України на наукові дослідження та виготовлення ПЛР-систем.
Игорь Алексеевич написав:после карантина всех под вакцинацию поведут. ещё на этом руки нагреют. введут какую то хрень. и скажут ждать и не выходить из дома 14 дней.(( потом вместо масок, везде запускать будут по справкам, что ты прошёл вакцинацию.
В нашем случае такие справки будут в каждом переходе продавать
Эра переходов уже закончилась. Электронный реестр справок о вакцинации. Штраф 34 000 - 78 000 грн за попытку предоставить подложную справку Штраф 78 000 грн за попытку выдачи реальной справки с внесением в реестр без реальной проведенной вакцинации с кэшбеком половину этой суммы в пользу сознательного гражданина, заявившего об этом.
Тут уже апробировали на законе о РРО как учить добру
Ссылку можно, плииз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.