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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1072107310741075>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 194
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
20
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
42
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
31
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
34
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 16:27

  juristkostya написав:
  antey1969 написав:Это разная страховая медицина.
Сейчас нет протоколов и страховые компании рассчитывают платежи навскидку с учетом своей усредненной прибыли. Государственная страховая медицина - это совсем другое, здесь нельзя считать навскидку, чтобы среднегодовые страховые выплаты были 50% от страховых сборов.
На текущий момент протоколов лечения нет, а нормативы Службы Здоровья не детализированы и высосаны из пальца. Даже те деньги, которые СЗ готова платить больницам за пролеченный случай, составляют от 20 до 80% реальных затрат клиник.
К примеру СЗ в своих прайсах никогда не учитывает аммортизацию медборудования и расходы на его обслуживание. Расчет человекочасов специалистов там тоже "забыт".
Иногда доходит до смешного, когда стоимость препаратов для гемодиализа обходится дороже тарифа СЗ за всю услугу.
Зато, когда МОЗ сам закупает защитные комплекты, они вдруг платят на 40% дороже рыночной стоимости.

из того, что вы написали, как раз и вытекает, что тарифы нынешней страховой медицины абсолютно адекватны, поскольку покрывают реальную стоимость услуги.
Именно так и должно быть, если мы хотим улучшения материальной базы наших больниц. И не хотим, чтобы спецы уезжали. А внедрять некие "государственные" тарифы - это будет очередной самообман.
Соответственно, надо брать существующую модель и делать её общеобязательной. Благодаря массовости и конкуренции многих СК в среднем услуга станет только дешевле.

Вопрос не в государственных тарифах, а в реальных тарифах, которые и будут базироваться на протоколах лечения.
Кто-то хочет подлечиться в порошенковском "Добробуте" за тройной тариф - да без вопросов. Хозяин - барин.
Но основная масса населения таких средств не имеет.
А результатом "медреформы" будет именно закрытие больниц и увольнение медперсонала, а не повышение их конкурентоспособности. Не тащите сюда ТВ-штампы от Супрун.
Страховка от предприятий сейчас покрывает несчастные случаи на производстве, терапевта(услуги первой ланки) и некоторые обследования изначально здоровых людей. Она не оплачивает услуги узких специалистов, далее консультационных.
То есть, на больницы(вторая ланка) страховка обычно не распространяется(кроме несчастных случаев на производстве). А там стоимость страховки уже возрастет кратно, ибо кроме консультационных услуг, в больнице задействована туева хуча персонала и дорогостоящего оборудования. Поваляться там за комуслуги+медикаменты не удастся, иначе больница в трубу вылетит.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 16:54

  freeze написав:Давайте попробуем по пунктам разобрать знаменитый план Шмигаля по выходу из карантина, пять пунктов.

Первый этап
Условие: в течение 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не меняется или ежедневное отклонение удерживается в пределах 5%.
Какие ограничения снимут: откроют парки и другие зоны отдыха (кроме детских площадок), разрешат работу салонов красоты, оптовых и розничных непродовольственных рынков, кафе (на вынос), автомоек, веломагазинов, велопрокатов, нотариусов, адвокатов и аудиторов, а также тренировки в командных видах спорта.

Подумаем над реальными сроками, сразу скажем, что все рассуждения основываются на условной честности и отсутствии попыток манипуляций власть придержащими.

Итак первый этап.
Относительно реальный, если не будет неожиданностей, в плюс сюда праздники 1-2 мая, больные стремятся впервые не появляться к врачам в такие дни.
Предполагаемое объявление о исполнении, оптимистично это 3 мая.

Второй этап
Условие: в течение 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных в стране ежедневно снижается, ежедневное количество выздоровевших постоянное или увеличивается.
Какие ограничения снимут: откроют тренажерные залы и фитнес-центры, гостиницы, разрешат ресторанам и кафе обслуживать клиентов на вынос, возобновят работу кинотеатров на открытых площадках, снимут ограничения по бытовому обслуживанию населения, по проведению спортивных соревнований (до 50 участников, без зрителей) и начнут подготовку к ВНО.

Это полный непрофессионализм, на этом этапе можно заканчивать рассуждение о сроках, малограмотный текст для непонятно кого.
Надо было хотя бы уделить час времени изучению статистики в мире, чтобы понять, что 10 дней подряд ни в одной стране мира ничего не снижается, всегда выскакивают даже на снижении локальные максимумы.
Поэтому тут говорить о каких-то реальных сроках не представляется возможным, допустим от фонаря это будет конец мая, по другому на таких исходниках сказать нельзя :mrgreen:

Третий этап
Условие: в течение 10 дней подряд количество выздоровевших вдвое или больше превышает количество новых случаев; учреждения здравоохранения заняты пациентами с Соvid-19 менее чем на 10%.
Какие ограничения снимут: восстановят работу метрополитена для спецперевозок и междугородное сообщение в пределах области, откроют магазины в ТРЦ, театры и кинотеатры, спортивные и детские площадки, хостелы, санатории, базы отдыха и все заведения общественного питания.

Круто вдвое превышать :lol: Откуда они взяли этот показатель ? Оставим Китай и Юж.Корею в стороне, они ментально не наши. Не буду заглубляться и опять специально щелкать статистику, но по памяти таких стран на этом этапе единицы, и там примерно этот процесс, и чтоб 10 дней подряд, у них занял до двух месяцев от случая первого заражения.
Ладно, допустим, что у нас будет оптимистично по этому показателю, то есть это будет середина июня. :D

Четвертый этап
Условие: в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев ежедневно менее 5 на область.
Какие ограничения снимут: возобновят работу всего общественного транспорта, включая метрополитен, и снимут другие ограничения с ТРЦ, учреждений культуры, образования и т. п.

Что тут сказать ? Бедный Киев и его метро :mrgreen: Возможно такого в этом году в Киеве не будет, туда же часть областей Западной Украины.
Для других областей, примем оптимистичный сценарий, середина июля.

Пятый этап - единичные случаи, связанные с привозом инфекции из-за рубежа и полное отсутствие внутренних заражений. Снятие всех ограничения.
В принципе этот пассаж рассматривать не будем по причине его фантастичности. :mrgreen:

Зелені не розуміють, що таке правила і закони. Як вводили, в ручному режимі, так і знімуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 17:04

Италия приходит к мнению что вирус появилсяв январе , а може

Кстати, на этой пресс-конференции президент Высшего института здоровья заявил, что
«эпидемия на севере Италии началась намного раньше, чем мы думали, наверняка в январе и, возможно, даже раньше». Этим объясняется высокое количество выявляемых случаев уже в первые дни после того, как эпидемия была обнаружена.
https://avmalgin.livejournal.com/

Это к вирусным пневмониям в Украине этой зимой
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 17:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:То есть, на больницы(вторая ланка) страховка обычно не распространяется(кроме несчастных случаев на производстве). А там стоимость страховки уже возрастет кратно, ибо кроме консультационных услуг, в больнице задействована туева хуча персонала и дорогостоящего оборудования. Поваляться там за комуслуги+медикаменты не удастся, иначе больница в трубу вылетит.

и что?
эти "реальные тарифы" вы так или иначе оплатите, одним из следующих способов:
- или через дикие налоги (тут неизбежная коррупционная составляющая + врождённая неэффективность государственного управления)
- или через подношения врачам и медсёстрам
- или через официально платную (в т.ч. страховую) медицину

То есть, на вариант "поваляться там за комуслуги+медикаменты" надежды нет в любом случае, можно только рассуждать о сравнительно цивилизованных формах приёма от населения денег за медуслуги. Из всех перечисленных вариантов третий самый перспективный хотя бы потому, что там конкуренция. Всё остальное самообман.
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 17:59

После подключения к ИВЛ выживает один из десяти пациентов с коронавирусом
Была также информация из Китая, что из виживших после ИВЛ еще часть умерли на протяжении очень короткого времени после слезания с апаратов. Таким образом эти устройства почти бесполезны, а возможно и вредны.

Врачи в США обнаружили, что коронавирус может провоцировать инсульт
Вирус поражает не только легкие, но и кровеносную систему (сосуды и саму кровь).
Значит цыбуля, сало и часнык все таки спасут кому-то жизнь, поскольку укрепляют не только иммунитет, но и сосуды.
Не понятно, почему ВОЗ и все врачи-попугаи рекомендуют только ибупрофен и парацетамол, а не аспирин, который уменьшает тромбообразование. Хотя чему удивлятся, сначала у них и маски были не нужны, а теперь без маски - штраф.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 18:07

freeze
не всё так просто в статистике:
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edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 18:09

Schmit
ибупрофен и аспирин резко увеличивают смертность...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 18:13

  Schmit написав:Была также информация из Китая, что из виживших после ИВЛ еще часть умерли на протяжении очень короткого времени после слезания с апаратов. Таким образом эти устройства почти бесполезны, а возможно и вредны.


Да, все больше врачей склоняются к тому, что недостаточность кислородная, а не дыхательная. Несколько клиник в США уже пробуют терапию высокогорной гипоксии на тяжелых ковидных больных.

  Schmit написав:Значит цыбуля, сало и часнык все таки спасут кому-то жизнь, поскольку укрепляют не только иммунитет, но и сосуды.


А вот это уже глупость. Сало вообще тяжело отнести к кардио-васкулярным протекторам, а лук, чеснок (как и другие полезные элементы диеты) в лучшем случае незначительно помогут в профилактике и лечении хронических состояний, но никак не острых.
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 18:44

  edvardd написав:Schmit
ибупрофен и аспирин резко увеличивают смертность...

Откуда информация про аспирин?

  zРадио написав:А вот это уже глупость. Сало вообще тяжело отнести к кардио-васкулярным протекторам.

Возможно. Но умеренное потребление сала улучшает ситуацию с холестирином и позитивно влияет на сосуды.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 18:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=657304515065884&id=100023590249940
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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