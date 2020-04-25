freeze написав:

Давайте попробуем по пунктам разобрать знаменитый план Шмигаля по выходу из карантина, пять пунктов.Первый этапУсловие: в течение 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не меняется или ежедневное отклонение удерживается в пределах 5%.Какие ограничения снимут: откроют парки и другие зоны отдыха (кроме детских площадок), разрешат работу салонов красоты, оптовых и розничных непродовольственных рынков, кафе (на вынос), автомоек, веломагазинов, велопрокатов, нотариусов, адвокатов и аудиторов, а также тренировки в командных видах спорта.Подумаем над реальными сроками, сразу скажем, что все рассуждения основываются на условной честности и отсутствии попыток манипуляций власть придержащими.Итак первый этап.Относительно реальный, если не будет неожиданностей, в плюс сюда праздники 1-2 мая, больные стремятся впервые не появляться к врачам в такие дни.Предполагаемое объявление о исполнении, оптимистично это 3 мая.Второй этапУсловие: в течение 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных в стране ежедневно снижается, ежедневное количество выздоровевших постоянное или увеличивается.Какие ограничения снимут: откроют тренажерные залы и фитнес-центры, гостиницы, разрешат ресторанам и кафе обслуживать клиентов на вынос, возобновят работу кинотеатров на открытых площадках, снимут ограничения по бытовому обслуживанию населения, по проведению спортивных соревнований (до 50 участников, без зрителей) и начнут подготовку к ВНО.Это полный непрофессионализм, на этом этапе можно заканчивать рассуждение о сроках, малограмотный текст для непонятно кого.Надо было хотя бы уделить час времени изучению статистики в мире, чтобы понять, что 10 дней подряд ни в одной стране мира ничего не снижается, всегда выскакивают даже на снижении локальные максимумы.Поэтому тут говорить о каких-то реальных сроках не представляется возможным, допустим от фонаря это будет конец мая, по другому на таких исходниках сказать нельзяТретий этапУсловие: в течение 10 дней подряд количество выздоровевших вдвое или больше превышает количество новых случаев; учреждения здравоохранения заняты пациентами с Соvid-19 менее чем на 10%.Какие ограничения снимут: восстановят работу метрополитена для спецперевозок и междугородное сообщение в пределах области, откроют магазины в ТРЦ, театры и кинотеатры, спортивные и детские площадки, хостелы, санатории, базы отдыха и все заведения общественного питания.Круто вдвое превышатьОткуда они взяли этот показатель ? Оставим Китай и Юж.Корею в стороне, они ментально не наши. Не буду заглубляться и опять специально щелкать статистику, но по памяти таких стран на этом этапе единицы, и там примерно этот процесс, и чтоб 10 дней подряд, у них занял до двух месяцев от случая первого заражения.Ладно, допустим, что у нас будет оптимистично по этому показателю, то есть это будет середина июня.Четвертый этапУсловие: в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев ежедневно менее 5 на область.Какие ограничения снимут: возобновят работу всего общественного транспорта, включая метрополитен, и снимут другие ограничения с ТРЦ, учреждений культуры, образования и т. п.Что тут сказать ? Бедный Киев и его метроВозможно такого в этом году в Киеве не будет, туда же часть областей Западной Украины.Для других областей, примем оптимистичный сценарий, середина июля.Пятый этап - единичные случаи, связанные с привозом инфекции из-за рубежа и полное отсутствие внутренних заражений. Снятие всех ограничения.В принципе этот пассаж рассматривать не будем по причине его фантастичности.