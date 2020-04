Додано: Суб 25 кві, 2020 19:34

montagvide написав: Кстати, на этой пресс-конференции президент Высшего института здоровья заявил, что

«эпидемия на севере Италии началась намного раньше, чем мы думали, наверняка в январе и, возможно, даже раньше». Этим объясняется высокое количество выявляемых случаев уже в первые дни после того, как эпидемия была обнаружена.

Пневмонії, спричинені не SARS-2, і зараз є. І їх більше, здається. І люди, на жаль, вмирають від них також. Деякі штами грипу не "кращі" за SARS-2. Пневмонії, спричинені не SARS-2, і зараз є. І їх більше, здається. І люди, на жаль, вмирають від них також. Деякі штами грипу не "кращі" за SARS-2.

