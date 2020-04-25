Чи ми маємо достатньо інформації, достатньо статистики і тестів з названих країн Африки і Південно-Східної Азії, щоби будувати висновки чи припущення як там за лінком. Чи вже усе закінчилося? Певно що ні. В коментах купу людей, які називають хворобу аферою. Та ще тільки одкровень такої собі Каті Тхі Філатової із Лондона не вистачає
moldashavanin написав:и Че ? никого не волнует - что эти медсестры и санитарки не могут купить себе квартир чего здесь переживать ?
покупка квартир здесь не при чём. Никто не обязан жить в мегаполисе. Я лишь обратил внимание на то, что вопрос "как можно открывать предприятия и учреждения ДО запуска общественного транспорта" изначально неадекватен. Адекватно задать вопрос "как можно было останавливать ОТ и пригородное сообщение, не решив вопрос о попадании работу сотрудников служб, признанных критическими".
Никто не обязан осуществлять работу служб признанных критических . это ваши проблемы и проблемы города как здесь говорили на форуме - главное ИТ а остальные лузеры ищь чего захотели - работа критических служб
montagvide написав:Кстати, на этой пресс-конференции президент Высшего института здоровья заявил, что «эпидемия на севере Италии началась намного раньше, чем мы думали, наверняка в январе и, возможно, даже раньше». Этим объясняется высокое количество выявляемых случаев уже в первые дни после того, как эпидемия была обнаружена. https://avmalgin.livejournal.com/
Это к вирусным пневмониям в Украине этой зимой
Пневмонії, спричинені не SARS-2, і зараз є. І їх більше, здається. І люди, на жаль, вмирають від них також. Деякі штами грипу не "кращі" за SARS-2.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell