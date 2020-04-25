Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1072107310741075 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 194 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 31 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 20 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 42 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 31 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 11 Найманий працівник, втратив роботу 5% 10 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 34 Всього голосів : 194 Додано: Суб 25 кві, 2020 19:15 varlo написав: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=657304515065884&id=100023590249940



Чи ми маємо достатньо інформації, достатньо статистики і тестів з названих країн Африки і Південно-Східної Азії, щоби будувати висновки чи припущення як там за лінком. Чи вже усе закінчилося? Певно що ні.

В коментах купу людей, які називають хворобу аферою. Та ще тільки одкровень такої собі Каті Тхі Філатової із Лондона не вистачає Чи ми маємо достатньо інформації, достатньо статистики і тестів з названих країн Африки і Південно-Східної Азії, щоби будувати висновки чи припущення як там за лінком. Чи вже усе закінчилося? Певно що ні.В коментах купу людей, які називають хворобу аферою. Та ще тільки одкровень такої собі Каті Тхі Філатової із Лондона не вистачає stargazer Повідомлень: 1035 З нами з: 15.04.09 Подякував: 346 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2020 19:28 juristkostya написав: moldashavanin написав: и Че ? никого не волнует - что эти медсестры и санитарки не могут купить себе квартир

чего здесь переживать ? и Че ? никого не волнует - что эти медсестры и санитарки не могут купить себе квартирчего здесь переживать ?

покупка квартир здесь не при чём. Никто не обязан жить в мегаполисе.

Я лишь обратил внимание на то, что вопрос "как можно открывать предприятия и учреждения ДО запуска общественного транспорта" изначально неадекватен.

Адекватно задать вопрос "как можно было останавливать ОТ и пригородное сообщение, не решив вопрос о попадании работу сотрудников служб, признанных критическими". покупка квартир здесь не при чём. Никто не обязан жить в мегаполисе.Я лишь обратил внимание на то, что вопрос "как можно открывать предприятия и учреждения ДО запуска общественного транспорта" изначально неадекватен.Адекватно задать вопрос "как можно было останавливать ОТ и пригородное сообщение, не решив вопрос о попадании работу сотрудников служб, признанных критическими".



Никто не обязан осуществлять работу служб признанных критических .

это ваши проблемы и проблемы города

как здесь говорили на форуме - главное ИТ а остальные лузеры

ищь чего захотели - работа критических служб Никто не обязан осуществлять работу служб признанных критических .это ваши проблемы и проблемы городакак здесь говорили на форуме - главное ИТ а остальные лузерыищь чего захотели - работа критических служб moldashavanin

Повідомлень: 561 З нами з: 22.07.11 Подякував: 207 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2020 19:34 montagvide написав: Кстати, на этой пресс-конференции президент Высшего института здоровья заявил, что

«эпидемия на севере Италии началась намного раньше, чем мы думали, наверняка в январе и, возможно, даже раньше». Этим объясняется высокое количество выявляемых случаев уже в первые дни после того, как эпидемия была обнаружена.

https://avmalgin.livejournal.com/



Это к вирусным пневмониям в Украине этой зимой Кстати, на этой пресс-конференции президент Высшего института здоровья заявил, чтоЭтим объясняется высокое количество выявляемых случаев уже в первые дни после того, как эпидемия была обнаружена.Это к вирусным пневмониям в Украине этой зимой

Пневмонії, спричинені не SARS-2, і зараз є. І їх більше, здається. І люди, на жаль, вмирають від них також. Деякі штами грипу не "кращі" за SARS-2. Пневмонії, спричинені не SARS-2, і зараз є. І їх більше, здається. І люди, на жаль, вмирають від них також. Деякі штами грипу не "кращі" за SARS-2. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1155 З нами з: 07.10.09 Подякував: 268 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1072107310741075 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6921 1547798

ЛОБ П'ят 24 кві, 2020 20:41