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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1072107310741075

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 194
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
20
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
42
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
31
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
34
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:15



Чи ми маємо достатньо інформації, достатньо статистики і тестів з названих країн Африки і Південно-Східної Азії, щоби будувати висновки чи припущення як там за лінком. Чи вже усе закінчилося? Певно що ні.
В коментах купу людей, які називають хворобу аферою. Та ще тільки одкровень такої собі Каті Тхі Філатової із Лондона не вистачає :)
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:28

  juristkostya написав:
  moldashavanin написав:и Че ? никого не волнует - что эти медсестры и санитарки не могут купить себе квартир
чего здесь переживать ?

покупка квартир здесь не при чём. Никто не обязан жить в мегаполисе.
Я лишь обратил внимание на то, что вопрос "как можно открывать предприятия и учреждения ДО запуска общественного транспорта" изначально неадекватен.
Адекватно задать вопрос "как можно было останавливать ОТ и пригородное сообщение, не решив вопрос о попадании работу сотрудников служб, признанных критическими".


Никто не обязан осуществлять работу служб признанных критических .
это ваши проблемы и проблемы города
как здесь говорили на форуме - главное ИТ а остальные лузеры
ищь чего захотели - работа критических служб
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:34

  montagvide написав:Кстати, на этой пресс-конференции президент Высшего института здоровья заявил, что
«эпидемия на севере Италии началась намного раньше, чем мы думали, наверняка в январе и, возможно, даже раньше». Этим объясняется высокое количество выявляемых случаев уже в первые дни после того, как эпидемия была обнаружена.
https://avmalgin.livejournal.com/

Это к вирусным пневмониям в Украине этой зимой

Пневмонії, спричинені не SARS-2, і зараз є. І їх більше, здається. І люди, на жаль, вмирають від них також. Деякі штами грипу не "кращі" за SARS-2.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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П'ят 24 кві, 2020 20:41
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