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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 107710781079108010811082>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 197
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
43
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
34
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 22:30

  Civis написав:Кандидат в президенты США от Демократической партии бывший вице-президент Джо Байден призвал американцев не пить отбеливатель. Об этом он написал в Twitter 24 апреля.

"Поверить не могу, что должен такое говорить, но, пожалуйста, не пейте отбеливатель", - предостерег политик.

Ранее представитель Белого дома сказал на брифинге, что отбеливатель за пять минут может убить коронавирус в слюне. Также он добавил, что COVID-19 слабеет под лучами солнца и в тепле.

Президент США Дональд Трамп предположил, что вирус можно побороть, если ввести антисептики внутривенно или употребить другим способом.

Позже американский лидер заявил, что с сарказмом предложил подобный способ потенциального лечения коронавируса.

Похоже трамп сходит с ума
Я не удивлюсь если осенью верхушка организует экономический кризис в сша чтобы не дать ему переизбраться на второй срок :roll:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 22:31

  varlo написав: Шведский эпидемиолог объяснил, почему самоизоляция при коронавирусе бесполезна
https://minsknews.by/shvedskij-epidemiolog-obyasnil-pochemu-samoizolyacziya-pri-koronaviruse-bespolezna/amp/


Не вірю я йому.В нього своя адженда: шведська сім"я, шведський стіл і стінка. :lol: 8)
А якщо без жартів. Протиепідемічні заходи згладжують натиск на систему охорони здоров"я. Попробуєм забрати цей фактор-- заражаються масово лікарі. вибувають зі строю.Тоді лікуватися доведеться психотерапевничним методом слухаючи пісні групи АББА.
Востаннє редагувалось stargazer в Суб 25 кві, 2020 22:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 22:31

  freeze написав:По поводу рынков.
Новый рынок в Одессе и часть Привоза - рыбный корпус и новый мясной корпус продолжают работать несмотря на недавние гневные заявления Зеленского по этому поводу в адрес мэра Одессы Труханова.

Оказывается это по факту никакие не рынки, а оформлены как торговые комплексы.
И там торгуют не на торговых местах, как некоторые ошибочно думали, а в продовольственных магазинах, коими являются павильончики маленькие или такой большой продуктовый магазин как Рыбный корпус Привоза.
Вот оно чё, Михалыч - Подумал Зеленский :roll:


вот этот торговый комплекс:
Зображення
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 22:34

  Proofy написав:может даже такое быть, что мы окажемся кроликами для новых вакцин.

Что значит "МОЖЕТ"?

Чума, лихорадка, хантавирус. Чем занимаются в Украине биолаборатории США

Сегдня посольство США в Украине признало, что в Украине действуют опекаемые Пентагоном биологические лаборатории.

Заявление дипломатов прозвучало после открытого письма народных депутатов об угрозах, которые представляют эти исследовательские центры для украинцев.

Однако американцы угрозы отрицают и говорят, что ведется научная работа в исключительно мирных целях. А разговоры об угрозах списывают на "российскую дезинформацию".

"Страна" разбиралась в этой истории.

О чем заявили депутаты Рады
14 апреля нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин написали запросы четверым руководителям страны: президенту Зеленскому, премьеру Шмыгалю, главе СБУ Баканову и министру здравоохранения Степанову.

В обращении со ссылкой на сербские и болгарские СМИ сообщается: у США есть более 400 бактериологических лабораторий по всему миру, в том числе не меньше 15 в Украине.

Там работают исключительно американцы, а финансируются они за счет Минобороны США. Лаборатории размещены в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове (три), Киеве (три), Херсоне, Тернополе и неподалеку от Крыма и Луганска.

Нардепы отмечают, что функционирование американских биолабораторий в Украине началось во времена президентства Виктора Ющенко и премьерства Юлии Тимошенко – 29 августа 2005 года.


Далее:
https://strana.ua/news/263131-laboratorii-ssha-v-ukraine-chto-o-nikh-izvestno.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 22:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ukrainian написав:Похоже трамп сходит с ума
Я не удивлюсь если осенью верхушка организует экономический кризис в сша чтобы не дать ему переизбраться на второй срок


Создается впечатление, что с "умом" - это не к республиканцам обращаться нужно. Дж. Буш младший тоже тот еще мыслитель был...
Civis
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 22:40

  Вкладчик1234 написав:
  Proofy написав:может даже такое быть, что мы окажемся кроликами для новых вакцин.

Что значит "МОЖЕТ"?

Чума, лихорадка, хантавирус. Чем занимаются в Украине биолаборатории США

Сегдня посольство США в Украине признало, что в Украине действуют опекаемые Пентагоном биологические лаборатории.

Заявление дипломатов прозвучало после открытого письма народных депутатов об угрозах, которые представляют эти исследовательские центры для украинцев.

Однако американцы угрозы отрицают и говорят, что ведется научная работа в исключительно мирных целях. А разговоры об угрозах списывают на "российскую дезинформацию".

"Страна" разбиралась в этой истории.

О чем заявили депутаты Рады
14 апреля нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин написали запросы четверым руководителям страны: президенту Зеленскому, премьеру Шмыгалю, главе СБУ Баканову и министру здравоохранения Степанову.

В обращении со ссылкой на сербские и болгарские СМИ сообщается: у США есть более 400 бактериологических лабораторий по всему миру, в том числе не меньше 15 в Украине.

Там работают исключительно американцы, а финансируются они за счет Минобороны США. Лаборатории размещены в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове (три), Киеве (три), Херсоне, Тернополе и неподалеку от Крыма и Луганска.

Нардепы отмечают, что функционирование американских биолабораторий в Украине началось во времена президентства Виктора Ющенко и премьерства Юлии Тимошенко – 29 августа 2005 года.


Далее:
https://strana.ua/news/263131-laboratorii-ssha-v-ukraine-chto-o-nikh-izvestno.html

Так это плюс что в стране хоть какие то лаборатории есть
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 22:45

  Ukrainian написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Proofy написав:может даже такое быть, что мы окажемся кроликами для новых вакцин.

Что значит "МОЖЕТ"?

Чума, лихорадка, хантавирус. Чем занимаются в Украине биолаборатории США

Сегдня посольство США в Украине признало, что в Украине действуют опекаемые Пентагоном биологические лаборатории.

Заявление дипломатов прозвучало после открытого письма народных депутатов об угрозах, которые представляют эти исследовательские центры для украинцев.

Однако американцы угрозы отрицают и говорят, что ведется научная работа в исключительно мирных целях. А разговоры об угрозах списывают на "российскую дезинформацию".

"Страна" разбиралась в этой истории.

О чем заявили депутаты Рады
14 апреля нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин написали запросы четверым руководителям страны: президенту Зеленскому, премьеру Шмыгалю, главе СБУ Баканову и министру здравоохранения Степанову.

В обращении со ссылкой на сербские и болгарские СМИ сообщается: у США есть более 400 бактериологических лабораторий по всему миру, в том числе не меньше 15 в Украине.

Там работают исключительно американцы, а финансируются они за счет Минобороны США. Лаборатории размещены в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове (три), Киеве (три), Херсоне, Тернополе и неподалеку от Крыма и Луганска.

Нардепы отмечают, что функционирование американских биолабораторий в Украине началось во времена президентства Виктора Ющенко и премьерства Юлии Тимошенко – 29 августа 2005 года.


Далее:
https://strana.ua/news/263131-laboratorii-ssha-v-ukraine-chto-o-nikh-izvestno.html

Так это плюс что в стране хоть какие то лаборатории есть

да, сербская разведка конечно знает, чем занимаются США :-))))))))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 22:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  juristkostya написав:да, сербская разведка конечно знает, чем занимаются США )))))))))

Не ну раз Страна.юа написала значит правда :lol:
Они авторитеты
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 22:52

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Технически не готов размер наших зарплат.
наоборот. Когда вдруг припекло, все находят 10 и более тысяч грн. Причём, мгновенно, за несколько дней находят.
А ведь это намного сложнее, чем отнимать по 100-300 грн с каждой получки и иметь официальную страховку.

1. Насчёт все Вы сильно ошибаетесь.
2. "Когда вдруг припекло" - ради жизни ребёнка, например, бывает, и квартиру продают, и на преступление идут.
3. Не видел расчётов, но не уверен, что 100-300 грн достаточная сумма для хорошей страховой медицины. Хотя, конечно, лучше, чем ничего.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 22:55

  juristkostya написав:
  Ukrainian написав:
  Proofy написав:может даже такое быть, что мы окажемся кроликами для новых вакцин.

Что значит "МОЖЕТ"?

Чума, лихорадка, хантавирус. Чем занимаются в Украине биолаборатории США

Сегдня посольство США в Украине признало, что в Украине действуют опекаемые Пентагоном биологические лаборатории.

Заявление дипломатов прозвучало после открытого письма народных депутатов об угрозах, которые представляют эти исследовательские центры для украинцев.

Однако американцы угрозы отрицают и говорят, что ведется научная работа в исключительно мирных целях. А разговоры об угрозах списывают на "российскую дезинформацию".

"Страна" разбиралась в этой истории.

О чем заявили депутаты Рады
14 апреля нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин написали запросы четверым руководителям страны: президенту Зеленскому, премьеру Шмыгалю, главе СБУ Баканову и министру здравоохранения Степанову.

В обращении со ссылкой на сербские и болгарские СМИ сообщается: у США есть более 400 бактериологических лабораторий по всему миру, в том числе не меньше 15 в Украине.

Там работают исключительно американцы, а финансируются они за счет Минобороны США. Лаборатории размещены в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове (три), Киеве (три), Херсоне, Тернополе и неподалеку от Крыма и Луганска.

Нардепы отмечают, что функционирование американских биолабораторий в Украине началось во времена президентства Виктора Ющенко и премьерства Юлии Тимошенко – 29 августа 2005 года.


Далее:
https://strana.ua/news/263131-laboratorii-ssha-v-ukraine-chto-o-nikh-izvestno.html

Так это плюс что в стране хоть какие то лаборатории есть

да, сербская разведка конечно знает, чем занимаются США :-))))))))))[/quote]


Та ці лабораторії в Київській і Почаївській Лаврі,де засідає МП. Там і бацили розводять.
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