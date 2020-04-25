Чума, лихорадка, хантавирус. Чем занимаются в Украине биолаборатории США

Сегдня посольство США в Украине признало, что в Украине действуют опекаемые Пентагоном биологические лаборатории.



Заявление дипломатов прозвучало после открытого письма народных депутатов об угрозах, которые представляют эти исследовательские центры для украинцев.



Однако американцы угрозы отрицают и говорят, что ведется научная работа в исключительно мирных целях. А разговоры об угрозах списывают на "российскую дезинформацию".



"Страна" разбиралась в этой истории.



О чем заявили депутаты Рады

14 апреля нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин написали запросы четверым руководителям страны: президенту Зеленскому, премьеру Шмыгалю, главе СБУ Баканову и министру здравоохранения Степанову.



В обращении со ссылкой на сербские и болгарские СМИ сообщается: у США есть более 400 бактериологических лабораторий по всему миру, в том числе не меньше 15 в Украине.



Там работают исключительно американцы, а финансируются они за счет Минобороны США. Лаборатории размещены в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове (три), Киеве (три), Херсоне, Тернополе и неподалеку от Крыма и Луганска.



Нардепы отмечают, что функционирование американских биолабораторий в Украине началось во времена президентства Виктора Ющенко и премьерства Юлии Тимошенко – 29 августа 2005 года.