Не вірю я йому.В нього своя адженда: шведська сім"я, шведський стіл і стінка. А якщо без жартів. Протиепідемічні заходи згладжують натиск на систему охорони здоров"я. Попробуєм забрати цей фактор-- заражаються масово лікарі. вибувають зі строю.Тоді лікуватися доведеться психотерапевничним методом слухаючи пісні групи АББА.
Востаннє редагувалось stargazer в Суб 25 кві, 2020 22:31, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:По поводу рынков. Новый рынок в Одессе и часть Привоза - рыбный корпус и новый мясной корпус продолжают работать несмотря на недавние гневные заявления Зеленского по этому поводу в адрес мэра Одессы Труханова.
Оказывается это по факту никакие не рынки, а оформлены как торговые комплексы. И там торгуют не на торговых местах, как некоторые ошибочно думали, а в продовольственных магазинах, коими являются павильончики маленькие или такой большой продуктовый магазин как Рыбный корпус Привоза. Вот оно чё, Михалыч - Подумал Зеленский
Proofy написав:может даже такое быть, что мы окажемся кроликами для новых вакцин.
Что значит "МОЖЕТ"?
Чума, лихорадка, хантавирус. Чем занимаются в Украине биолаборатории США
Сегдня посольство США в Украине признало, что в Украине действуют опекаемые Пентагоном биологические лаборатории.
Заявление дипломатов прозвучало после открытого письма народных депутатов об угрозах, которые представляют эти исследовательские центры для украинцев.
Однако американцы угрозы отрицают и говорят, что ведется научная работа в исключительно мирных целях. А разговоры об угрозах списывают на "российскую дезинформацию".
"Страна" разбиралась в этой истории.
О чем заявили депутаты Рады 14 апреля нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин написали запросы четверым руководителям страны: президенту Зеленскому, премьеру Шмыгалю, главе СБУ Баканову и министру здравоохранения Степанову.
В обращении со ссылкой на сербские и болгарские СМИ сообщается: у США есть более 400 бактериологических лабораторий по всему миру, в том числе не меньше 15 в Украине.
Там работают исключительно американцы, а финансируются они за счет Минобороны США. Лаборатории размещены в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове (три), Киеве (три), Херсоне, Тернополе и неподалеку от Крыма и Луганска.
Нардепы отмечают, что функционирование американских биолабораторий в Украине началось во времена президентства Виктора Ющенко и премьерства Юлии Тимошенко – 29 августа 2005 года.
Proofy написав:может даже такое быть, что мы окажемся кроликами для новых вакцин.
Что значит "МОЖЕТ"?
Чума, лихорадка, хантавирус. Чем занимаются в Украине биолаборатории США
Сегдня посольство США в Украине признало, что в Украине действуют опекаемые Пентагоном биологические лаборатории.
Заявление дипломатов прозвучало после открытого письма народных депутатов об угрозах, которые представляют эти исследовательские центры для украинцев.
Однако американцы угрозы отрицают и говорят, что ведется научная работа в исключительно мирных целях. А разговоры об угрозах списывают на "российскую дезинформацию".
"Страна" разбиралась в этой истории.
О чем заявили депутаты Рады 14 апреля нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин написали запросы четверым руководителям страны: президенту Зеленскому, премьеру Шмыгалю, главе СБУ Баканову и министру здравоохранения Степанову.
В обращении со ссылкой на сербские и болгарские СМИ сообщается: у США есть более 400 бактериологических лабораторий по всему миру, в том числе не меньше 15 в Украине.
Там работают исключительно американцы, а финансируются они за счет Минобороны США. Лаборатории размещены в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове (три), Киеве (три), Херсоне, Тернополе и неподалеку от Крыма и Луганска.
Нардепы отмечают, что функционирование американских биолабораторий в Украине началось во времена президентства Виктора Ющенко и премьерства Юлии Тимошенко – 29 августа 2005 года.
Proofy написав:может даже такое быть, что мы окажемся кроликами для новых вакцин.
Что значит "МОЖЕТ"?
Чума, лихорадка, хантавирус. Чем занимаются в Украине биолаборатории США
Сегдня посольство США в Украине признало, что в Украине действуют опекаемые Пентагоном биологические лаборатории.
Заявление дипломатов прозвучало после открытого письма народных депутатов об угрозах, которые представляют эти исследовательские центры для украинцев.
Однако американцы угрозы отрицают и говорят, что ведется научная работа в исключительно мирных целях. А разговоры об угрозах списывают на "российскую дезинформацию".
"Страна" разбиралась в этой истории.
О чем заявили депутаты Рады 14 апреля нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин написали запросы четверым руководителям страны: президенту Зеленскому, премьеру Шмыгалю, главе СБУ Баканову и министру здравоохранения Степанову.
В обращении со ссылкой на сербские и болгарские СМИ сообщается: у США есть более 400 бактериологических лабораторий по всему миру, в том числе не меньше 15 в Украине.
Там работают исключительно американцы, а финансируются они за счет Минобороны США. Лаборатории размещены в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове (три), Киеве (три), Херсоне, Тернополе и неподалеку от Крыма и Луганска.
Нардепы отмечают, что функционирование американских биолабораторий в Украине началось во времена президентства Виктора Ющенко и премьерства Юлии Тимошенко – 29 августа 2005 года.
ЛАД написав:Технически не готов размер наших зарплат.
наоборот. Когда вдруг припекло, все находят 10 и более тысяч грн. Причём, мгновенно, за несколько дней находят. А ведь это намного сложнее, чем отнимать по 100-300 грн с каждой получки и иметь официальную страховку.
1. Насчёт все Вы сильно ошибаетесь. 2. "Когда вдруг припекло" - ради жизни ребёнка, например, бывает, и квартиру продают, и на преступление идут. 3. Не видел расчётов, но не уверен, что 100-300 грн достаточная сумма для хорошей страховой медицины. Хотя, конечно, лучше, чем ничего.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Proofy написав:может даже такое быть, что мы окажемся кроликами для новых вакцин.
Что значит "МОЖЕТ"?
Чума, лихорадка, хантавирус. Чем занимаются в Украине биолаборатории США
Сегдня посольство США в Украине признало, что в Украине действуют опекаемые Пентагоном биологические лаборатории.
Заявление дипломатов прозвучало после открытого письма народных депутатов об угрозах, которые представляют эти исследовательские центры для украинцев.
Однако американцы угрозы отрицают и говорят, что ведется научная работа в исключительно мирных целях. А разговоры об угрозах списывают на "российскую дезинформацию".
"Страна" разбиралась в этой истории.
О чем заявили депутаты Рады 14 апреля нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин написали запросы четверым руководителям страны: президенту Зеленскому, премьеру Шмыгалю, главе СБУ Баканову и министру здравоохранения Степанову.
В обращении со ссылкой на сербские и болгарские СМИ сообщается: у США есть более 400 бактериологических лабораторий по всему миру, в том числе не меньше 15 в Украине.
Там работают исключительно американцы, а финансируются они за счет Минобороны США. Лаборатории размещены в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове (три), Киеве (три), Херсоне, Тернополе и неподалеку от Крыма и Луганска.
Нардепы отмечают, что функционирование американских биолабораторий в Украине началось во времена президентства Виктора Ющенко и премьерства Юлии Тимошенко – 29 августа 2005 года.