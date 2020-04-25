Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 10781079108010811082> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 197 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 31 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 21 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 43 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 32 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 11 Найманий працівник, втратив роботу 5% 10 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 34 Всього голосів : 197 Додано: Суб 25 кві, 2020 23:00 fler написав: ......

Сегодня позвонила соседка по одному из магазинов и сообщила, что на рынке (Колос, не продуктовый сегмент) многие уже неделю как выходят и работают... ......Сегодня позвонила соседка по одному из магазинов и сообщила, что на рынке (Колос, не продуктовый сегмент) многие уже неделю как выходят и работают...

Это в каком городе?

А в Харькове таки закрыли продуктовые рынки. Не знаю, все ли. Это в каком городе?А в Харькове таки закрыли продуктовые рынки. Не знаю, все ли. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16281 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4460 раз. Подякували: 4126 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2020 23:01 ЛАД написав: juristkostya написав: ЛАД написав: Технически не готов размер наших зарплат. Технически не готов размер наших зарплат. наоборот. Когда вдруг припекло, все находят 10 и более тысяч грн. Причём, мгновенно, за несколько дней находят.

А ведь это намного сложнее, чем отнимать по 100-300 грн с каждой получки и иметь официальную страховку. наоборот. Когда вдруг припекло, все находят 10 и более тысяч грн. Причём, мгновенно, за несколько дней находят.А ведь это намного сложнее, чем отнимать по 100-300 грн с каждой получки и иметь официальную страховку.

1. Насчёт все Вы сильно ошибаетесь.

2. "Когда вдруг припекло" - ради жизни ребёнка, например, бывает, и квартиру продают, и на преступление идут.

3. Не видел расчётов, но не уверен, что 100-300 грн достаточная сумма для хорошей страховой медицины. Хотя, конечно, лучше, чем ничего. 1. НасчётВы сильно ошибаетесь.2. "Когда вдруг припекло" - ради жизни ребёнка, например, бывает, и квартиру продают, и на преступление идут.3. Не видел расчётов, но не уверен, что 100-300 грн достаточная сумма длястраховой медицины. Хотя, конечно, лучше, чем ничего.

1 и 2 - тем более надо заставлять людей резервировать ежемесячно целевым образом на собственное здоровье.

3 - ну так мы и говорим о некоем общеобязательном минимуме. Верхний предел не лимитирован 1 и 2 - тем более надо заставлять людей резервировать ежемесячно целевым образом на собственное здоровье.3 - ну так мы и говорим о некоем общеобязательном минимуме. Верхний предел не лимитирован juristkostya Повідомлень: 2768 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 830 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2020 23:10 Re: Эпидемия коронавируса в мире от греческих отельеров начинает поступать информация, что они возобновляют работу с 1 июля. juristkostya Повідомлень: 2768 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 830 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2020 23:11 Libo написав: stm написав: Kudrjavuy написав: Официальные версии из-вне:

[b]Хіти тижня. Біологічна зброя: Нобелівський лауреат заявив про штучне походження COVID-19

субота, 25 квітень 2020, 10:00

https://patrioty.org.ua/blogs/khity-tyz ... 24610.html

Вчений не вірить, що коронавірус пішов від диких тварин на ринку в китайському місті Ухань.





Французький вірусолог, нобелівський лауреат Люк Монтаньє висловив теорію про те, що новий тип коронавірусної інфекції розробили в лабораторії в Китаї. Официальные версии из-вне:[b]Хіти тижня. Біологічна зброя: Нобелівський лауреат заявив про штучне походження COVID-19субота, 25 квітень 2020, 10:00Вчений не вірить, що коронавірус пішов від диких тварин на ринку в китайському місті Ухань.Французький вірусолог, нобелівський лауреат Люк Монтаньє висловив теорію про те, що новий тип коронавірусної інфекції розробили в лабораторії в Китаї.



Поищите этого нобелевского лауреата. Он уже нашел как ДНК излучает волны и квантовую телепортацию. РФ с Транпоном раскручивает исключительно поехавших кукухой и вытащили же ш... Поищите этого нобелевского лауреата. Он уже нашел как ДНК излучает волны и квантовую телепортацию. РФ с Транпоном раскручивает исключительно поехавших кукухой и вытащили же ш...



Это ирония в отношении мнения Нобелевского лауреата и возможности квантовой телепортации?



А ты с какой планеты, что это за высокоразвитая внеземная цивилизация, где наши Нобелевские лауреаты кажутся вам смешными глупыми баранами?

Информирую вашу цивилизацию относительно квантовой телепортации: наши ученые планеты Земля - Нобелевские лауреаты - осуществляют телепортацию фотонов и элементарных частиц с середины 90-х годов уже на расстояние в сотни километров. Это ирония в отношении мнения Нобелевского лауреата и возможности квантовой телепортации?А ты с какой планеты, что это за высокоразвитая внеземная цивилизация, где наши Нобелевские лауреаты кажутся вам смешными глупыми баранами?Информирую вашу цивилизацию относительно квантовой телепортации: наши ученые планеты Земля - Нобелевские лауреаты - осуществляют телепортацию фотонов и элементарных частиц с середины 90-х годов уже на расстояние в сотни километров.



ваши ученые?Разве что с небольшой оговоркой-не ученые,а твои соседи по палате в психушке и не телепортацию,а пронос самогона и не за сотню км,а от ближайшей самогонщицы,а так да,все верно,не придерешься )))))) ваши ученые?Разве что с небольшой оговоркой-не ученые,а твои соседи по палате в психушке и не телепортацию,а пронос самогона и не за сотню км,а от ближайшей самогонщицы,а так да,все верно,не придерешься )))))) Хомяк Повідомлень: 53 З нами з: 15.03.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2020 23:14 Libo написав: stm написав: Kudrjavuy написав: Официальные версии из-вне:

[b]Хіти тижня. Біологічна зброя: Нобелівський лауреат заявив про штучне походження COVID-19

субота, 25 квітень 2020, 10:00

https://patrioty.org.ua/blogs/khity-tyz ... 24610.html

Вчений не вірить, що коронавірус пішов від диких тварин на ринку в китайському місті Ухань.





Французький вірусолог, нобелівський лауреат Люк Монтаньє висловив теорію про те, що новий тип коронавірусної інфекції розробили в лабораторії в Китаї. Официальные версии из-вне:[b]Хіти тижня. Біологічна зброя: Нобелівський лауреат заявив про штучне походження COVID-19субота, 25 квітень 2020, 10:00Вчений не вірить, що коронавірус пішов від диких тварин на ринку в китайському місті Ухань.Французький вірусолог, нобелівський лауреат Люк Монтаньє висловив теорію про те, що новий тип коронавірусної інфекції розробили в лабораторії в Китаї.

)

Поищите этого нобелевского лауреата. Он уже нашел как ДНК излучает волны и квантовую телепортацию. РФ с Транпоном раскручивает исключительно поехавших кукухой и вытащили же ш... Поищите этого нобелевского лауреата. Он уже нашел как ДНК излучает волны и квантовую телепортацию. РФ с Транпоном раскручивает исключительно поехавших кукухой и вытащили же ш...



Это ирония в отношении мнения Нобелевского лауреата и возможности квантовой телепортации?



А ты с какой планеты, что это за высокоразвитая внеземная цивилизация, где наши Нобелевские лауреаты кажутся вам смешными глупыми баранами?

Информирую вашу цивилизацию относительно квантовой телепортации: наши ученые планеты Земля - Нобелевские лауреаты - осуществляют телепортацию фотонов и элементарных частиц с середины 90-х годов уже на расстояние в сотни километров. Это ирония в отношении мнения Нобелевского лауреата и возможности квантовой телепортации?А ты с какой планеты, что это за высокоразвитая внеземная цивилизация, где наши Нобелевские лауреаты кажутся вам смешными глупыми баранами?Информирую вашу цивилизацию относительно квантовой телепортации: наши ученые планеты Земля - Нобелевские лауреаты - осуществляют телепортацию фотонов и элементарных частиц с середины 90-х годов уже на расстояние в сотни километров.

похоже,либо уже напился еще и отбеливателя ))))))))) похоже,либо уже напился еще и отбеливателя ))))))))) Хомяк Повідомлень: 53 З нами з: 15.03.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2020 23:15 ЛАД написав: fler написав: ......

Сегодня позвонила соседка по одному из магазинов и сообщила, что на рынке (Колос, не продуктовый сегмент) многие уже неделю как выходят и работают... ......Сегодня позвонила соседка по одному из магазинов и сообщила, что на рынке (Колос, не продуктовый сегмент) многие уже неделю как выходят и работают...

Это в каком городе?

А в Харькове таки закрыли продуктовые рынки. Не знаю, все ли. Это в каком городе?А в Харькове таки закрыли продуктовые рынки. Не знаю, все ли.

Львов ,слава властям - самый большой оптовый продуктовый рынок криво с горем пополам но работает Львов ,слава властям - самый большой оптовый продуктовый рынок криво с горем пополам но работает Востаннє редагувалось yama в Суб 25 кві, 2020 23:18, всього редагувалось 1 раз. https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?

Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются . yama Повідомлень: 2257 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4199 раз. Подякували: 439 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2020 23:16 ЛАД написав: fler написав: ......

Сегодня позвонила соседка по одному из магазинов и сообщила, что на рынке (Колос, не продуктовый сегмент) многие уже неделю как выходят и работают... ......Сегодня позвонила соседка по одному из магазинов и сообщила, что на рынке (Колос, не продуктовый сегмент) многие уже неделю как выходят и работают...

Это в каком городе?

А в Харькове таки закрыли продуктовые рынки. Не знаю, все ли. Это в каком городе?А в Харькове таки закрыли продуктовые рынки. Не знаю, все ли.



Николаев. Николаев. Civis Повідомлень: 232 З нами з: 08.03.15 Подякував: 47 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2020 23:16 lapay написав: freeze написав: Давайте попробуем по пунктам разобрать знаменитый план Шмигаля по выходу из карантина, пять пунктов.



Первый этап

Условие: в течение 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не меняется или ежедневное отклонение удерживается в пределах 5%.

Какие ограничения снимут: откроют парки и другие зоны отдыха (кроме детских площадок), разрешат работу салонов красоты, оптовых и розничных непродовольственных рынков, кафе (на вынос), автомоек, веломагазинов, велопрокатов, нотариусов, адвокатов и аудиторов, а также тренировки в командных видах спорта.



Подумаем над реальными сроками, сразу скажем, что все рассуждения основываются на условной честности и отсутствии попыток манипуляций власть придержащими.



Итак первый этап.

Относительно реальный, если не будет неожиданностей, в плюс сюда праздники 1-2 мая, больные стремятся впервые не появляться к врачам в такие дни.

Предполагаемое объявление о исполнении, оптимистично это 3 мая.



Второй этап

Условие: в течение 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных в стране ежедневно снижается, ежедневное количество выздоровевших постоянное или увеличивается.

Какие ограничения снимут: откроют тренажерные залы и фитнес-центры, гостиницы, разрешат ресторанам и кафе обслуживать клиентов на вынос, возобновят работу кинотеатров на открытых площадках, снимут ограничения по бытовому обслуживанию населения, по проведению спортивных соревнований (до 50 участников, без зрителей) и начнут подготовку к ВНО.



Это полный непрофессионализм, на этом этапе можно заканчивать рассуждение о сроках, малограмотный текст для непонятно кого.

Надо было хотя бы уделить час времени изучению статистики в мире, чтобы понять, что 10 дней подряд ни в одной стране мира ничего не снижается, всегда выскакивают даже на снижении локальные максимумы.

Поэтому тут говорить о каких-то реальных сроках не представляется возможным, допустим от фонаря это будет конец мая, по другому на таких исходниках сказать нельзя



Третий этап

Условие: в течение 10 дней подряд количество выздоровевших вдвое или больше превышает количество новых случаев; учреждения здравоохранения заняты пациентами с Соvid-19 менее чем на 10%.

Какие ограничения снимут: восстановят работу метрополитена для спецперевозок и междугородное сообщение в пределах области, откроют магазины в ТРЦ, театры и кинотеатры, спортивные и детские площадки, хостелы, санатории, базы отдыха и все заведения общественного питания.



Круто вдвое превышать Откуда они взяли этот показатель ? Оставим Китай и Юж.Корею в стороне, они ментально не наши. Не буду заглубляться и опять специально щелкать статистику, но по памяти таких стран на этом этапе единицы, и там примерно этот процесс, и чтоб 10 дней подряд, у них занял до двух месяцев от случая первого заражения.

Ладно, допустим, что у нас будет оптимистично по этому показателю, то есть это будет середина июня.



Четвертый этап

Условие: в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев ежедневно менее 5 на область.

Какие ограничения снимут: возобновят работу всего общественного транспорта, включая метрополитен, и снимут другие ограничения с ТРЦ, учреждений культуры, образования и т. п.



Что тут сказать ? Бедный Киев и его метро Возможно такого в этом году в Киеве не будет, туда же часть областей Западной Украины.

Для других областей, примем оптимистичный сценарий, середина июля.



Пятый этап - единичные случаи, связанные с привозом инфекции из-за рубежа и полное отсутствие внутренних заражений. Снятие всех ограничения.

В принципе этот пассаж рассматривать не будем по причине его фантастичности. Давайте попробуем по пунктам разобрать знаменитый план Шмигаля по выходу из карантина, пять пунктов.Первый этапУсловие: в течение 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не меняется или ежедневное отклонение удерживается в пределах 5%.Какие ограничения снимут: откроют парки и другие зоны отдыха (кроме детских площадок), разрешат работу салонов красоты, оптовых и розничных непродовольственных рынков, кафе (на вынос), автомоек, веломагазинов, велопрокатов, нотариусов, адвокатов и аудиторов, а также тренировки в командных видах спорта.Подумаем над реальными сроками, сразу скажем, что все рассуждения основываются на условной честности и отсутствии попыток манипуляций власть придержащими.Итак первый этап.Относительно реальный, если не будет неожиданностей, в плюс сюда праздники 1-2 мая, больные стремятся впервые не появляться к врачам в такие дни.Предполагаемое объявление о исполнении, оптимистично это 3 мая.Второй этапУсловие: в течение 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных в стране ежедневно снижается, ежедневное количество выздоровевших постоянное или увеличивается.Какие ограничения снимут: откроют тренажерные залы и фитнес-центры, гостиницы, разрешат ресторанам и кафе обслуживать клиентов на вынос, возобновят работу кинотеатров на открытых площадках, снимут ограничения по бытовому обслуживанию населения, по проведению спортивных соревнований (до 50 участников, без зрителей) и начнут подготовку к ВНО.Это полный непрофессионализм, на этом этапе можно заканчивать рассуждение о сроках, малограмотный текст для непонятно кого.Надо было хотя бы уделить час времени изучению статистики в мире, чтобы понять, что 10 дней подряд ни в одной стране мира ничего не снижается, всегда выскакивают даже на снижении локальные максимумы.Поэтому тут говорить о каких-то реальных сроках не представляется возможным, допустим от фонаря это будет конец мая, по другому на таких исходниках сказать нельзяТретий этапУсловие: в течение 10 дней подряд количество выздоровевших вдвое или больше превышает количество новых случаев; учреждения здравоохранения заняты пациентами с Соvid-19 менее чем на 10%.Какие ограничения снимут: восстановят работу метрополитена для спецперевозок и междугородное сообщение в пределах области, откроют магазины в ТРЦ, театры и кинотеатры, спортивные и детские площадки, хостелы, санатории, базы отдыха и все заведения общественного питания.Круто вдвое превышатьОткуда они взяли этот показатель ? Оставим Китай и Юж.Корею в стороне, они ментально не наши. Не буду заглубляться и опять специально щелкать статистику, но по памяти таких стран на этом этапе единицы, и там примерно этот процесс, и чтоб 10 дней подряд, у них занял до двух месяцев от случая первого заражения.Ладно, допустим, что у нас будет оптимистично по этому показателю, то есть это будет середина июня.Четвертый этапУсловие: в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев ежедневно менее 5 на область.Какие ограничения снимут: возобновят работу всего общественного транспорта, включая метрополитен, и снимут другие ограничения с ТРЦ, учреждений культуры, образования и т. п.Что тут сказать ? Бедный Киев и его метроВозможно такого в этом году в Киеве не будет, туда же часть областей Западной Украины.Для других областей, примем оптимистичный сценарий, середина июля.Пятый этап - единичные случаи, связанные с привозом инфекции из-за рубежа и полное отсутствие внутренних заражений. Снятие всех ограничения.В принципе этот пассаж рассматривать не будем по причине его фантастичности.

Зелені не розуміють, що таке правила і закони. Як вводили, в ручному режимі, так і знімуть. Зелені не розуміють, що таке правила і закони. Як вводили, в ручному режимі, так і знімуть.

никто не мешает подогнать статистику под нужный пункт-ведь количество выявлений зависит от количества и качества тестов никто не мешает подогнать статистику под нужный пункт-ведь количество выявлений зависит от количества и качества тестов Хомяк Повідомлень: 53 З нами з: 15.03.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2020 23:22 Хомяк написав: похоже,либо уже напился еще и отбеливателя ))))))))) похоже,либо уже напился еще и отбеливателя )))))))))



Там еще предлагалось УФ лампу в ж*** засунуть:



The Hill .



Ранее на брифинге представитель Белого дома заявил об исследованиях, которые показывают, что отбеливатель в течение пяти минут может убить вирус в слюне, а изопропанол делает это еще быстрее. Также сообщалось, что вирус слабеет под лучами солнца и в тепле.



Трампа заинтересовали эти выводы и он предложил выяснить, есть ли способ, с помощью которого свет и тепло можно использовать для лечения COVID-19. Например, "поставлять свет внутрь человека", через кожу или другим способом.



Также он рассуждал насчет возможности применения дезинфицирующих средств в виде инъекции или каким-либо другим способом внутрь.



Медики отреагировали на подобные высказывания, напомнив, что средства дезинфекции крайне опасны, если их употреблять внутрь или вдыхать. Они могут вызвать реакцию при соприкосновении с кожей.



Употребление внутрь или введение таких средств с помощью инъекций не только смертельно опасно, но и едва ли эффективно для борьбы с COVID-19.



Также специалисты подтвердили, что действительно есть исследования, подтверждающие, губительное действие солнечного света на вирусы. Однако точно не изучено, сколько времени должно пройти.



Кроме того, после заражения никакие объемы ультрафиолета, воздействующего на кожу, не смогут убить вирус внутри организма.



Сам Трамп объяснил, что днем ранее он с сарказмом предложил рассмотреть свет, тепло и дезинфицирующие средства как способ потенциального лечения коронавируса. "Я с сарказмом задавал вопрос журналистам вроде вас, чтобы посмотреть, что произойдет", - утверждает американский лидер.



В Белом доме заявили, что СМИ вырвали из контекста слова президента США. Медицинское сообщество раскритиковало слова президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус можно лечить светом, теплом и инъекциями дезинфицирующих средств. Об этом 24 апреля сообщило изданиеРанее на брифинге представитель Белого дома заявил об исследованиях, которые показывают, что отбеливатель в течение пяти минут может убить вирус в слюне, а изопропанол делает это еще быстрее. Также сообщалось, что вирус слабеет под лучами солнца и в тепле.Трампа заинтересовали эти выводы и он предложил выяснить, есть ли способ, с помощью которого свет и тепло можно использовать для лечения COVID-19. Например, "", через кожу или другим способом.Также он рассуждал насчетМедики отреагировали на подобные высказывания, напомнив, что средства дезинфекции крайне опасны, если их употреблять внутрь или вдыхать. Они могут вызвать реакцию при соприкосновении с кожей.Употребление внутрь или введение таких средств с помощью инъекций не только смертельно опасно, но и едва ли эффективно для борьбы с COVID-19.Также специалисты подтвердили, что действительно есть исследования, подтверждающие, губительное действие солнечного света на вирусы. Однако точно не изучено, сколько времени должно пройти.Кроме того, после заражения никакие объемы ультрафиолета, воздействующего на кожу, не смогут убить вирус внутри организма.Сам Трамп объяснил, что днем ранее он с сарказмом предложил рассмотреть свет, тепло и дезинфицирующие средства как способ потенциального лечения коронавируса. "Я с сарказмом задавал вопрос журналистам вроде вас, чтобы посмотреть, что произойдет", - утверждает американский лидер.В Белом доме заявили, что СМИ вырвали из контекста слова президента США. Там еще предлагалось УФ лампу в ж*** засунуть: Civis Повідомлень: 232 З нами з: 08.03.15 Подякував: 47 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2020 23:28 Вкладчик1234 написав: Proofy написав: может даже такое быть, что мы окажемся кроликами для новых вакцин. может даже такое быть, что мы окажемся кроликами для новых вакцин.

Что значит "МОЖЕТ"?



Чума, лихорадка, хантавирус. Чем занимаются в Украине биолаборатории США



Сегдня посольство США в Украине признало, что в Украине действуют опекаемые Пентагоном биологические лаборатории.



Заявление дипломатов прозвучало после открытого письма народных депутатов об угрозах, которые представляют эти исследовательские центры для украинцев.



Однако американцы угрозы отрицают и говорят, что ведется научная работа в исключительно мирных целях. ......

Далее:

https://strana.ua/news/263131-laboratorii-ssha-v-ukraine-chto-o-nikh-izvestno.html Что значит "МОЖЕТ"?Далее:

Из Вашей цитаты не следует

1. то, что выделено жирным шрифтом;

2. то, что эти работы ведутся не в мирных целях;

3. Ваш вопрос: "Что значит "МОЖЕТ"?" Из Вашей цитаты не следует1. то, что выделено жирным шрифтом;2. то, что эти работы ведутся не в мирных целях;3. Ваш вопрос: "Что значит "МОЖЕТ"?" Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16281 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4460 раз. Подякували: 4126 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 10781079108010811082> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6921 1547895

ЛОБ П'ят 24 кві, 2020 20:41