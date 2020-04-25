ЛАД написав:Технически не готов размер наших зарплат.
наоборот. Когда вдруг припекло, все находят 10 и более тысяч грн. Причём, мгновенно, за несколько дней находят. А ведь это намного сложнее, чем отнимать по 100-300 грн с каждой получки и иметь официальную страховку.
1. Насчёт все Вы сильно ошибаетесь. 2. "Когда вдруг припекло" - ради жизни ребёнка, например, бывает, и квартиру продают, и на преступление идут. 3. Не видел расчётов, но не уверен, что 100-300 грн достаточная сумма для хорошей страховой медицины. Хотя, конечно, лучше, чем ничего.
1 и 2 - тем более надо заставлять людей резервировать ежемесячно целевым образом на собственное здоровье. 3 - ну так мы и говорим о некоем общеобязательном минимуме. Верхний предел не лимитирован
Kudrjavuy написав:Официальные версии из-вне: [b]Хіти тижня. Біологічна зброя: Нобелівський лауреат заявив про штучне походження COVID-19 субота, 25 квітень 2020, 10:00 https://patrioty.org.ua/blogs/khity-tyz ... 24610.html Вчений не вірить, що коронавірус пішов від диких тварин на ринку в китайському місті Ухань.
Французький вірусолог, нобелівський лауреат Люк Монтаньє висловив теорію про те, що новий тип коронавірусної інфекції розробили в лабораторії в Китаї.
Поищите этого нобелевского лауреата. Он уже нашел как ДНК излучает волны и квантовую телепортацию. РФ с Транпоном раскручивает исключительно поехавших кукухой и вытащили же ш...
Это ирония в отношении мнения Нобелевского лауреата и возможности квантовой телепортации?
А ты с какой планеты, что это за высокоразвитая внеземная цивилизация, где наши Нобелевские лауреаты кажутся вам смешными глупыми баранами? Информирую вашу цивилизацию относительно квантовой телепортации: наши ученые планеты Земля - Нобелевские лауреаты - осуществляют телепортацию фотонов и элементарных частиц с середины 90-х годов уже на расстояние в сотни километров.
ваши ученые?Разве что с небольшой оговоркой-не ученые,а твои соседи по палате в психушке и не телепортацию,а пронос самогона и не за сотню км,а от ближайшей самогонщицы,а так да,все верно,не придерешься ))))))
Kudrjavuy написав:Официальные версии из-вне: [b]Хіти тижня. Біологічна зброя: Нобелівський лауреат заявив про штучне походження COVID-19 субота, 25 квітень 2020, 10:00 https://patrioty.org.ua/blogs/khity-tyz ... 24610.html Вчений не вірить, що коронавірус пішов від диких тварин на ринку в китайському місті Ухань.
Французький вірусолог, нобелівський лауреат Люк Монтаньє висловив теорію про те, що новий тип коронавірусної інфекції розробили в лабораторії в Китаї.
) Поищите этого нобелевского лауреата. Он уже нашел как ДНК излучает волны и квантовую телепортацию. РФ с Транпоном раскручивает исключительно поехавших кукухой и вытащили же ш...
Это ирония в отношении мнения Нобелевского лауреата и возможности квантовой телепортации?
А ты с какой планеты, что это за высокоразвитая внеземная цивилизация, где наши Нобелевские лауреаты кажутся вам смешными глупыми баранами? Информирую вашу цивилизацию относительно квантовой телепортации: наши ученые планеты Земля - Нобелевские лауреаты - осуществляют телепортацию фотонов и элементарных частиц с середины 90-х годов уже на расстояние в сотни километров.
похоже,либо уже напился еще и отбеливателя )))))))))
freeze написав:Давайте попробуем по пунктам разобрать знаменитый план Шмигаля по выходу из карантина, пять пунктов.
Первый этап Условие: в течение 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не меняется или ежедневное отклонение удерживается в пределах 5%. Какие ограничения снимут: откроют парки и другие зоны отдыха (кроме детских площадок), разрешат работу салонов красоты, оптовых и розничных непродовольственных рынков, кафе (на вынос), автомоек, веломагазинов, велопрокатов, нотариусов, адвокатов и аудиторов, а также тренировки в командных видах спорта.
Подумаем над реальными сроками, сразу скажем, что все рассуждения основываются на условной честности и отсутствии попыток манипуляций власть придержащими.
Итак первый этап. Относительно реальный, если не будет неожиданностей, в плюс сюда праздники 1-2 мая, больные стремятся впервые не появляться к врачам в такие дни. Предполагаемое объявление о исполнении, оптимистично это 3 мая.
Второй этап Условие: в течение 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных в стране ежедневно снижается, ежедневное количество выздоровевших постоянное или увеличивается. Какие ограничения снимут: откроют тренажерные залы и фитнес-центры, гостиницы, разрешат ресторанам и кафе обслуживать клиентов на вынос, возобновят работу кинотеатров на открытых площадках, снимут ограничения по бытовому обслуживанию населения, по проведению спортивных соревнований (до 50 участников, без зрителей) и начнут подготовку к ВНО.
Это полный непрофессионализм, на этом этапе можно заканчивать рассуждение о сроках, малограмотный текст для непонятно кого. Надо было хотя бы уделить час времени изучению статистики в мире, чтобы понять, что 10 дней подряд ни в одной стране мира ничего не снижается, всегда выскакивают даже на снижении локальные максимумы. Поэтому тут говорить о каких-то реальных сроках не представляется возможным, допустим от фонаря это будет конец мая, по другому на таких исходниках сказать нельзя
Третий этап Условие: в течение 10 дней подряд количество выздоровевших вдвое или больше превышает количество новых случаев; учреждения здравоохранения заняты пациентами с Соvid-19 менее чем на 10%. Какие ограничения снимут: восстановят работу метрополитена для спецперевозок и междугородное сообщение в пределах области, откроют магазины в ТРЦ, театры и кинотеатры, спортивные и детские площадки, хостелы, санатории, базы отдыха и все заведения общественного питания.
Круто вдвое превышать Откуда они взяли этот показатель ? Оставим Китай и Юж.Корею в стороне, они ментально не наши. Не буду заглубляться и опять специально щелкать статистику, но по памяти таких стран на этом этапе единицы, и там примерно этот процесс, и чтоб 10 дней подряд, у них занял до двух месяцев от случая первого заражения. Ладно, допустим, что у нас будет оптимистично по этому показателю, то есть это будет середина июня.
Четвертый этап Условие: в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев ежедневно менее 5 на область. Какие ограничения снимут: возобновят работу всего общественного транспорта, включая метрополитен, и снимут другие ограничения с ТРЦ, учреждений культуры, образования и т. п.
Что тут сказать ? Бедный Киев и его метро Возможно такого в этом году в Киеве не будет, туда же часть областей Западной Украины. Для других областей, примем оптимистичный сценарий, середина июля.
Пятый этап - единичные случаи, связанные с привозом инфекции из-за рубежа и полное отсутствие внутренних заражений. Снятие всех ограничения. В принципе этот пассаж рассматривать не будем по причине его фантастичности.
Зелені не розуміють, що таке правила і закони. Як вводили, в ручному режимі, так і знімуть.
никто не мешает подогнать статистику под нужный пункт-ведь количество выявлений зависит от количества и качества тестов
Хомяк написав:похоже,либо уже напился еще и отбеливателя )))))))))
Там еще предлагалось УФ лампу в ж*** засунуть:
Медицинское сообщество раскритиковало слова президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус можно лечить светом, теплом и инъекциями дезинфицирующих средств. Об этом 24 апреля сообщило издание The Hill.
Ранее на брифинге представитель Белого дома заявил об исследованиях, которые показывают, что отбеливатель в течение пяти минут может убить вирус в слюне, а изопропанол делает это еще быстрее. Также сообщалось, что вирус слабеет под лучами солнца и в тепле.
Трампа заинтересовали эти выводы и он предложил выяснить, есть ли способ, с помощью которого свет и тепло можно использовать для лечения COVID-19. Например, "поставлять свет внутрь человека", через кожу или другим способом.
Также он рассуждал насчет возможности применения дезинфицирующих средств в виде инъекции или каким-либо другим способом внутрь.
Медики отреагировали на подобные высказывания, напомнив, что средства дезинфекции крайне опасны, если их употреблять внутрь или вдыхать. Они могут вызвать реакцию при соприкосновении с кожей.
Употребление внутрь или введение таких средств с помощью инъекций не только смертельно опасно, но и едва ли эффективно для борьбы с COVID-19.
Также специалисты подтвердили, что действительно есть исследования, подтверждающие, губительное действие солнечного света на вирусы. Однако точно не изучено, сколько времени должно пройти.
Кроме того, после заражения никакие объемы ультрафиолета, воздействующего на кожу, не смогут убить вирус внутри организма.
Сам Трамп объяснил, что днем ранее он с сарказмом предложил рассмотреть свет, тепло и дезинфицирующие средства как способ потенциального лечения коронавируса. "Я с сарказмом задавал вопрос журналистам вроде вас, чтобы посмотреть, что произойдет", - утверждает американский лидер.
В Белом доме заявили, что СМИ вырвали из контекста слова президента США.