Ukrainian написав:--------------- Что значит "МОЖЕТ"?
Чума, лихорадка, хантавирус. Чем занимаются в Украине биолаборатории США
Сегдня посольство США в Украине признало, что в Украине действуют опекаемые Пентагоном биологические лаборатории.
Заявление дипломатов прозвучало после открытого письма народных депутатов об угрозах, которые представляют эти исследовательские центры для украинцев.
Однако американцы угрозы отрицают и говорят, что ведется научная работа в исключительно мирных целях. А разговоры об угрозах списывают на "российскую дезинформацию".
"Страна" разбиралась в этой истории.
О чем заявили депутаты Рады 14 апреля нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин написали запросы четверым руководителям страны: президенту Зеленскому, премьеру Шмыгалю, главе СБУ Баканову и министру здравоохранения Степанову.
В обращении со ссылкой на сербские и болгарские СМИ сообщается: у США есть более 400 бактериологических лабораторий по всему миру, в том числе не меньше 15 в Украине.
Там работают исключительно американцы, а финансируются они за счет Минобороны США. Лаборатории размещены в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове (три), Киеве (три), Херсоне, Тернополе и неподалеку от Крыма и Луганска.
Нардепы отмечают, что функционирование американских биолабораторий в Украине началось во времена президентства Виктора Ющенко и премьерства Юлии Тимошенко – 29 августа 2005 года.
ЛАД написав:Из Вашей цитаты не следует 1. то, что выделено жирным шрифтом; 2. то, что эти работы ведутся не в мирных целях; 3. Ваш вопрос: "Что значит "МОЖЕТ"?"
1. Из самой цитаты и исходной ссылки может и не следует. Но если ознакомиться с предысторией (перейти по ссылкам в тексте) - то информация подтверждается. Тем более есть не один источник, всё можно проверить. 2. Никто и не говорил, что не в мирных. Может в "умиротворительных" Указано сотрудничество (финансирование) с МО - выводы делайте сами 3. Уже по факту не "может", а есть "подопытным кроликом". Пока не для "всемирно-известной" короны, но и до неё очередь дойдёт.
Я дал инфо - кто хочет - читает, и понимает как угодно. У некоторых выше вообще "стадия отрицания", и "вы всьо врёти"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
juristkostya написав:наоборот. Когда вдруг припекло, все находят 10 и более тысяч грн. Причём, мгновенно, за несколько дней находят. А ведь это намного сложнее, чем отнимать по 100-300 грн с каждой получки и иметь официальную страховку.
Какой смысл в этих всех страховках, если даже при небольших пандемиях, страховые самоустраняются, перекладывая ответственность на государство, т. к. типа форс-мажор? Но, деньги у вас будут принимать исправно, за это не волнуйтесь. И да, если заболеете насморком, самое паршивое дешёвое лекарство вам врач выдаст.
нувыблиндаёте. Пандемии типа нынешней происходят раз в 30 лет. В то время, как грипп с осложнениями реально подхватить ежегодно, а под машину попасть - ежедневно. И в каждом их этих случаев хочется лежать в комфортной палате и на медперсонал смотреть требовательно, а не заискивающе.
Если держать в руках наличку, которая НЕ была потрачена на страховку, то уже не Вы будете смотреть на персонал, а персонал будет смотреть на вас (как на хозяина)
Персонал интересует то, что они смогут с вас получить, а не то, что они уже получили, или гарантированно получат (например, от страховой).
ЛАД написав:Из Вашей цитаты не следует 1. то, что выделено жирным шрифтом; 2. то, что эти работы ведутся не в мирных целях; 3. Ваш вопрос: "Что значит "МОЖЕТ"?"
1. Из самой цитаты и исходной ссылки может и не следует. Но если ознакомиться с предысторией (перейти по ссылкам в тексте) - то информация подтверждается. Тем более есть не один источник, всё можно проверить. 2. Никто и не говорил, что не в мирных. Может в "умиротворительных" Указано сотрудничество (финансирование) с МО - выводы делайте сами 3. Уже по факту не "может", а есть "подопытным кроликом". Пока не для "всемирно-известной" короны, но и до неё очередь дойдёт.
Я дал инфо - кто хочет - читает, и понимает как угодно. У некоторых выше вообще "стадия отрицания", и "вы всьо врёти"
Ещё раз перечитал статью и прошёл по ссылкам. Вопросы те же. Предполагать можно всё, что угодно. Доказательств не увидел. "parole, parole, parole..." Болгария, Сербия, Медведчук, Р. Кузьмин - как-то уж слишком однотипный ряд. Далёк от мысли, что США белокрылые ангелы, но и изображать их исчадиями ада не стоит. Вспышки холеры и др. болезней у нас бывали даже в советские времена, когда вакцинация проводилась гораздо строже, чем сегодня, была весьма эффективная санэпидслужба и американских биолабораторий здесь уж точно не было.
"Уже по факту не "может", а есть "подопытным кроликом" - это Вы о чём?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.