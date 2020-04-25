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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1079108010811082>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 197
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
43
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
34
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 23:42

  Ethereum написав:.....
  Ukrainian написав:---------------
Что значит "МОЖЕТ"?

Чума, лихорадка, хантавирус. Чем занимаются в Украине биолаборатории США

Сегдня посольство США в Украине признало, что в Украине действуют опекаемые Пентагоном биологические лаборатории.

Заявление дипломатов прозвучало после открытого письма народных депутатов об угрозах, которые представляют эти исследовательские центры для украинцев.

Однако американцы угрозы отрицают и говорят, что ведется научная работа в исключительно мирных целях. А разговоры об угрозах списывают на "российскую дезинформацию".

"Страна" разбиралась в этой истории.

О чем заявили депутаты Рады
14 апреля нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин написали запросы четверым руководителям страны: президенту Зеленскому, премьеру Шмыгалю, главе СБУ Баканову и министру здравоохранения Степанову.

В обращении со ссылкой на сербские и болгарские СМИ сообщается: у США есть более 400 бактериологических лабораторий по всему миру, в том числе не меньше 15 в Украине.

Там работают исключительно американцы, а финансируются они за счет Минобороны США. Лаборатории размещены в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове (три), Киеве (три), Херсоне, Тернополе и неподалеку от Крыма и Луганска.

Нардепы отмечают, что функционирование американских биолабораторий в Украине началось во времена президентства Виктора Ющенко и премьерства Юлии Тимошенко – 29 августа 2005 года.


Далее:
https://strana.ua/news/263131-laboratorii-ssha-v-ukraine-chto-o-nikh-izvestno.html
----------------
Так это плюс что в стране хоть какие то лаборатории есть

............
Та ці лабораторії в Київській і Почаївській Лаврі,де засідає МП. Там і бацили розводять.

Офигеть!
Оказывается УПЦ МП работает на пиндосов! Куда смотрит ФСБ?!

М-да... До чего людей зашоренность доводит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 23:47

  ЛАД написав:Из Вашей цитаты не следует
1. то, что выделено жирным шрифтом;
2. то, что эти работы ведутся не в мирных целях;
3. Ваш вопрос: "Что значит "МОЖЕТ"?"

1. Из самой цитаты и исходной ссылки может и не следует. Но если ознакомиться с предысторией (перейти по ссылкам в тексте) - то информация подтверждается. Тем более есть не один источник, всё можно проверить.
2. Никто и не говорил, что не в мирных. Может в "умиротворительных" :) Указано сотрудничество (финансирование) с МО - выводы делайте сами
3. Уже по факту не "может", а есть "подопытным кроликом". Пока не для "всемирно-известной" короны, но и до неё очередь дойдёт.

Я дал инфо - кто хочет - читает, и понимает как угодно. У некоторых выше вообще "стадия отрицания", и "вы всьо врёти"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 23:49

  ЛАД написав:Офигеть!
Оказывается УПЦ МП работает на пиндосов! Куда смотрит ФСБ?!

М-да... До чего людей зашоренность доводит.

Это "спецоперация КГБ" :)
На самом деле это не настоящие пиндосы, а "офицеры ГРУ-КГБ-ФСБ замаскированные под пиндосов" с целью организации провокаций, чтобы очернить честных мирных пиндосов :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 23:52

  juristkostya написав:
  safonovstanislav написав:
  juristkostya написав:наоборот. Когда вдруг припекло, все находят 10 и более тысяч грн. Причём, мгновенно, за несколько дней находят.
А ведь это намного сложнее, чем отнимать по 100-300 грн с каждой получки и иметь официальную страховку.

Какой смысл в этих всех страховках, если даже при небольших пандемиях, страховые самоустраняются, перекладывая ответственность на государство, т. к. типа форс-мажор?
Но, деньги у вас будут принимать исправно, за это не волнуйтесь. И да, если заболеете насморком, самое паршивое дешёвое лекарство вам врач выдаст.

нувыблиндаёте.
Пандемии типа нынешней происходят раз в 30 лет. В то время, как грипп с осложнениями реально подхватить ежегодно, а под машину попасть - ежедневно. И в каждом их этих случаев хочется лежать в комфортной палате и на медперсонал смотреть требовательно, а не заискивающе.

Если держать в руках наличку, которая НЕ была потрачена на страховку, то уже не Вы будете смотреть на персонал, а персонал будет смотреть на вас (как на хозяина)

Персонал интересует то, что они смогут с вас получить, а не то, что они уже получили, или гарантированно получат (например, от страховой).
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 00:16

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Из Вашей цитаты не следует
1. то, что выделено жирным шрифтом;
2. то, что эти работы ведутся не в мирных целях;
3. Ваш вопрос: "Что значит "МОЖЕТ"?"

1. Из самой цитаты и исходной ссылки может и не следует. Но если ознакомиться с предысторией (перейти по ссылкам в тексте) - то информация подтверждается. Тем более есть не один источник, всё можно проверить.
2. Никто и не говорил, что не в мирных. Может в "умиротворительных" :) Указано сотрудничество (финансирование) с МО - выводы делайте сами
3. Уже по факту не "может", а есть "подопытным кроликом". Пока не для "всемирно-известной" короны, но и до неё очередь дойдёт.

Я дал инфо - кто хочет - читает, и понимает как угодно. У некоторых выше вообще "стадия отрицания", и "вы всьо врёти"


Ещё раз перечитал статью и прошёл по ссылкам.
Вопросы те же. Предполагать можно всё, что угодно. Доказательств не увидел. "parole, parole, parole..."
Болгария, Сербия, Медведчук, Р. Кузьмин - как-то уж слишком однотипный ряд.
Далёк от мысли, что США белокрылые ангелы, но и изображать их исчадиями ада не стоит.
Вспышки холеры и др. болезней у нас бывали даже в советские времена, когда вакцинация проводилась гораздо строже, чем сегодня, была весьма эффективная санэпидслужба и американских биолабораторий здесь уж точно не было.

"Уже по факту не "может", а есть "подопытным кроликом" - это Вы о чём?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 00:21

  ЛАД написав:"Уже по факту не "может", а есть "подопытным кроликом" - это Вы о чём?


Человек написал:

  Proofy написав:может даже такое быть, что мы окажемся кроликами для новых вакцин.


Я ответил, что мы уже являемся этими кроликами. Пока не в направлении короны, но до неё очередь тоже дойдёт
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 00:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Завтра в статистике Донецкая область задаст жару. Прирост 90% за сутки.
И вообще похоже что по стране завтра "весёлый" будет день по новым случаям
promyshlennik
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 00:38

  juristkostya написав:от греческих отельеров начинает поступать информация, что они возобновляют работу с 1 июля.

Кто предположительно будет жить в этих отелях?
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 00:44

...
Востаннє редагувалось Елена8 в Нед 26 кві, 2020 01:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 00:54

  ЛАД написав:
  Ethereum написав:.....
  Ukrainian написав:---------------
Что значит "МОЖЕТ"?

Чума, лихорадка, хантавирус. Чем занимаются в Украине биолаборатории США


Далее:
https://strana.ua/news/263131-laboratorii-ssha-v-ukraine-chto-o-nikh-izvestno.html
----------------
Так это плюс что в стране хоть какие то лаборатории есть

............
Та ці лабораторії в Київській і Почаївській Лаврі,де засідає МП. Там і бацили розводять.

Офигеть!
Оказывается УПЦ МП работает на пиндосов! Куда смотрит ФСБ?!

М-да... До чего людей зашоренность доводит.


ЛАД,до чого комунізм до тебе привів...
Любима сторінка -страна.
А ще почитай своїх москаликів про МП.

https://novayagazeta.ru/articles/2020/0 ... ybilo-klir

Надіюсь вони скоро повиздихають,хлопцям на фронті легше буде))
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