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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 кві, 2020 01:00
ЛАД написав:Далёк от мысли, что США белокрылые ангелы, но и изображать их исчадиями ада не стоит.
Посольства Англии и США подчеркнули, что выделяют деньги на эти баклаборатории в Украине и других странах исключительно в мирных целях с целью разработки вакцин и защитных мер.
Лихорадка Крым-Конго звучит очень даже логично.
Возможно другие темы.
Надеюсь обходятся без летучих мышей.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 01:30
juristkostya написав: ЛАД написав: juristkostya написав:
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писал:
Смертность во Франции на отрезке с 1 марта по 13 апреля, совпавшем со вспышкой коронавируса, увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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типичный пример манипуляции статистикой. Март и апрель никогда не были пиками ОРВИ, поэтому, сравнивать надо не с АППГ, а с пиковыми месяцами "обычных" ОРВИ (с ноября по январь). И тогда картина будет совсем другой.
Вы не правы.
Это разные сравнения.
Для оценки тяжести сегодняшней эпидемии надо сравнивать как раз с такими же периодами прошлых лет.
С пиковыми месяцами "обычных" ОРВИ (с ноября по январь) есть смысл сравнивать для оценки тяжести нынешней эпидемии короны с "обычным" гриппом.
И, кстати, посмотрите мой ночной пост viewtopic.php?p=4946727#p4946727
. Там приведена более полная цитата, где видно, что в 2018 смертей за этот же период было существенно (на 11%) больше, чем в 2019. Не знаю, чем объясняется, возможно, как раз эпидемией гриппа.
давайте так:
что является критерием тяжести эпидемии? Очевидно, наша способность ей противостоять. О вакцине пока не говорим, её нет, но есть возможности для поддержания жизни критических больных - койкоместа + оборудование + специалисты по работе с этим оборудованием.
Очевидно, что с этой точки зрения не имеет значения, в каком месяце произошёл всплеск - по окончании сезонного гриппа койкоместа и врачи никуда не исчезают, они в равной мере доступны зимой и летом.
И, очевидно, их количество соответствует типичным максимальным значениям.
Именно поэтому, для адекватной оценки тяжести нынешней эпидемии надо сравнивать не с АППГ, а с типичными максимумами, независимо от того, на какой месяц они приходятся.
Нет, не так.
Критерием тяжести эпидемии может служить:
1. количество переболевших;
2. количество больных, получивших осложнения, которые потребовали длительного лечения и, возможно, привели к необратимым потерям здоровья вплоть до инвалидности;
3. количество летальных исходов.
П.1 в нашем случае не подходит по причинам многократно здесь обсуждавшимся.
По п.2 вряд ли есть статистика по любой эпидемии.
Остаётся п.3. Учёт смертей точно ведётся и более-менее объективен.
Поэтому именно количество смертей может и должно служить оценке тяжести
эпидемии. И сравнивать его следует с количеством смертей в такой же период времени в другие годы. Причём, именно в годы, когда в этот период не было никаких эпидемий.
Сравнивать с максимумами следует для сравнения тяжести
различных эпидемий. Например, сегодняшней короны и "обычного гриппа". Чтобы можно было сказать, что нынешняя эпидемия прошла тяжелее (так же, легче) по сравнению с привычными эпидемиями "обычного гриппа".
К тому же, сравнение "с типичными максимумами, независимо от того, на какой месяц они приходятся
" может быть вообще методологически неверным. Не интересовался этим вопросом, поэтому утверждать не могу, но вполне допускаю, что существует сезонная зависимость смертности. Вполне возможно, что смерти происходят не равномерно в течение года. Тогда сравнение с пиками без учёта месяца может вносить систематическую ошибку в оценке тяжести болезни и заметно уменьшать её опасность (если существуют заметные колебания смертности в зависимости от месяца).
И, кстати, на сравнение с 2018 Вы почему-то не обратили внимание.
А что такое АППГ? Не знаю и сообразить не могу.
ЛАД писал(а):
Но всё равно, отличие от Зап. Европы удивляет. Почему у нас, как Вы предположили, переболели раньше, а там нет?
думаю, к нам он попал из РФ, с которой, как ни крути, пассажиропоток постоянный и немалый. А в РФ он попал понятно как...
Мне не очень понятно, как вирус попал в РФ. Через заезжих китайцев?
Тогда главные очаги должны были бы быть на Дальнем Востоке.
Кроме того, китайцев и у нас немало. Тем не менее, не похоже, что у нас он попал от них.
Так же не похоже, что к нам вирус попал из РФ. В этом случае главные очаги были бы в Харькове и вообще на востоке Украины. Но это не так.
У нас основные очаги - Киев и Зап. Украина. Киев понятно почему - более богатый город, больше всего туристов (как въезжающих, так и выезжающих) + центр страны откуда больше всего командировочных (как полит., так и бизнес) + многие туристы из др. регионов летают за границу через Киев. С Зап. Украиной тоже понятно - больше заробитчан.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 01:35
Вкладчик1234 написав: ЛАД написав:
"Уже по факту не "может", а есть "подопытным кроликом" - это Вы о чём?
Человек написал:
Proofy написав:
может даже такое быть, что мы окажемся кроликами для новых вакцин.
Я ответил, что мы уже являемся этими кроликами. Пока не в направлении короны, но до неё очередь тоже дойдёт
Это всё я понял.
Именно поэтому и задал вопрос. В чём мы уже являемся этими кроликами?
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