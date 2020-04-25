ЛАД написав:Далёк от мысли, что США белокрылые ангелы, но и изображать их исчадиями ада не стоит.
Посольства Англии и США подчеркнули, что выделяют деньги на эти баклаборатории в Украине и других странах исключительно в мирных целях с целью разработки вакцин и защитных мер. Лихорадка Крым-Конго звучит очень даже логично. Возможно другие темы. Надеюсь обходятся без летучих мышей.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
juristkostya написав:------------------ freeze писал: Смертность во Франции на отрезке с 1 марта по 13 апреля, совпавшем со вспышкой коронавируса, увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. ------------------ типичный пример манипуляции статистикой. Март и апрель никогда не были пиками ОРВИ, поэтому, сравнивать надо не с АППГ, а с пиковыми месяцами "обычных" ОРВИ (с ноября по январь). И тогда картина будет совсем другой.
Вы не правы. Это разные сравнения. Для оценки тяжести сегодняшней эпидемии надо сравнивать как раз с такими же периодами прошлых лет. С пиковыми месяцами "обычных" ОРВИ (с ноября по январь) есть смысл сравнивать для оценки тяжести нынешней эпидемии короны с "обычным" гриппом. И, кстати, посмотрите мой ночной пост viewtopic.php?p=4946727#p4946727. Там приведена более полная цитата, где видно, что в 2018 смертей за этот же период было существенно (на 11%) больше, чем в 2019. Не знаю, чем объясняется, возможно, как раз эпидемией гриппа.
давайте так: что является критерием тяжести эпидемии? Очевидно, наша способность ей противостоять. О вакцине пока не говорим, её нет, но есть возможности для поддержания жизни критических больных - койкоместа + оборудование + специалисты по работе с этим оборудованием. Очевидно, что с этой точки зрения не имеет значения, в каком месяце произошёл всплеск - по окончании сезонного гриппа койкоместа и врачи никуда не исчезают, они в равной мере доступны зимой и летом. И, очевидно, их количество соответствует типичным максимальным значениям.
Именно поэтому, для адекватной оценки тяжести нынешней эпидемии надо сравнивать не с АППГ, а с типичными максимумами, независимо от того, на какой месяц они приходятся.
Нет, не так. Критерием тяжести эпидемии может служить: 1. количество переболевших; 2. количество больных, получивших осложнения, которые потребовали длительного лечения и, возможно, привели к необратимым потерям здоровья вплоть до инвалидности; 3. количество летальных исходов. П.1 в нашем случае не подходит по причинам многократно здесь обсуждавшимся. По п.2 вряд ли есть статистика по любой эпидемии. Остаётся п.3. Учёт смертей точно ведётся и более-менее объективен. Поэтому именно количество смертей может и должно служить оценке тяжести эпидемии. И сравнивать его следует с количеством смертей в такой же период времени в другие годы. Причём, именно в годы, когда в этот период не было никаких эпидемий.
Сравнивать с максимумами следует для сравнения тяжести различных эпидемий. Например, сегодняшней короны и "обычного гриппа". Чтобы можно было сказать, что нынешняя эпидемия прошла тяжелее (так же, легче) по сравнению с привычными эпидемиями "обычного гриппа". К тому же, сравнение "с типичными максимумами, независимо от того, на какой месяц они приходятся" может быть вообще методологически неверным. Не интересовался этим вопросом, поэтому утверждать не могу, но вполне допускаю, что существует сезонная зависимость смертности. Вполне возможно, что смерти происходят не равномерно в течение года. Тогда сравнение с пиками без учёта месяца может вносить систематическую ошибку в оценке тяжести болезни и заметно уменьшать её опасность (если существуют заметные колебания смертности в зависимости от месяца).
И, кстати, на сравнение с 2018 Вы почему-то не обратили внимание.
А что такое АППГ? Не знаю и сообразить не могу.
ЛАД писал(а): Но всё равно, отличие от Зап. Европы удивляет. Почему у нас, как Вы предположили, переболели раньше, а там нет?
думаю, к нам он попал из РФ, с которой, как ни крути, пассажиропоток постоянный и немалый. А в РФ он попал понятно как...
Мне не очень понятно, как вирус попал в РФ. Через заезжих китайцев? Тогда главные очаги должны были бы быть на Дальнем Востоке. Кроме того, китайцев и у нас немало. Тем не менее, не похоже, что у нас он попал от них. Так же не похоже, что к нам вирус попал из РФ. В этом случае главные очаги были бы в Харькове и вообще на востоке Украины. Но это не так. У нас основные очаги - Киев и Зап. Украина. Киев понятно почему - более богатый город, больше всего туристов (как въезжающих, так и выезжающих) + центр страны откуда больше всего командировочных (как полит., так и бизнес) + многие туристы из др. регионов летают за границу через Киев. С Зап. Украиной тоже понятно - больше заробитчан.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Libo написав: Это ирония в отношении мнения Нобелевского лауреата и возможности квантовой телепортации?
А ты с какой планеты, что это за высокоразвитая внеземная цивилизация, где наши Нобелевские лауреаты кажутся вам смешными глупыми баранами? Информирую вашу цивилизацию относительно квантовой телепортации: наши ученые планеты Земля - Нобелевские лауреаты - осуществляют телепортацию фотонов и элементарных частиц с середины 90-х годов уже на расстояние в сотни километров.
Квантовая телепортация фотонов и квантовая телепортация "волн ДНК" - это примерно так же далеко друг от друга, как полет на Луну Нила Армстронга на корабле Аполлон-11 и полет на Луну барона Мюнхгаузена верхом на ядре
А примеры маргинализации выдающихся ученых на старости лет уже были, например, Лайнус Полинг с витамином С...
Во форум! Тут забитая вата, которая за клуню срать ходит, по уровню своих знаний уделывает Нобелевских лауретов только так. Удивляюсь, как так, что айфон был придуман не в вашей пида-рашке, такими умными руссишешвайнами как ты, а в Америке, этими бездарными Нобелевскими лауреатами.
Ethereum написав:..... --------------------- Ukrainian писал: --------------- Что значит "МОЖЕТ"? Чума, лихорадка, хантавирус. Чем занимаются в Украине биолаборатории США Далее: https://strana.ua/news/263131-laboratorii-ssha-v-ukraine-chto-o-nikh-izvestno.html ---------------- Так это плюс что в стране хоть какие то лаборатории есть ---------------------- ............ Та ці лабораторії в Київській і Почаївській Лаврі,де засідає МП. Там і бацили розводять.
Офигеть! Оказывается УПЦ МП работает на пиндосов! Куда смотрит ФСБ?!
М-да... До чего людей зашоренность доводит.
ЛАД,до чого комунізм до тебе привів... Любима сторінка -страна. А ще почитай своїх москаликів про МП.
Надіюсь вони скоро повиздихають,хлопцям на фронті легше буде))
А що, наші хлопці на фронті з попами воюють?
P.s. Лучше быть коммунистом, чем идиотом. Ну и желание смерти людям, это, конечно, признак того, что "Україна це Європа". А вообще, согласно современной науке эфир не существует. В дальнейшем буду исходить из этого.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:К сожалению, на диаграмме по Вашей ссылке невозможно оценить долю расходов на медицину в разные годы.
Почему? Данные на моем графике все взяты оттуда. Там несколько вкладок - есть и в виде диаграмм, есть и в цифрах
Не знаю. По ссылке http://old.cost.ua/budget/expenditure/ я вижу страницу, на которой расходы на 29/02/2020 и диаграмму, на кот. цветными полосами показаны расходы с 2004 по 2020 по различным направлениям. Но диаграмма без цифр (на всех вкладках). Как там можно оценить долю расходов на медицину?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Далёк от мысли, что США белокрылые ангелы, но и изображать их исчадиями ада не стоит.
Посольства Англии и США подчеркнули, что выделяют деньги на эти баклаборатории в Украине и других странах исключительно в мирных целях с целью разработки вакцин и защитных мер. Лихорадка Крым-Конго звучит очень даже логично. Возможно другие темы. Надеюсь обходятся без летучих мышей.
Очень даже логично звучат многие теории. Но ... не пойман - не вор. Доказательств не вижу. А линия - Болгария, Сербия, Медведчук, Р. Кузьмин - выглядит достаточно одиозно. За такую новость должны были бы схватиться западные СМИ аж бегом. Во всяком случае, некоторые. Но этого почему-то нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Надіюсь вони скоро повиздихають,хлопцям на фронті легше буде))
А що, наші хлопці на фронті з попами воюють?
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Да при чем тут попы? Любой издохнувший русский нам во благо и на радость. Русские захватывают наши земли и убивают наших людей на Донбассе. Чем меньше их будет, тем лучше для нас. В идеале - чтоб их вообще не стало. А их попы это боевой авангард Кремля против украинского народа. В пида-рашке пасхальные службы они отменили, а в Украине наоборот подстрекали своих верян-пидсвынков собираться на службу и потом разносить заразу среди украинцев. Поэтому мы за то, чтоб русские попы выздыхали в первую очередь.
Надіюсь вони скоро повиздихають,хлопцям на фронті легше буде))
А що, наші хлопці на фронті з попами воюють?
Да при чем тут попы? Любой издохнувший русский нам во благо и на радость. Русские захватывают наши земли и убивают наших людей на Донбассе. Чем меньше их будет, тем лучше для нас. В идеале - чтоб их вообще не стало. А их попы это боевой авангард Кремля против украинского народа. В пида-рашке пасхальные службы они отменили, а в Украине наоборот подстрекали своих верян-пидсвынков собираться на службу и потом разносить заразу среди украинцев. Поэтому мы за то, чтоб русские попы выздыхали в первую очередь.
диверсант в обоссанных трениках,ты уже выпил свою дозу отбеливателя по заветам горячо любимого тобой трампа? ))))))))))это единственное доступное тебе благо и радость ))))))))))