Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1079108010811082 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 197 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 31 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 21 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 43 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 32 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 11 Найманий працівник, втратив роботу 5% 10 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 34 Всього голосів : 197 Додано: Нед 26 кві, 2020 01:00 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Далёк от мысли, что США белокрылые ангелы, но и изображать их исчадиями ада не стоит.



Посольства Англии и США подчеркнули, что выделяют деньги на эти баклаборатории в Украине и других странах исключительно в мирных целях с целью разработки вакцин и защитных мер.

Лихорадка Крым-Конго звучит очень даже логично.

Возможно другие темы.

Надеюсь обходятся без летучих мышей. Посольства Англии и США подчеркнули, что выделяют деньги на эти баклаборатории в Украине и других странах исключительно в мирных целях с целью разработки вакцин и защитных мер.Лихорадка Крым-Конго звучит очень даже логично.Возможно другие темы.Надеюсь обходятся без летучих мышей. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16470 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4155 раз. Подякували: 6566 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 01:30 juristkostya написав: ЛАД написав: juristkostya написав: ------------------

freeze писал:

Смертность во Франции на отрезке с 1 марта по 13 апреля, совпавшем со вспышкой коронавируса, увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

------------------

типичный пример манипуляции статистикой. Март и апрель никогда не были пиками ОРВИ, поэтому, сравнивать надо не с АППГ, а с пиковыми месяцами "обычных" ОРВИ (с ноября по январь). И тогда картина будет совсем другой. ------------------писал:Смертность во Франции на отрезке с 1 марта по 13 апреля, совпавшем со вспышкой коронавируса, увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.------------------типичный пример манипуляции статистикой. Март и апрель никогда не были пиками ОРВИ, поэтому, сравнивать надо не с АППГ, а с пиковыми месяцами "обычных" ОРВИ (с ноября по январь). И тогда картина будет совсем другой.

Вы не правы.

Это разные сравнения.

Для оценки тяжести сегодняшней эпидемии надо сравнивать как раз с такими же периодами прошлых лет.

С пиковыми месяцами "обычных" ОРВИ (с ноября по январь) есть смысл сравнивать для оценки тяжести нынешней эпидемии короны с "обычным" гриппом.

И, кстати, посмотрите мой ночной пост Вы не правы.Это разные сравнения.Для оценки тяжести сегодняшней эпидемии надо сравнивать как раз с такими же периодами прошлых лет.С пиковыми месяцами "обычных" ОРВИ (с ноября по январь) есть смысл сравнивать для оценки тяжести нынешней эпидемии короны с "обычным" гриппом.И, кстати, посмотрите мой ночной пост viewtopic.php?p=4946727#p4946727 . Там приведена более полная цитата, где видно, что в 2018 смертей за этот же период было существенно (на 11%) больше, чем в 2019. Не знаю, чем объясняется, возможно, как раз эпидемией гриппа.

давайте так:

что является критерием тяжести эпидемии? Очевидно, наша способность ей противостоять. О вакцине пока не говорим, её нет, но есть возможности для поддержания жизни критических больных - койкоместа + оборудование + специалисты по работе с этим оборудованием.

Очевидно, что с этой точки зрения не имеет значения, в каком месяце произошёл всплеск - по окончании сезонного гриппа койкоместа и врачи никуда не исчезают, они в равной мере доступны зимой и летом.

И, очевидно, их количество соответствует типичным максимальным значениям.



Именно поэтому, для адекватной оценки тяжести нынешней эпидемии надо сравнивать не с АППГ, а с типичными максимумами, независимо от того, на какой месяц они приходятся. давайте так:что является критерием тяжести эпидемии? Очевидно, наша способность ей противостоять. О вакцине пока не говорим, её нет, но есть возможности для поддержания жизни критических больных - койкоместа + оборудование + специалисты по работе с этим оборудованием.Очевидно, что с этой точки зрения не имеет значения, в каком месяце произошёл всплеск - по окончании сезонного гриппа койкоместа и врачи никуда не исчезают, они в равной мере доступны зимой и летом.И, очевидно, их количество соответствует типичным максимальным значениям.Именно поэтому, для адекватной оценки тяжести нынешней эпидемии надо сравнивать не с АППГ, а с типичными максимумами, независимо от того, на какой месяц они приходятся.

Нет, не так.

Критерием тяжести эпидемии может служить:

1. количество переболевших;

2. количество больных, получивших осложнения, которые потребовали длительного лечения и, возможно, привели к необратимым потерям здоровья вплоть до инвалидности;

3. количество летальных исходов.

П.1 в нашем случае не подходит по причинам многократно здесь обсуждавшимся.

По п.2 вряд ли есть статистика по любой эпидемии.

Остаётся п.3. Учёт смертей точно ведётся и более-менее объективен.

Поэтому именно количество смертей может и должно служить оценке тяжести эпидемии. И сравнивать его следует с количеством смертей в такой же период времени в другие годы. Причём, именно в годы, когда в этот период не было никаких эпидемий.



Сравнивать с максимумами следует для сравнения тяжести различных эпидемий. Например, сегодняшней короны и "обычного гриппа". Чтобы можно было сказать, что нынешняя эпидемия прошла тяжелее (так же, легче) по сравнению с привычными эпидемиями "обычного гриппа".

К тому же, сравнение "с типичными максимумами, независимо от того, на какой месяц они приходятся " может быть вообще методологически неверным. Не интересовался этим вопросом, поэтому утверждать не могу, но вполне допускаю, что существует сезонная зависимость смертности. Вполне возможно, что смерти происходят не равномерно в течение года. Тогда сравнение с пиками без учёта месяца может вносить систематическую ошибку в оценке тяжести болезни и заметно уменьшать её опасность (если существуют заметные колебания смертности в зависимости от месяца).



И, кстати, на сравнение с 2018 Вы почему-то не обратили внимание.



А что такое АППГ? Не знаю и сообразить не могу.



ЛАД писал(а):

Но всё равно, отличие от Зап. Европы удивляет. Почему у нас, как Вы предположили, переболели раньше, а там нет?

думаю, к нам он попал из РФ, с которой, как ни крути, пассажиропоток постоянный и немалый. А в РФ он попал понятно как... думаю, к нам он попал из РФ, с которой, как ни крути, пассажиропоток постоянный и немалый. А в РФ он попал понятно как...

Мне не очень понятно, как вирус попал в РФ. Через заезжих китайцев?

Тогда главные очаги должны были бы быть на Дальнем Востоке.

Кроме того, китайцев и у нас немало. Тем не менее, не похоже, что у нас он попал от них.

Так же не похоже, что к нам вирус попал из РФ. В этом случае главные очаги были бы в Харькове и вообще на востоке Украины. Но это не так.

У нас основные очаги - Киев и Зап. Украина. Киев понятно почему - более богатый город, больше всего туристов (как въезжающих, так и выезжающих) + центр страны откуда больше всего командировочных (как полит., так и бизнес) + многие туристы из др. регионов летают за границу через Киев. С Зап. Украиной тоже понятно - больше заробитчан. Нет, не так.Критерием тяжести эпидемии может служить:1. количество переболевших;2. количество больных, получивших осложнения, которые потребовали длительного лечения и, возможно, привели к необратимым потерям здоровья вплоть до инвалидности;3. количество летальных исходов.П.1 в нашем случае не подходит по причинам многократно здесь обсуждавшимся.По п.2 вряд ли есть статистика по любой эпидемии.Остаётся п.3. Учёт смертей точно ведётся и более-менее объективен.Поэтому именно количество смертей может и должно служитьэпидемии. И сравнивать его следует с количеством смертей в такой же период времени в другие годы. Причём, именно в годы, когда в этот период не было никаких эпидемий.Сравнивать с максимумами следует дляразличных эпидемий. Например, сегодняшней короны и "обычного гриппа". Чтобы можно было сказать, что нынешняя эпидемия прошла тяжелее (так же, легче) по сравнению с привычными эпидемиями "обычного гриппа".К тому же, сравнение "с типичными максимумами," может быть вообще методологически неверным. Не интересовался этим вопросом, поэтому утверждать не могу, но вполне допускаю, что существует сезонная зависимость смертности. Вполне возможно, что смерти происходят не равномерно в течение года. Тогда сравнение с пиками без учёта месяца может вносить систематическую ошибку в оценке тяжести болезни и заметно уменьшать её опасность (если существуют заметные колебания смертности в зависимости от месяца).И, кстати, на сравнение с 2018 Вы почему-то не обратили внимание.А что такое АППГ? Не знаю и сообразить не могу.Мне не очень понятно, как вирус попал в РФ. Через заезжих китайцев?Тогда главные очаги должны были бы быть на Дальнем Востоке.Кроме того, китайцев и у нас немало. Тем не менее, не похоже, что у нас он попал от них.Так же не похоже, что к нам вирус попал из РФ. В этом случае главные очаги были бы в Харькове и вообще на востоке Украины. Но это не так.У нас основные очаги - Киев и Зап. Украина. Киев понятно почему - более богатый город, больше всего туристов (как въезжающих, так и выезжающих) + центр страны откуда больше всего командировочных (как полит., так и бизнес) + многие туристы из др. регионов летают за границу через Киев. С Зап. Украиной тоже понятно - больше заробитчан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16284 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4460 раз. Подякували: 4126 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 01:35 Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: "Уже по факту не "может", а есть "подопытным кроликом" - это Вы о чём? "Уже по факту не "может", а есть "подопытным кроликом" - это Вы о чём?

Человек написал:

Proofy написав: может даже такое быть, что мы окажемся кроликами для новых вакцин. может даже такое быть, что мы окажемся кроликами для новых вакцин.

Я ответил, что мы уже являемся этими кроликами. Пока не в направлении короны, но до неё очередь тоже дойдёт Человек написал:Я ответил, что мы уже являемся этими кроликами. Пока не в направлении короны, но до неё очередь тоже дойдёт

Это всё я понял.

Именно поэтому и задал вопрос. В чём мы уже являемся этими кроликами? Это всё я понял.Именно поэтому и задал вопрос. В чём мы уже являемся этими кроликами? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16284 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4460 раз. Подякували: 4126 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 01:46 zРадио написав: Libo написав:

Это ирония в отношении мнения Нобелевского лауреата и возможности квантовой телепортации?



А ты с какой планеты, что это за высокоразвитая внеземная цивилизация, где наши Нобелевские лауреаты кажутся вам смешными глупыми баранами?

Информирую вашу цивилизацию относительно квантовой телепортации: наши ученые планеты Земля - Нобелевские лауреаты - осуществляют телепортацию фотонов и элементарных частиц с середины 90-х годов уже на расстояние в сотни километров. Это ирония в отношении мнения Нобелевского лауреата и возможности квантовой телепортации?А ты с какой планеты, что это за высокоразвитая внеземная цивилизация, где наши Нобелевские лауреаты кажутся вам смешными глупыми баранами?Информирую вашу цивилизацию относительно квантовой телепортации: наши ученые планеты Земля - Нобелевские лауреаты - осуществляют телепортацию фотонов и элементарных частиц с середины 90-х годов уже на расстояние в сотни километров.



Квантовая телепортация фотонов и квантовая телепортация "волн ДНК" - это примерно так же далеко друг от друга, как полет на Луну Нила Армстронга на корабле Аполлон-11 и полет на Луну барона Мюнхгаузена верхом на ядре



А примеры маргинализации выдающихся ученых на старости лет уже были, например, Лайнус Полинг с витамином С... Квантовая телепортация фотонов и квантовая телепортация "волн ДНК" - это примерно так же далеко друг от друга, как полет на Луну Нила Армстронга на корабле Аполлон-11 и полет на Луну барона Мюнхгаузена верхом на ядреА примеры маргинализации выдающихся ученых на старости лет уже были, например, Лайнус Полинг с витамином С...



Во форум! Тут забитая вата, которая за клуню срать ходит, по уровню своих знаний уделывает Нобелевских лауретов только так. Удивляюсь, как так, что айфон был придуман не в вашей пида-рашке, такими умными руссишешвайнами как ты, а в Америке, этими бездарными Нобелевскими лауреатами. Во форум!Тут забитая вата, которая за клуню срать ходит, по уровню своих знаний уделывает Нобелевских лауретов только так. Удивляюсь, как так, что айфон был придуман не в вашей пида-рашке, такими умными руссишешвайнами как ты, а в Америке, этими бездарными Нобелевскими лауреатами. Libo 2

Повідомлень: 8110 З нами з: 14.11.11 Подякував: 344 раз. Подякували: 3974 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 01:51 Ethereum написав: ЛАД написав: Ethereum написав: .....

---------------------

Ukrainian писал:

---------------

Что значит "МОЖЕТ"?

Чума, лихорадка, хантавирус. Чем занимаются в Украине биолаборатории США

Далее:

https://strana.ua/news/263131-laboratorii-ssha-v-ukraine-chto-o-nikh-izvestno.html

----------------

Так это плюс что в стране хоть какие то лаборатории есть

----------------------

............

Та ці лабораторії в Київській і Почаївській Лаврі,де засідає МП. Там і бацили розводять. .....---------------------писал:---------------Что значит "МОЖЕТ"?Далее:----------------Так это плюс что в стране хоть какие то лаборатории есть----------------------............Та ці лабораторії в Київській і Почаївській Лаврі,де засідає МП. Там і бацили розводять.

Офигеть!

Оказывается УПЦ МП работает на пиндосов! Куда смотрит ФСБ?!



М-да... До чего людей зашоренность доводит. Офигеть!Оказывается УПЦ МП работает на пиндосов! Куда смотрит ФСБ?!М-да... До чего людей зашоренность доводит.



ЛАД,до чого комунізм до тебе привів...

Любима сторінка -страна.

А ще почитай своїх москаликів про МП.



https://novayagazeta.ru/articles/2020/0 ... ybilo-klir



Надіюсь вони скоро повиздихають,хлопцям на фронті легше буде)) ЛАД,до чого комунізм до тебе привів...Любима сторінка -страна.А ще почитай своїх москаликів про МП.Надіюсь вони скоро повиздихають,хлопцям на фронті легше буде))

А що, наші хлопці на фронті з попами воюють?



P.s. Лучше быть коммунистом, чем идиотом.

Ну и желание смерти людям, это, конечно, признак того, что "Україна це Європа".

А вообще, согласно современной науке эфир не существует. В дальнейшем буду исходить из этого. А що, наші хлопці на фронті з попами воюють?P.s. Лучше быть коммунистом, чем идиотом.Ну и желание смерти людям, это, конечно, признак того, что "Україна це Європа".А вообще, согласно современной науке эфир не существует. В дальнейшем буду исходить из этого. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16284 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4460 раз. Подякували: 4126 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 02:07 zРадио написав: ЛАД написав: К сожалению, на диаграмме по Вашей ссылке невозможно оценить долю расходов на медицину в разные годы. К сожалению, на диаграмме по Вашей ссылке невозможно оценить долю расходов на медицину в разные годы.



Почему? Данные на моем графике все взяты оттуда. Там несколько вкладок - есть и в виде диаграмм, есть и в цифрах Почему? Данные на моем графике все взяты оттуда. Там несколько вкладок - есть и в виде диаграмм, есть и в цифрах

Не знаю. По ссылке http://old.cost.ua/budget/expenditure/ я вижу страницу, на которой расходы на 29/02/2020 и диаграмму, на кот. цветными полосами показаны расходы с 2004 по 2020 по различным направлениям. Но диаграмма без цифр (на всех вкладках). Как там можно оценить долю расходов на медицину? Не знаю. По ссылкея вижу страницу, на которой расходы на 29/02/2020 и диаграмму, на кот. цветными полосами показаны расходы с 2004 по 2020 по различным направлениям. Но диаграмма без цифр (на всех вкладках). Как там можно оценить долю расходов на медицину? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16284 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4460 раз. Подякували: 4126 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 02:20 freeze написав: ЛАД написав: Далёк от мысли, что США белокрылые ангелы, но и изображать их исчадиями ада не стоит.



Посольства Англии и США подчеркнули, что выделяют деньги на эти баклаборатории в Украине и других странах исключительно в мирных целях с целью разработки вакцин и защитных мер.

Лихорадка Крым-Конго звучит очень даже логично.

Возможно другие темы.

Надеюсь обходятся без летучих мышей. Посольства Англии и США подчеркнули, что выделяют деньги на эти баклаборатории в Украине и других странах исключительно в мирных целях с целью разработки вакцин и защитных мер.Лихорадка Крым-Конго звучит очень даже логично.Возможно другие темы.Надеюсь обходятся без летучих мышей.

Очень даже логично звучат многие теории. Но ... не пойман - не вор. Доказательств не вижу.

А линия - Болгария, Сербия, Медведчук, Р. Кузьмин - выглядит достаточно одиозно.

За такую новость должны были бы схватиться западные СМИ аж бегом. Во всяком случае, некоторые. Но этого почему-то нет. Очень даже логично звучат многие теории. Но ... не пойман - не вор. Доказательств не вижу.А линия - Болгария, Сербия, Медведчук, Р. Кузьмин - выглядит достаточно одиозно.За такую новость должны были бы схватиться западные СМИ аж бегом. Во всяком случае, некоторые. Но этого почему-то нет. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16284 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4460 раз. Подякували: 4126 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 02:28 ЛАД написав: [quote="4947483:Ethereum"



Надіюсь вони скоро повиздихають,хлопцям на фронті легше буде)) [quote="4947483:Ethereum"Надіюсь вони скоро повиздихають,хлопцям на фронті легше буде))

А що, наші хлопці на фронті з попами воюють?



[/quote]



Да при чем тут попы?

Любой издохнувший русский нам во благо и на радость.

Русские захватывают наши земли и убивают наших людей на Донбассе.

Чем меньше их будет, тем лучше для нас. В идеале - чтоб их вообще не стало.

А их попы это боевой авангард Кремля против украинского народа. В пида-рашке пасхальные службы они отменили, а в Украине наоборот подстрекали своих верян-пидсвынков собираться на службу и потом разносить заразу среди украинцев.

Поэтому мы за то, чтоб русские попы выздыхали в первую очередь. А що, наші хлопці на фронті з попами воюють?[/quote]Да при чем тут попы?Любой издохнувший русский нам во благо и на радость.Русские захватывают наши земли и убивают наших людей на Донбассе.Чем меньше их будет, тем лучше для нас. В идеале - чтоб их вообще не стало.А их попы это боевой авангард Кремля против украинского народа. В пида-рашке пасхальные службы они отменили, а в Украине наоборот подстрекали своих верян-пидсвынков собираться на службу и потом разносить заразу среди украинцев.Поэтому мы за то, чтоб русские попы выздыхали в первую очередь. Libo 2

Повідомлень: 8110 З нами з: 14.11.11 Подякував: 344 раз. Подякували: 3974 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 04:36 Libo написав: ЛАД написав: [quote="4947483:Ethereum"



Надіюсь вони скоро повиздихають,хлопцям на фронті легше буде)) [quote="4947483:Ethereum"Надіюсь вони скоро повиздихають,хлопцям на фронті легше буде))

А що, наші хлопці на фронті з попами воюють?







Да при чем тут попы?

Любой издохнувший русский нам во благо и на радость.

Русские захватывают наши земли и убивают наших людей на Донбассе.

Чем меньше их будет, тем лучше для нас. В идеале - чтоб их вообще не стало.

А их попы это боевой авангард Кремля против украинского народа. В пида-рашке пасхальные службы они отменили, а в Украине наоборот подстрекали своих верян-пидсвынков собираться на службу и потом разносить заразу среди украинцев.

Поэтому мы за то, чтоб русские попы выздыхали в первую очередь. А що, наші хлопці на фронті з попами воюють?Да при чем тут попы?Любой издохнувший русский нам во благо и на радость.Русские захватывают наши земли и убивают наших людей на Донбассе.Чем меньше их будет, тем лучше для нас. В идеале - чтоб их вообще не стало.А их попы это боевой авангард Кремля против украинского народа. В пида-рашке пасхальные службы они отменили, а в Украине наоборот подстрекали своих верян-пидсвынков собираться на службу и потом разносить заразу среди украинцев.Поэтому мы за то, чтоб русские попы выздыхали в первую очередь.



диверсант в обоссанных трениках,ты уже выпил свою дозу отбеливателя по заветам горячо любимого тобой трампа? ))))))))))это единственное доступное тебе благо и радость )))))))))) диверсант в обоссанных трениках,ты уже выпил свою дозу отбеливателя по заветам горячо любимого тобой трампа? ))))))))))это единственное доступное тебе благо и радость )))))))))) Хомяк Повідомлень: 54 З нами з: 15.03.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1079108010811082 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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