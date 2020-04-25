Ты какой-то маниакальный гомосек, тебя постоянно возбуждают мои обоссанные треники.
Могу тебе их выслать на память, но прошу, ищи себе другого, плиз!
Я по девочкам.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 кві, 2020 07:32
Ты какой-то маниакальный гомосек, тебя постоянно возбуждают мои обоссанные треники.
Могу тебе их выслать на память, но прошу, ищи себе другого, плиз!
Я по девочкам.
Додано: Нед 26 кві, 2020 08:19
Український громадський діяч і дисидент Йосиф Зісельс заявив про фальсифікації у статистиці епідемії коронавірусу в Україні
стаття за посиланням:
Додано: Нед 26 кві, 2020 08:52
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Мне кажется Зисельс ошибочно ставит уровень развития медицины как главный фактор. по показателю смертность.
Оно конечно зависимость есть, но с учетом, что толком и лекарств нет, и даже как пишут ИВЛ это 9 из 10 умирают, вряд ли зависимость на данном этапе эпидемии является главной.
Скорее более очевидный фактор это процент пожилого населения.
И как возможные факторы это какие то генетические особенности в странах, особенности вакцинаций там, особенности штаммов вируса, которые в основном наблюдаются в этих странах, даже такое банальное как более тренированный иммунитет в бедных странах по причине антисанитарии и тд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 26 кві, 2020 08:57
Re: Эпидемия коронавируса в мире
На телефоне цитаты обрезаются,
поэтому не уследил, что доказываем или опровергаем
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 26 кві, 2020 09:04
Re: Эпидемия коронавируса в мире
смотрите:
- у нас есть возможность одновременно держать на стационаре одновременно некоторое количество инфекционных больных.
- это количество койкомест от сезона не зависит
- в то же время, это количество мест примерно соответствует типичным пикам заболеваемости
Поэтому, если вдруг в апреле произошла вспышка ОРВИ, то для оценки готовности системы здравоохранения к этой вспышке надо смотреть не типичную заболеваемость ОРВИ в апреле, а типичные максимумы ОРВИ независимо от сезона (как правило, имеют место с ноября по январь, но ведь места в инфекционных больницах никуда не деваются).
аналогичный период прошлого года.
наше представление об "основных очагах" базируется на нашей статистике.
Которая в свою очередь базируется на совершенно позорном количестве тестов и даже примерно не может претендовать на репрезентативность.
Додано: Нед 26 кві, 2020 09:32
Re: Эпидемия коронавируса в мире
МОЗ повідомляє:
В Україні зафіксовано 8617 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 388 випадків;
Волинська область — 241 випадок;
Дніпропетровська область — 292 випадки;
Донецька область — 29 випадків;
Житомирська область — 348 випадків;
Закарпатська область — 329 випадків;
Запорізька область — 182 випадки;
Івано-Франківська область — 731 випадок;
Кіровоградська область — 323 випадки;
м. Київ — 1188 випадків;
Київська область — 542 випадки;
Львівська область — 348 випадків;
Луганська область — 29 випадків;
Миколаївська область — 111 випадків;
Одеська область — 220 випадків;
Полтавська область — 172 випадки;
Рівненська область — 508 випадків;
Сумська область — 95 випадків;
Тернопільська область — 607 випадків;
Харківська область — 147 випадків;
Херсонська область — 87 випадків;
Хмельницька область — 70 випадків;
Чернівецька область — 1341 випадок;
Черкаська область — 257 випадків;
Чернігівська область — 32 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 квітня 2020 року до Центру надійшло 873 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 24842 повідомлення про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Нед 26 кві, 2020 09:35
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Донецкая область: в статистику вошли всего 2 случая за сутки, а обнаружили 25 за сутки: 22 в Мариуполе и 3 в Бахмуте. Во дают,блин...
Додано: Нед 26 кві, 2020 09:35
Пандемия COVID-19: число жертв в мире выросло до 202 880, всего заразилось 2,897 млн человек.
а совсем-совсем недавно 100тыщ поминали....
Додано: Нед 26 кві, 2020 09:36
Там справа у верхньому кутку є параметри на людину , у відсоттках...
А знизу під графіком - роки
Клацаєте на потрібний рік, а потім верхній куток -потрібний параметр і отримуєте що хочете.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 26 кві, 2020 09:44
20 новых случаев выявлено из круга контактов пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Еще два случая обнаружили, протестировав больных пневмонией. Источник:
алгоритм "вспышек", видимо таков.
стоит "обнаружиться" с тяжёлой формой, которого медики "непобоятся" проверить как положено и поставить д-з корона - потом проверяют контакты.
"вспышка" гарантирована
я тут приводил случай с заболеванием короной водителя с другого города на крупном продлогцентре продсети.
видимо, руководство попросило его не разглашать все контакты , что бы не "мешать" работе там.
была б и там "вспышка"
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Нед 26 кві, 2020 09:48, всього редагувалось 1 раз.
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