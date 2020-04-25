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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10811082108310841085>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 197
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
43
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
34
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 07:32

  Хомяк написав:диверсант в обоссанных трениках,ты уже выпил свою дозу отбеливателя по заветам горячо любимого тобой трампа? ))))))))))это единственное доступное тебе благо и радость ))))))))))


Ты какой-то маниакальный гомосек, тебя постоянно возбуждают мои обоссанные треники.
Могу тебе их выслать на память, но прошу, ищи себе другого, плиз! :?
Я по девочкам. :oops: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 08:19

Український громадський діяч і дисидент Йосиф Зісельс заявив про фальсифікації у статистиці епідемії коронавірусу в Україні

стаття за посиланням:

https://espreso.tv/article/2020/04/25/f ... v_ukrayini
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 08:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

stargazer написав:Український громадський діяч і дисидент Йосиф Зісельс заявив про фальсифікації у статистиці епідемії коронавірусу в Україні

стаття за посиланням:

https://espreso.tv/article/2020/04/25/f ... v_ukrayini


Мне кажется Зисельс ошибочно ставит уровень развития медицины как главный фактор. по показателю смертность.
Оно конечно зависимость есть, но с учетом, что толком и лекарств нет, и даже как пишут ИВЛ это 9 из 10 умирают, вряд ли зависимость на данном этапе эпидемии является главной.

Скорее более очевидный фактор это процент пожилого населения.
И как возможные факторы это какие то генетические особенности в странах, особенности вакцинаций там, особенности штаммов вируса, которые в основном наблюдаются в этих странах, даже такое банальное как более тренированный иммунитет в бедных странах по причине антисанитарии и тд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 08:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  freeze написав:
ЛАД написав:Далёк от мысли, что США белокрылые ангелы, но и изображать их исчадиями ада не стоит.


Посольства Англии и США подчеркнули, что выделяют деньги на эти баклаборатории в Украине и других странах исключительно в мирных целях с целью разработки вакцин и защитных мер.
Лихорадка Крым-Конго звучит очень даже логично.
Возможно другие темы.
Надеюсь обходятся без летучих мышей.

Очень даже логично звучат многие теории. Но ... не пойман - не вор. Доказательств не вижу.


На телефоне цитаты обрезаются,
поэтому не уследил, что доказываем или опровергаем
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 09:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:К тому же, сравнение "с типичными максимумами, независимо от того, на какой месяц они приходятся" может быть вообще методологически неверным. Не интересовался этим вопросом, поэтому утверждать не могу, но вполне допускаю, что существует сезонная зависимость смертности. Вполне возможно, что смерти происходят не равномерно в течение года. Тогда сравнение с пиками без учёта месяца может вносить систематическую ошибку в оценке тяжести болезни и заметно уменьшать её опасность (если существуют заметные колебания смертности в зависимости от месяца).

смотрите:
- у нас есть возможность одновременно держать на стационаре одновременно некоторое количество инфекционных больных.
- это количество койкомест от сезона не зависит
- в то же время, это количество мест примерно соответствует типичным пикам заболеваемости
Поэтому, если вдруг в апреле произошла вспышка ОРВИ, то для оценки готовности системы здравоохранения к этой вспышке надо смотреть не типичную заболеваемость ОРВИ в апреле, а типичные максимумы ОРВИ независимо от сезона (как правило, имеют место с ноября по январь, но ведь места в инфекционных больницах никуда не деваются).

  ЛАД написав:А что такое АППГ? Не знаю и сообразить не могу.

аналогичный период прошлого года.

  ЛАД написав:Так же не похоже, что к нам вирус попал из РФ. В этом случае главные очаги были бы в Харькове и вообще на востоке Украины. Но это не так.
У нас основные очаги - Киев и Зап. Украина.

наше представление об "основных очагах" базируется на нашей статистике.
Которая в свою очередь базируется на совершенно позорном количестве тестов и даже примерно не может претендовать на репрезентативность.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 09:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

МОЗ повідомляє:

В Україні зафіксовано 8617 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 388 випадків;
Волинська область — 241 випадок;
Дніпропетровська область — 292 випадки;
Донецька область — 29 випадків;
Житомирська область — 348 випадків;
Закарпатська область — 329 випадків;
Запорізька область — 182 випадки;
Івано-Франківська область — 731 випадок;
Кіровоградська область — 323 випадки;
м. Київ — 1188 випадків;
Київська область — 542 випадки;
Львівська область — 348 випадків;
Луганська область — 29 випадків;
Миколаївська область — 111 випадків;
Одеська область — 220 випадків;
Полтавська область — 172 випадки;
Рівненська область — 508 випадків;
Сумська область — 95 випадків;
Тернопільська область — 607 випадків;
Харківська область — 147 випадків;
Херсонська область — 87 випадків;
Хмельницька область — 70 випадків;
Чернівецька область — 1341 випадок;
Черкаська область — 257 випадків;
Чернігівська область — 32 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 квітня 2020 року до Центру надійшло 873 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 24842 повідомлення про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 09:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Донецкая область: в статистику вошли всего 2 случая за сутки, а обнаружили 25 за сутки: 22 в Мариуполе и 3 в Бахмуте. Во дают,блин...
promyshlennik
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 09:35

Пандемия COVID-19: число жертв в мире выросло до 202 880, всего заразилось 2,897 млн человек.

а совсем-совсем недавно 100тыщ поминали....
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 09:36

  ЛАД написав:
  zРадио написав:
  ЛАД написав:К сожалению, на диаграмме по Вашей ссылке невозможно оценить долю расходов на медицину в разные годы.
Почему? Данные на моем графике все взяты оттуда. Там несколько вкладок - есть и в виде диаграмм, есть и в цифрах
Не знаю. По ссылке http://old.cost.ua/budget/expenditure/ я вижу страницу, на которой расходы на 29/02/2020 и диаграмму, на кот. цветными полосами показаны расходы с 2004 по 2020 по различным направлениям. Но диаграмма без цифр (на всех вкладках). Как там можно оценить долю расходов на медицину?
Там справа у верхньому кутку є параметри на людину , у відсоттках...
А знизу під графіком - роки
Клацаєте на потрібний рік, а потім верхній куток -потрібний параметр і отримуєте що хочете.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 09:44

  promyshlennik написав:Донецкая область: в статистику вошли всего 2 случая за сутки, а обнаружили 25 за сутки: 22 в Мариуполе и 3 в Бахмуте. Во дают,блин...

20 новых случаев выявлено из круга контактов пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Еще два случая обнаружили, протестировав больных пневмонией. Источник: https://censor.net.ua/n3191586

алгоритм "вспышек", видимо таков.
стоит "обнаружиться" с тяжёлой формой, которого медики "непобоятся" проверить как положено и поставить д-з корона - потом проверяют контакты.
"вспышка" гарантирована

я тут приводил случай с заболеванием короной водителя с другого города на крупном продлогцентре продсети.
видимо, руководство попросило его не разглашать все контакты :evil: , что бы не "мешать" работе там.
была б и там "вспышка"
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Нед 26 кві, 2020 09:48, всього редагувалось 1 раз.
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П'ят 24 кві, 2020 20:41
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