Додано: Нед 26 кві, 2020 09:04

ЛАД написав: К тому же, сравнение "с типичными максимумами, независимо от того, на какой месяц они приходятся" может быть вообще методологически неверным. Не интересовался этим вопросом, поэтому утверждать не могу, но вполне допускаю, что существует сезонная зависимость смертности. Вполне возможно, что смерти происходят не равномерно в течение года. Тогда сравнение с пиками без учёта месяца может вносить систематическую ошибку в оценке тяжести болезни и заметно уменьшать её опасность (если существуют заметные колебания смертности в зависимости от месяца). К тому же, сравнение "с типичными максимумами, независимо от того, на какой месяц они приходятся" может быть вообще методологически неверным. Не интересовался этим вопросом, поэтому утверждать не могу, но вполне допускаю, что существует сезонная зависимость смертности. Вполне возможно, что смерти происходят не равномерно в течение года. Тогда сравнение с пиками без учёта месяца может вносить систематическую ошибку в оценке тяжести болезни и заметно уменьшать её опасность (если существуют заметные колебания смертности в зависимости от месяца).

ЛАД написав: А что такое АППГ? Не знаю и сообразить не могу. А что такое АППГ? Не знаю и сообразить не могу.

ЛАД написав: Так же не похоже, что к нам вирус попал из РФ. В этом случае главные очаги были бы в Харькове и вообще на востоке Украины. Но это не так.

У нас основные очаги - Киев и Зап. Украина. Так же не похоже, что к нам вирус попал из РФ. В этом случае главные очаги были бы в Харькове и вообще на востоке Украины. Но это не так.У нас основные очаги - Киев и Зап. Украина.

смотрите:- у нас есть возможность одновременно держать на стационаре одновременно некоторое количество инфекционных больных.- это количество койкомест от сезона не зависит- в то же время, это количество мест примерно соответствует типичным пикам заболеваемостиПоэтому, если вдруг в апреле произошла вспышка ОРВИ, то для оценки готовности системы здравоохранения к этой вспышке надо смотреть не типичную заболеваемость ОРВИ в апреле, а типичные максимумы ОРВИ независимо от сезона (как правило, имеют место с ноября по январь, но ведь места в инфекционных больницах никуда не деваются).аналогичный период прошлого года.наше представление об "основных очагах" базируется на нашей статистике.Которая в свою очередь базируется на совершенно позорном количестве тестов и даже примерно не может претендовать на репрезентативность.