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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1082108310841085> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 197 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 31 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 21 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 43 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 32 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 11 Найманий працівник, втратив роботу 5% 10 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 34 Всього голосів : 197 Додано: Нед 26 кві, 2020 09:48 ЛАД написав: Это всё я понял.

Именно поэтому и задал вопрос. В чём мы уже являемся этими кроликами? Это всё я понял.Именно поэтому и задал вопрос. В чём мы уже являемся этими кроликами?

В том, что колонизаторы проводят исследования вирусов на территории туземцев.



Причём:

Также стороны договорились держать информацию о результатах своей деятельности в секрете. Причем если их считает секретными Пентагон, то они автоматически становятся таковыми в Украине.



И наоборот – если Украина какую-то информацию засекретила, то для американцев она должна быть все равно доступной.



При этом соглашение требует привлекать к этому проекту как можно меньше людей – "минимизировать число людей с доступом к информации с ограниченным доступом".



Т.е. туземцам не нужно знать, что там происходит.



Плюс к этому, на украинцах проводят испытания препаратов, иногда даже без ведома пациентов:

http://domik.ua/novosti/ispytano-na-tebe-kak-lekarstva-ispytyvayut-na-ukraincax-n174424.html



Для меня этой информации достаточно, чтобы сделать выводы, что "мы уже являемся подопытными кроликами" В том, что колонизаторы проводят исследования вирусов на территории туземцев.Причём:Т.е. туземцам не нужно знать, что там происходит.Плюс к этому, на украинцахДля меня этой информации достаточно, чтобы сделать выводы, что "мы уже являемся подопытными кроликами" Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11182 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6761 раз. Подякували: 3006 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 09:49 19yuriy91 написав: Пандемия COVID-19: число жертв в мире выросло до 202 880, всего заразилось 2,897 млн человек.



а совсем-совсем недавно 100тыщ поминали.... Пандемия COVID-19:, всего заразилось 2,897 млн человек.а совсем-совсем недавно 100тыщ поминали....



Дальше поминаем 300 000 - числа 13-15 мая. Потом предлагаю не частить, 500 000, 1000 000. Дальше поминаем 300 000 - числа 13-15 мая. Потом предлагаю не частить, 500 000, 1000 000. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16475 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4155 раз. Подякували: 6567 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 09:50 Libo написав: zРадио написав: Libo написав:

Это ирония в отношении мнения Нобелевского лауреата и возможности квантовой телепортации?



А ты с какой планеты, что это за высокоразвитая внеземная цивилизация, где наши Нобелевские лауреаты кажутся вам смешными глупыми баранами?

Информирую вашу цивилизацию относительно квантовой телепортации: наши ученые планеты Земля - Нобелевские лауреаты - осуществляют телепортацию фотонов и элементарных частиц с середины 90-х годов уже на расстояние в сотни километров. Это ирония в отношении мнения Нобелевского лауреата и возможности квантовой телепортации?А ты с какой планеты, что это за высокоразвитая внеземная цивилизация, где наши Нобелевские лауреаты кажутся вам смешными глупыми баранами?Информирую вашу цивилизацию относительно квантовой телепортации: наши ученые планеты Земля - Нобелевские лауреаты - осуществляют телепортацию фотонов и элементарных частиц с середины 90-х годов уже на расстояние в сотни километров.



Квантовая телепортация фотонов и квантовая телепортация "волн ДНК" - это примерно так же далеко друг от друга, как полет на Луну Нила Армстронга на корабле Аполлон-11 и полет на Луну барона Мюнхгаузена верхом на ядре



А примеры маргинализации выдающихся ученых на старости лет уже были, например, Лайнус Полинг с витамином С... Квантовая телепортация фотонов и квантовая телепортация "волн ДНК" - это примерно так же далеко друг от друга, как полет на Луну Нила Армстронга на корабле Аполлон-11 и полет на Луну барона Мюнхгаузена верхом на ядреА примеры маргинализации выдающихся ученых на старости лет уже были, например, Лайнус Полинг с витамином С...



Во форум! Тут забитая вата, которая за клуню срать ходит, по уровню своих знаний уделывает Нобелевских лауретов только так. Удивляюсь, как так, что айфон был придуман не в вашей пида-рашке, такими умными руссишешвайнами как ты, а в Америке, этими бездарными Нобелевскими лауреатами. Во форум! Тут забитая вата, которая за клуню срать ходит, по уровню своих знаний уделывает Нобелевских лауретов только так. Удивляюсь, как так, что айфон был придуман не в вашей пида-рашке, такими умными руссишешвайнами как ты, а в Америке, этими бездарными Нобелевскими лауреатами.

Это основная задача идеологической машины делать население дурным стадом:

- Короткие но доступные лозунги.

- Публичное и стадное одобрямс

- Где любой трезвый глас, против действий фюрера - неприемлем.

Проблема не в людях, а идеологии тоталитаризма. За которой скрывается обыкновенный фашизм.

Libo написав: ЛАД написав: [quote="4947483:Ethereum"



Надіюсь вони скоро повиздихають,хлопцям на фронті легше буде)) [quote="4947483:Ethereum"Надіюсь вони скоро повиздихають,хлопцям на фронті легше буде))

А що, наші хлопці на фронті з попами воюють?



А що, наші хлопці на фронті з попами воюють?



Да при чем тут попы?

Любой издохнувший русский нам во благо и на радость.

Русские захватывают наши земли и убивают наших людей на Донбассе.

Чем меньше их будет, тем лучше для нас. В идеале - чтоб их вообще не стало.

А их попы это боевой авангард Кремля против украинского народа. В пида-рашке пасхальные службы они отменили, а в Украине наоборот подстрекали своих верян-пидсвынков собираться на службу и потом разносить заразу среди украинцев.

Поэтому мы за то, чтоб русские попы выздыхали в первую очередь. [/quote]





- Эти попы разносят заразу не у себя в РФ!!!

- А в Украине!

Вирус не признаёт границ и вероисповедания, как и выпущенная пуля.



Хотя и Хасиды принесли Израилю много горя. Но там отношение к ним открытое. Это основная задача идеологической машины делать население дурным стадом:- Короткие но доступные лозунги.- Публичное и стадное одобрямс- Где любой трезвый глас, против действий фюрера - неприемлем.Да при чем тут попы?Любой издохнувший русский нам во благо и на радость.Русские захватывают наши земли и убивают наших людей на Донбассе.Чем меньше их будет, тем лучше для нас. В идеале - чтоб их вообще не стало.А их попы это боевой авангард Кремля против украинского народа. В пида-рашке пасхальные службы они отменили, а в Украине наоборот подстрекали своих верян-пидсвынков собираться на службу и потом разносить заразу среди украинцев.Поэтому мы за то, чтоб русские попы выздыхали в первую очередь. [/quote]Хотя и Хасиды принесли Израилю много горя. Но там отношение к ним открытое. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 26 кві, 2020 10:13, всього редагувалось 4 разів. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8230 З нами з: 20.09.12 Подякував: 675 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 09:51 Вкладчик1234 написав:

Для меня этой информации достаточно, чтобы сделать выводы, что "мы уже являемся подопытными кроликами" Для меня этой информации достаточно, чтобы сделать выводы, что "мы уже являемся подопытными кроликами"



если мы являемся потребителями товаров "не первой свежести"(качества), стоит ли удивляться этому. если мы являемся потребителями товаров "не первой свежести"(качества), стоит ли удивляться этому. 19yuriy91 Повідомлень: 2609 З нами з: 15.09.12 Подякував: 241 раз. Подякували: 377 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 09:56 19yuriy91 написав: Вкладчик1234 написав:

Для меня этой информации достаточно, чтобы сделать выводы, что "мы уже являемся подопытными кроликами" Для меня этой информации достаточно, чтобы сделать выводы, что "мы уже являемся подопытными кроликами"



если мы являемся потребителями товаров "не первой свежести"(качества), стоит ли удивляться этому. если мы являемся потребителями товаров "не первой свежести"(качества), стоит ли удивляться этому.

- ВО!



Но это навязано только населению!!!!

Кем и зачем?!

- Почему Вы не хотите делать правильные выводы?

Видеть всю картину "большой игры"? - ВО!Но это навязано только населению!!!!Кем и зачем?!Видеть всю картину "большой игры"? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8230 З нами з: 20.09.12 Подякував: 675 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 09:58 Libo написав: zРадио написав: Libo написав:

Это ирония в отношении мнения Нобелевского лауреата и возможности квантовой телепортации?



А ты с какой планеты, что это за высокоразвитая внеземная цивилизация, где наши Нобелевские лауреаты кажутся вам смешными глупыми баранами?

Информирую вашу цивилизацию относительно квантовой телепортации: наши ученые планеты Земля - Нобелевские лауреаты - осуществляют телепортацию фотонов и элементарных частиц с середины 90-х годов уже на расстояние в сотни километров. Это ирония в отношении мнения Нобелевского лауреата и возможности квантовой телепортации?А ты с какой планеты, что это за высокоразвитая внеземная цивилизация, где наши Нобелевские лауреаты кажутся вам смешными глупыми баранами?Информирую вашу цивилизацию относительно квантовой телепортации: наши ученые планеты Земля - Нобелевские лауреаты - осуществляют телепортацию фотонов и элементарных частиц с середины 90-х годов уже на расстояние в сотни километров.



Квантовая телепортация фотонов и квантовая телепортация "волн ДНК" - это примерно так же далеко друг от друга, как полет на Луну Нила Армстронга на корабле Аполлон-11 и полет на Луну барона Мюнхгаузена верхом на ядре



А примеры маргинализации выдающихся ученых на старости лет уже были, например, Лайнус Полинг с витамином С... Квантовая телепортация фотонов и квантовая телепортация "волн ДНК" - это примерно так же далеко друг от друга, как полет на Луну Нила Армстронга на корабле Аполлон-11 и полет на Луну барона Мюнхгаузена верхом на ядреА примеры маргинализации выдающихся ученых на старости лет уже были, например, Лайнус Полинг с витамином С...



Во форум! Тут забитая вата, которая за клуню срать ходит, по уровню своих знаний уделывает Нобелевских лауретов только так. Удивляюсь, как так, что айфон был придуман не в вашей пида-рашке, такими умными руссишешвайнами как ты, а в Америке, этими бездарными Нобелевскими лауреатами. Во форум!Тут забитая вата, которая за клуню срать ходит, по уровню своих знаний уделывает Нобелевских лауретов только так. Удивляюсь, как так, что айфон был придуман не в вашей пида-рашке, такими умными руссишешвайнами как ты, а в Америке, этими бездарными Нобелевскими лауреатами.

Хороший форум ,большинство приличные умные люди..Впечатление периодически портят высеры упоротых мерзавцев типа вас и Etherium. Хороший форум ,большинство приличные умные люди..Впечатление периодически портят высеры упоротых мерзавцев типа вас и Etherium. Tat_888

Повідомлень: 46 З нами з: 11.06.15 Подякував: 289 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 09:59 juristkostya написав: наше представление об "основных очагах" базируется на нашей статистике.

Которая в свою очередь базируется на совершенно позорном количестве тестов и даже примерно не может претендовать на репрезентативность. наше представление об "основных очагах" базируется на нашей статистике.Которая в свою очередь базируется на совершенно позорном количестве тестов и даже примерно не может претендовать на репрезентативность.



Основные первые объявленные очаги, Черновицкая область - возвращение заробитчан из Италии, Киев - отдохнувшие куршавелевцы, - это документально зафиксировано, по каждому случаю, когда счёт шел еще на сотни проводилось эпидемиологическое расследование.

На чём базируется ваше утверждение абсолютно непонятно. Более того среди тысяч заболевших в Украине нет ни одного этнического китайца, про заболевших сразу по приезду с востока тоже пока не читал, может конечно пропустил. Основные первые объявленные очаги, Черновицкая область - возвращение заробитчан из Италии, Киев - отдохнувшие куршавелевцы, - это документально зафиксировано, по каждому случаю, когда счёт шел еще на сотни проводилось эпидемиологическое расследование.На чём базируется ваше утверждение абсолютно непонятно. Более того среди тысяч заболевших в Украине нет ни одного этнического китайца, про заболевших сразу по приезду с востока тоже пока не читал, может конечно пропустил. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16475 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4155 раз. Подякували: 6567 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 10:07 freeze написав: juristkostya написав: наше представление об "основных очагах" базируется на нашей статистике.

Которая в свою очередь базируется на совершенно позорном количестве тестов и даже примерно не может претендовать на репрезентативность. наше представление об "основных очагах" базируется на нашей статистике.Которая в свою очередь базируется на совершенно позорном количестве тестов и даже примерно не может претендовать на репрезентативность.



Основные первые объявленные очаги, Черновицкая область - возвращение заробитчан из Италии, Киев - отдохнувшие куршавелевцы, - это документально зафиксировано, по каждому случаю, когда счёт шел еще на сотни проводилось эпидемиологическое расследование.

На чём базируется ваше утверждение абсолютно непонятно. Более того среди тысяч заболевших в Украине нет ни одного этнического китайца, про заболевших сразу по приезду с востока тоже пока не читал, может конечно пропустил. Основные первые объявленные очаги, Черновицкая область - возвращение заробитчан из Италии, Киев - отдохнувшие куршавелевцы, - это документально зафиксировано, по каждому случаю, когда счёт шел еще на сотни проводилось эпидемиологическое расследование.На чём базируется ваше утверждение абсолютно непонятно. Более того среди тысяч заболевших в Украине нет ни одного этнического китайца, про заболевших сразу по приезду с востока тоже пока не читал, может конечно пропустил.

Это "свежие" случаи. Начиная с марта.

Но мы ведь здесь говорили вчера о причинах сравнительно низких масштабов эпидемии у нас сравнительно с Зап. Европой.

Так вот, не проведя по-настоящему массовое тестирование, мы не узнаем, что у населения в массе иммунитет к марту месяцу уже выработался. Ведь вирусные пневмонии в тяжёлых формах были и раньше. Был всплеск в районе НГ. Просто, никому не приходило в голову искать в этом эпидемию нового вируса.



А проведя массовое тестирование где-то в июне...мы уже не будем понимать, выработался иммунитет в марте-апреле, или ранее. Это "свежие" случаи. Начиная с марта.Но мы ведь здесь говорили вчера о причинах сравнительно низких масштабов эпидемии у нас сравнительно с Зап. Европой.Так вот, не проведя по-настоящему массовое тестирование, мы не узнаем, что у населения в массе иммунитет к марту месяцу уже выработался. Ведь вирусные пневмонии в тяжёлых формах были и раньше. Был всплеск в районе НГ. Просто, никому не приходило в голову искать в этом эпидемию нового вируса.А проведя массовое тестирование где-то в июне...мы уже не будем понимать, выработался иммунитет в марте-апреле, или ранее. Востаннє редагувалось juristkostya в Нед 26 кві, 2020 10:10, всього редагувалось 1 раз. juristkostya Повідомлень: 2770 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 830 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 10:10 Ser Fil написав: varlo написав: Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 25 квітня:

В Україні за минулу добу зафіксовано 478 випадків інфікування коронавірусом, з них 42 дітей та 116 – медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 138 осіб.

Україна встановила рекорд з кількості пацієнтів, які одужали за добу, – 181 особа (з них 19 дітей). Померли 8 осіб.

За останню добу проведено 5825 тестувань методом ПЛР.

Наразі в Україні 156 тисяч лікарів та 296 тисяч медичних працівників середнього та молодшого персоналу. За результатами аудиту, МОЗ України вирішить проблему їх скорочень та заробітних плат.

Залучення студентів та інтернів медичних ВНЗ для допомоги лікарям у боротьбі з COVID-19 відбувалось на добровільних засадах, але сьогодні проблеми нестачі медичних працівників немає. МОЗ України має дані студентів, які зголосилися допомогти, і в разі потреби буде залучати таких помічників.

Інформація про те, що здорові люди нібито можуть заразитися COVID-19 при тестуванні, не відповідає дійсності.

Постачання ПЛР-систем від українських виробників вже почалося. 24 квітня компанія ТОВ “Укргентех” здійснила першу таку поставку на 2 тисячі ПЛР-систем (одна ПЛР-система – це 100 тестів), які були розподілені по регіонах України. 25 квітня відбулася поставка ще на 1 тисячу ПЛР-систем (100 тисяч тестів). На 26 квітня заплановано поставку 1,5 тисяч ПЛР-систем (150 тисяч тестів).

У березні Мінфін виділив кошти Інституту молекулярної біології та генетики НАН України на наукові дослідження та виготовлення ПЛР-систем. Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 25 квітня:В Україні за минулу добу зафіксовано 478 випадків інфікування коронавірусом, з них 42 дітей та 116 – медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 138 осіб.Україна встановила рекорд з кількості пацієнтів, які одужали за добу, – 181 особа (з них 19 дітей). Померли 8 осіб.За останню добу проведено 5825 тестувань методом ПЛР.Наразі в Україні 156 тисяч лікарів та 296 тисяч медичних працівників середнього та молодшого персоналу. За результатами аудиту, МОЗ України вирішить проблему їх скорочень та заробітних плат.Залучення студентів та інтернів медичних ВНЗ для допомоги лікарям у боротьбі з COVID-19 відбувалось на добровільних засадах, але сьогодні проблеми нестачі медичних працівників немає. МОЗ України має дані студентів, які зголосилися допомогти, і в разі потреби буде залучати таких помічників.Інформація про те, що здорові люди нібито можуть заразитися COVID-19 при тестуванні, не відповідає дійсності.Постачання ПЛР-систем від українських виробників вже почалося. 24 квітня компанія ТОВ “Укргентех” здійснила першу таку поставку на 2 тисячі ПЛР-систем (одна ПЛР-система – це 100 тестів), які були розподілені по регіонах України. 25 квітня відбулася поставка ще на 1 тисячу ПЛР-систем (100 тисяч тестів). На 26 квітня заплановано поставку 1,5 тисяч ПЛР-систем (150 тисяч тестів).У березні Мінфін виділив кошти Інституту молекулярної біології та генетики НАН України на наукові дослідження та виготовлення ПЛР-систем.

Трепемся помаленьку...



После месяца (!) торжественных уверения о выплате надбавок медицинским работникам, которые работают с эпидемическими больными Кабинет министров принял это решение. Т.е. все что было ДО этого - просто пустой пиар завравшейся власти. Источником финансирования установлен созданный "Стабилизационный фонд по борьбе с COVID-19" . В этом фонде нет денег. Все что там было ушло на пенсии.



Общая задолженность по зарплате перед работниками сферы здравоохранения за март месяц составляет 116, 355 млн гривен.



МОЗ УКраины блокирует разработку руководящих документов для оформления врачами заболевшими COVID-19 больничных по профзаболеванию: и отправляют их в отпуск. Трепемся помаленьку...

К сожалению ситуация на порядок критичнее.

При чём с нежеланием наводить порядок - а иметь "управляемый хаос"(из-вне), где население стоит в жесткий рамках - закрытое и покорное. К сожалению ситуация на порядок критичнее.При чём с нежеланием наводить порядок - а иметь "управляемый хаос"(из-вне), где население стоит в жесткий рамках - закрытое и покорное. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8230 З нами з: 20.09.12 Подякував: 675 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 10:28 juristkostya написав: Это "свежие" случаи. Начиная с марта.

Но мы ведь здесь говорили вчера о причинах сравнительно низких масштабов эпидемии у нас сравнительно с Зап. Европой.

Так вот, не проведя по-настоящему массовое тестирование, мы не узнаем, что у населения в массе иммунитет к марту месяцу уже выработался. Ведь вирусные пневмонии в тяжёлых формах были и раньше. Был всплеск в районе НГ. Просто, никому не приходило в голову искать в этом эпидемию нового вируса. Это "свежие" случаи. Начиная с марта.Но мы ведь здесь говорили вчера о причинах сравнительно низких масштабов эпидемии у нас сравнительно с Зап. Европой.Так вот, не проведя по-настоящему массовое тестирование, мы не узнаем, что у населения в массе иммунитет к марту месяцу уже выработался. Ведь вирусные пневмонии в тяжёлых формах были и раньше. Был всплеск в районе НГ. Просто, никому не приходило в голову искать в этом эпидемию нового вируса.



Чтобы приобрести массовый иммунитет, который бы привел к резкому улучшению показателей, должны были переболеть как минимум четверть населения, имхо.

По самым оптимистичным подсчетам лучших умов медицины со всего мира при этом должны были умереть минимум 1 процент.

Куда делись 100 000 умерших в Украине от пневмонии этой зимой ? Вряд ли наши рептилоиды могли скрыть такие массовые похороны. Чтобы приобрести массовый иммунитет, который бы привел к резкому улучшению показателей, должны были переболеть как минимум четверть населения, имхо.По самым оптимистичным подсчетам лучших умов медицины со всего мира при этом должны были умереть минимум 1 процент.Куда делись 100 000 умерших в Украине от пневмонии этой зимой ? Вряд ли наши рептилоиды могли скрыть такие массовые похороны. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16475 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4155 раз. Подякували: 6567 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1082108310841085> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6921 1548021

ЛОБ П'ят 24 кві, 2020 20:41