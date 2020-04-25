Libo написав: Это ирония в отношении мнения Нобелевского лауреата и возможности квантовой телепортации?
А ты с какой планеты, что это за высокоразвитая внеземная цивилизация, где наши Нобелевские лауреаты кажутся вам смешными глупыми баранами? Информирую вашу цивилизацию относительно квантовой телепортации: наши ученые планеты Земля - Нобелевские лауреаты - осуществляют телепортацию фотонов и элементарных частиц с середины 90-х годов уже на расстояние в сотни километров.
Квантовая телепортация фотонов и квантовая телепортация "волн ДНК" - это примерно так же далеко друг от друга, как полет на Луну Нила Армстронга на корабле Аполлон-11 и полет на Луну барона Мюнхгаузена верхом на ядре
А примеры маргинализации выдающихся ученых на старости лет уже были, например, Лайнус Полинг с витамином С...
Во форум! Тут забитая вата, которая за клуню срать ходит, по уровню своих знаний уделывает Нобелевских лауретов только так. Удивляюсь, как так, что айфон был придуман не в вашей пида-рашке, такими умными руссишешвайнами как ты, а в Америке, этими бездарными Нобелевскими лауреатами.
Это основная задача идеологической машины делать население дурным стадом: - Короткие но доступные лозунги. - Публичное и стадное одобрямс - Где любой трезвый глас, против действий фюрера - неприемлем. Проблема не в людях, а идеологии тоталитаризма. За которой скрывается обыкновенный фашизм.
Libo написав:
ЛАД написав:[quote="4947483:Ethereum"
Надіюсь вони скоро повиздихають,хлопцям на фронті легше буде))
А що, наші хлопці на фронті з попами воюють?
Да при чем тут попы? Любой издохнувший русский нам во благо и на радость. Русские захватывают наши земли и убивают наших людей на Донбассе. Чем меньше их будет, тем лучше для нас. В идеале - чтоб их вообще не стало. А их попы это боевой авангард Кремля против украинского народа. В пида-рашке пасхальные службы они отменили, а в Украине наоборот подстрекали своих верян-пидсвынков собираться на службу и потом разносить заразу среди украинцев. Поэтому мы за то, чтоб русские попы выздыхали в первую очередь. [/quote]
- Эти попы разносят заразу не у себя в РФ!!! - А в Украине! Вирус не признаёт границ и вероисповедания, как и выпущенная пуля.
Хотя и Хасиды принесли Израилю много горя. Но там отношение к ним открытое.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 26 кві, 2020 10:13, всього редагувалось 4 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вкладчик1234 написав: Для меня этой информации достаточно, чтобы сделать выводы, что "мы уже являемся подопытными кроликами"
если мы являемся потребителями товаров "не первой свежести"(качества), стоит ли удивляться этому.
- ВО!
Но это навязано только населению!!!! Кем и зачем?! - Почему Вы не хотите делать правильные выводы? Видеть всю картину "большой игры"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Libo написав: Это ирония в отношении мнения Нобелевского лауреата и возможности квантовой телепортации?
А ты с какой планеты, что это за высокоразвитая внеземная цивилизация, где наши Нобелевские лауреаты кажутся вам смешными глупыми баранами? Информирую вашу цивилизацию относительно квантовой телепортации: наши ученые планеты Земля - Нобелевские лауреаты - осуществляют телепортацию фотонов и элементарных частиц с середины 90-х годов уже на расстояние в сотни километров.
Квантовая телепортация фотонов и квантовая телепортация "волн ДНК" - это примерно так же далеко друг от друга, как полет на Луну Нила Армстронга на корабле Аполлон-11 и полет на Луну барона Мюнхгаузена верхом на ядре
А примеры маргинализации выдающихся ученых на старости лет уже были, например, Лайнус Полинг с витамином С...
Во форум! Тут забитая вата, которая за клуню срать ходит, по уровню своих знаний уделывает Нобелевских лауретов только так. Удивляюсь, как так, что айфон был придуман не в вашей пида-рашке, такими умными руссишешвайнами как ты, а в Америке, этими бездарными Нобелевскими лауреатами.
Хороший форум ,большинство приличные умные люди..Впечатление периодически портят высеры упоротых мерзавцев типа вас и Etherium.
juristkostya написав:наше представление об "основных очагах" базируется на нашей статистике. Которая в свою очередь базируется на совершенно позорном количестве тестов и даже примерно не может претендовать на репрезентативность.
Основные первые объявленные очаги, Черновицкая область - возвращение заробитчан из Италии, Киев - отдохнувшие куршавелевцы, - это документально зафиксировано, по каждому случаю, когда счёт шел еще на сотни проводилось эпидемиологическое расследование. На чём базируется ваше утверждение абсолютно непонятно. Более того среди тысяч заболевших в Украине нет ни одного этнического китайца, про заболевших сразу по приезду с востока тоже пока не читал, может конечно пропустил.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
juristkostya написав:наше представление об "основных очагах" базируется на нашей статистике. Которая в свою очередь базируется на совершенно позорном количестве тестов и даже примерно не может претендовать на репрезентативность.
Основные первые объявленные очаги, Черновицкая область - возвращение заробитчан из Италии, Киев - отдохнувшие куршавелевцы, - это документально зафиксировано, по каждому случаю, когда счёт шел еще на сотни проводилось эпидемиологическое расследование. На чём базируется ваше утверждение абсолютно непонятно. Более того среди тысяч заболевших в Украине нет ни одного этнического китайца, про заболевших сразу по приезду с востока тоже пока не читал, может конечно пропустил.
Это "свежие" случаи. Начиная с марта. Но мы ведь здесь говорили вчера о причинах сравнительно низких масштабов эпидемии у нас сравнительно с Зап. Европой. Так вот, не проведя по-настоящему массовое тестирование, мы не узнаем, что у населения в массе иммунитет к марту месяцу уже выработался. Ведь вирусные пневмонии в тяжёлых формах были и раньше. Был всплеск в районе НГ. Просто, никому не приходило в голову искать в этом эпидемию нового вируса.
А проведя массовое тестирование где-то в июне...мы уже не будем понимать, выработался иммунитет в марте-апреле, или ранее.
Востаннє редагувалось juristkostya в Нед 26 кві, 2020 10:10, всього редагувалось 1 раз.
varlo написав:Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 25 квітня: В Україні за минулу добу зафіксовано 478 випадків інфікування коронавірусом, з них 42 дітей та 116 – медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 138 осіб. Україна встановила рекорд з кількості пацієнтів, які одужали за добу, – 181 особа (з них 19 дітей). Померли 8 осіб. За останню добу проведено 5825 тестувань методом ПЛР. Наразі в Україні 156 тисяч лікарів та 296 тисяч медичних працівників середнього та молодшого персоналу. За результатами аудиту, МОЗ України вирішить проблему їх скорочень та заробітних плат. Залучення студентів та інтернів медичних ВНЗ для допомоги лікарям у боротьбі з COVID-19 відбувалось на добровільних засадах, але сьогодні проблеми нестачі медичних працівників немає. МОЗ України має дані студентів, які зголосилися допомогти, і в разі потреби буде залучати таких помічників. Інформація про те, що здорові люди нібито можуть заразитися COVID-19 при тестуванні, не відповідає дійсності. Постачання ПЛР-систем від українських виробників вже почалося. 24 квітня компанія ТОВ “Укргентех” здійснила першу таку поставку на 2 тисячі ПЛР-систем (одна ПЛР-система – це 100 тестів), які були розподілені по регіонах України. 25 квітня відбулася поставка ще на 1 тисячу ПЛР-систем (100 тисяч тестів). На 26 квітня заплановано поставку 1,5 тисяч ПЛР-систем (150 тисяч тестів). У березні Мінфін виділив кошти Інституту молекулярної біології та генетики НАН України на наукові дослідження та виготовлення ПЛР-систем.
Трепемся помаленьку...
После месяца (!) торжественных уверения о выплате надбавок медицинским работникам, которые работают с эпидемическими больными Кабинет министров принял это решение. Т.е. все что было ДО этого - просто пустой пиар завравшейся власти. Источником финансирования установлен созданный "Стабилизационный фонд по борьбе с COVID-19" . В этом фонде нет денег. Все что там было ушло на пенсии.
Общая задолженность по зарплате перед работниками сферы здравоохранения за март месяц составляет 116, 355 млн гривен.
МОЗ УКраины блокирует разработку руководящих документов для оформления врачами заболевшими COVID-19 больничных по профзаболеванию: и отправляют их в отпуск.
К сожалению ситуация на порядок критичнее. При чём с нежеланием наводить порядок - а иметь "управляемый хаос"(из-вне), где население стоит в жесткий рамках - закрытое и покорное.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
juristkostya написав:Это "свежие" случаи. Начиная с марта. Но мы ведь здесь говорили вчера о причинах сравнительно низких масштабов эпидемии у нас сравнительно с Зап. Европой. Так вот, не проведя по-настоящему массовое тестирование, мы не узнаем, что у населения в массе иммунитет к марту месяцу уже выработался. Ведь вирусные пневмонии в тяжёлых формах были и раньше. Был всплеск в районе НГ. Просто, никому не приходило в голову искать в этом эпидемию нового вируса.
Чтобы приобрести массовый иммунитет, который бы привел к резкому улучшению показателей, должны были переболеть как минимум четверть населения, имхо. По самым оптимистичным подсчетам лучших умов медицины со всего мира при этом должны были умереть минимум 1 процент. Куда делись 100 000 умерших в Украине от пневмонии этой зимой ? Вряд ли наши рептилоиды могли скрыть такие массовые похороны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.