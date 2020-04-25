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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1082108310841085 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 197 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 31 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 21 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 43 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 32 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 11 Найманий працівник, втратив роботу 5% 10 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 34 Всього голосів : 197 Додано: Нед 26 кві, 2020 10:29 Tat_888 написав: Libo написав: zРадио написав:

Это ирония в отношении мнения Нобелевского лауреата и возможности квантовой телепортации?



А ты с какой планеты, что это за высокоразвитая внеземная цивилизация, где наши Нобелевские лауреаты кажутся вам смешными глупыми баранами?

Информирую вашу цивилизацию относительно квантовой телепортации: наши ученые планеты Земля - Нобелевские лауреаты - осуществляют телепортацию фотонов и элементарных частиц с середины 90-х годов уже на расстояние в сотни километров. Это ирония в отношении мнения Нобелевского лауреата и возможности квантовой телепортации?А ты с какой планеты, что это за высокоразвитая внеземная цивилизация, где наши Нобелевские лауреаты кажутся вам смешными глупыми баранами?Информирую вашу цивилизацию относительно квантовой телепортации: наши ученые планеты Земля - Нобелевские лауреаты - осуществляют телепортацию фотонов и элементарных частиц с середины 90-х годов уже на расстояние в сотни километров.



Квантовая телепортация фотонов и квантовая телепортация "волн ДНК" - это примерно так же далеко друг от друга, как полет на Луну Нила Армстронга на корабле Аполлон-11 и полет на Луну барона Мюнхгаузена верхом на ядре



А примеры маргинализации выдающихся ученых на старости лет уже были, например, Лайнус Полинг с витамином С... Квантовая телепортация фотонов и квантовая телепортация "волн ДНК" - это примерно так же далеко друг от друга, как полет на Луну Нила Армстронга на корабле Аполлон-11 и полет на Луну барона Мюнхгаузена верхом на ядреА примеры маргинализации выдающихся ученых на старости лет уже были, например, Лайнус Полинг с витамином С...



Во форум! Тут забитая вата, которая за клуню срать ходит, по уровню своих знаний уделывает Нобелевских лауретов только так. Удивляюсь, как так, что айфон был придуман не в вашей пида-рашке, такими умными руссишешвайнами как ты, а в Америке, этими бездарными Нобелевскими лауреатами. Во форум!Тут забитая вата, которая за клуню срать ходит, по уровню своих знаний уделывает Нобелевских лауретов только так. Удивляюсь, как так, что айфон был придуман не в вашей пида-рашке, такими умными руссишешвайнами как ты, а в Америке, этими бездарными Нобелевскими лауреатами.

Хороший форум ,большинство приличные умные люди..Впечатление периодически портят высеры упоротых мерзавцев типа вас и Etherium.[/quote]



Ну звичайно.

Tat_888 провокатор з Мордору .

Хоче щоб побільше українців загинули,які захищають свою землю. Хороший форум ,большинство приличные умные люди..Впечатление периодически портят высеры упоротых мерзавцев типа вас и Etherium.[/quote]Ну звичайно.Tat_888 провокатор з Мордору .Хоче щоб побільше українців загинули,які захищають свою землю. Ethereum Повідомлень: 1203 З нами з: 11.02.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 80 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 10:36 Ethereum написав: Tat_888 провокатор з Мордору .

Хоче щоб побільше українців загинули,які захищають свою землю. Tat_888 провокатор з Мордору .Хоче щоб побільше українців загинули,які захищають свою землю.



Угу ... По стилю типичный руссишешвайн. Угу ... По стилю типичный руссишешвайн. Libo 2

Повідомлень: 8113 З нами з: 14.11.11 Подякував: 344 раз. Подякували: 3975 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 10:53 [quote="4947483:Ethereum"



Надіюсь вони скоро повиздихають,хлопцям на фронті легше буде))[/quote]

А що, наші хлопці на фронті з попами воюють?



[/quote]



А они вообще воюют? По-моему только бухают. Войны уже как 4 года нет. После Минска - 2 все военные действия прекратились. promyshlennik Повідомлень: 46 З нами з: 27.02.20 Подякував: 6 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1082108310841085 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6921 1548021

ЛОБ П'ят 24 кві, 2020 20:41