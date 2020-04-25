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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1082108310841085

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 197
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
43
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
34
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 10:29

  Tat_888 написав:
  Libo написав:
  zРадио написав:
Это ирония в отношении мнения Нобелевского лауреата и возможности квантовой телепортации?

А ты с какой планеты, что это за высокоразвитая внеземная цивилизация, где наши Нобелевские лауреаты кажутся вам смешными глупыми баранами? :roll:
Информирую вашу цивилизацию относительно квантовой телепортации: наши ученые планеты Земля - Нобелевские лауреаты - осуществляют телепортацию фотонов и элементарных частиц с середины 90-х годов уже на расстояние в сотни километров.


Квантовая телепортация фотонов и квантовая телепортация "волн ДНК" - это примерно так же далеко друг от друга, как полет на Луну Нила Армстронга на корабле Аполлон-11 и полет на Луну барона Мюнхгаузена верхом на ядре :mrgreen:

А примеры маргинализации выдающихся ученых на старости лет уже были, например, Лайнус Полинг с витамином С...


Во форум! :shock: Тут забитая вата, которая за клуню срать ходит, по уровню своих знаний уделывает Нобелевских лауретов только так. Удивляюсь, как так, что айфон был придуман не в вашей пида-рашке, такими умными руссишешвайнами как ты, а в Америке, этими бездарными Нобелевскими лауреатами. :lol: :lol:

Хороший форум ,большинство приличные умные люди..Впечатление периодически портят высеры упоротых мерзавцев типа вас и Etherium.[/quote]

Ну звичайно.
Tat_888 провокатор з Мордору .
Хоче щоб побільше українців загинули,які захищають свою землю.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 10:36

  Ethereum написав:Tat_888 провокатор з Мордору .
Хоче щоб побільше українців загинули,які захищають свою землю.


Угу ... По стилю типичный руссишешвайн. :D
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 10:53

[quote="4947483:Ethereum"

Надіюсь вони скоро повиздихають,хлопцям на фронті легше буде))[/quote]
А що, наші хлопці на фронті з попами воюють?

[/quote]

А они вообще воюют? По-моему только бухают. Войны уже как 4 года нет. После Минска - 2 все военные действия прекратились.
promyshlennik
 
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ЛОБ

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