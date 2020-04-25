Tat_888 написав:Libo написав:zРадио написав:
Это ирония в отношении мнения Нобелевского лауреата и возможности квантовой телепортации?
А ты с какой планеты, что это за высокоразвитая внеземная цивилизация, где наши Нобелевские лауреаты кажутся вам смешными глупыми баранами?
Информирую вашу цивилизацию относительно квантовой телепортации: наши ученые планеты Земля - Нобелевские лауреаты - осуществляют телепортацию фотонов и элементарных частиц с середины 90-х годов уже на расстояние в сотни километров.
Квантовая телепортация фотонов и квантовая телепортация "волн ДНК" - это примерно так же далеко друг от друга, как полет на Луну Нила Армстронга на корабле Аполлон-11 и полет на Луну барона Мюнхгаузена верхом на ядре
А примеры маргинализации выдающихся ученых на старости лет уже были, например, Лайнус Полинг с витамином С...
Во форум! Тут забитая вата, которая за клуню срать ходит, по уровню своих знаний уделывает Нобелевских лауретов только так. Удивляюсь, как так, что айфон был придуман не в вашей пида-рашке, такими умными руссишешвайнами как ты, а в Америке, этими бездарными Нобелевскими лауреатами.
Хороший форум ,большинство приличные умные люди..Впечатление периодически портят высеры упоротых мерзавцев типа вас и Etherium.[/quote]
Ну звичайно.
Tat_888 провокатор з Мордору .
Хоче щоб побільше українців загинули,які захищають свою землю.