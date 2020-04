Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 10841085108610871088> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 198 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 31 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 21 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 32 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 11 Найманий працівник, втратив роботу 5% 10 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 34 Всього голосів : 198 Додано: Нед 26 кві, 2020 12:33 flyman написав: такими темпами тре 20 років карантина для вироблення "колективного імунітету" такими темпами тре 20 років карантина для вироблення "колективного імунітету"



https://picua.org/image/terminator.p0KRD3

Co-infections: potentially lethal and unexplored in COVID-19

https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(20)30009-4/fulltext Про вплив супутніх бактеріальних інфекцій (англ.): “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1159 З нами з: 07.10.09 Подякував: 268 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 12:38 lapay написав: juristkostya написав: Я понимаю, что вопросов много возникает. Но факт налицо: у нас эпидемия так и не стала эпидемией. Даже в сравнении с обычным сезонным гриппом. Так что, либо опасность ее многократно преувеличивается, либо иммунитет был у нас заранее. Я понимаю, что вопросов много возникает. Но факт налицо: у нас эпидемия так и не стала эпидемией. Даже в сравнении с обычным сезонным гриппом. Так что, либо опасность ее многократно преувеличивается, либо иммунитет был у нас заранее.

І для чого ті пожежники? Ну подумаєш, вигоріли тисячу гектарів лісу чи пів міста - все одно само колись затухне чи дощ потушить. І для чого ті пожежники? Ну подумаєш, вигоріли тисячу гектарів лісу чи пів міста - все одно само колись затухне чи дощ потушить.

в Шарія є відео про пожари на Житомирщині, так там в репортажі мєсні розказують, що пожежники приїхали і дивилися на те як горять хати, поки мєсні їм "не розтрлумачили", тоді почали шевелитися.

ТАк що ніщо так не мотивує наші структури як животворящі 3.14юлини в Шарія є відео про пожари на Житомирщині, так там в репортажі мєсні розказують, що пожежники приїхали і дивилися на те як горять хати, поки мєсні їм "не розтрлумачили", тоді почали шевелитися.ТАк що ніщо так не мотивує наші структури як животворящі 3.14юлини Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/

Повідомлень: 18774 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1054 раз. Подякували: 1255 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 12:43 В каждой стране своя ситуация с вирусом.

Наша не повторяет ни китайскую, ни британскую, ни штатовскую.

Очевидно, и меры наши не должны слепо повторять их меры.

Ми і не повторювали. В наших умовах кволої медицини, міг допомогти, і допоміг, тільки жорсткий карантин. Для тих, хто проти карантину, буде ще осіння хвиля, коли вітчизняна медицина взагалі ляже, як і економіка. Ми і не повторювали. В наших умовах кволої медицини, міг допомогти, і допоміг, тільки жорсткий карантин. Для тих, хто проти карантину, буде ще осіння хвиля, коли вітчизняна медицина взагалі ляже, як і економіка. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10359 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1131 раз. Подякували: 1252 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 12:47 Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: Это всё я понял.

Именно поэтому и задал вопрос. В чём мы уже являемся этими кроликами? Это всё я понял.Именно поэтому и задал вопрос. В чём мы уже являемся этими кроликами?

В том, что колонизаторы проводят исследования вирусов на территории туземцев.



Причём:

Также стороны договорились держать информацию о результатах своей деятельности в секрете. Причем если их считает секретными Пентагон, то они автоматически становятся таковыми в Украине.



И наоборот – если Украина какую-то информацию засекретила, то для американцев она должна быть все равно доступной.



При этом соглашение требует привлекать к этому проекту как можно меньше людей – "минимизировать число людей с доступом к информации с ограниченным доступом".



Т.е. туземцам не нужно знать, что там происходит.



Плюс к этому, на украинцах проводят испытания препаратов, иногда даже без ведома пациентов:

http://domik.ua/novosti/ispytano-na-tebe-kak-lekarstva-ispytyvayut-na-ukraincax-n174424.html



Для меня этой информации достаточно, чтобы сделать выводы, что "мы уже являемся подопытными кроликами" В том, что колонизаторы проводят исследования вирусов на территории туземцев.Причём:Т.е. туземцам не нужно знать, что там происходит.Плюс к этому, на украинцахДля меня этой информации достаточно, чтобы сделать выводы, что "мы уже являемся подопытными кроликами"

В статье по Вашей ссылке довольно убедительно, на мой взгляд, объясняется необходимость испытания лекарств в Украине. И там же приводятся цифры о количестве испытаний у нас и "там". Цифры несопоставимы.

Кроме того, как Вы считаете, откуда и каким образом могут появляться новые лекарства? Или они не нужны?

Не надо лечить рак, астму, те же вирусные заболевания? От многих заболеваний нет эффективных лекарств. И не надо?

Если не проводить испытания, то они и не появятся. То, что больше проводится испытаний западных лекарств, чем наших, вполне естественно. Во-первых, украинская фармацевтика только малая часть мировой, а во-вторых, Украина беднее Запада, соответственно, и средств на фармацевтику тоже меньше.

Вы не знаете о ситуациях, когда ищут больным именно импортные лекарства как более эффективные?



А терминология "колонизаторы", "на территории туземцев" ... Чистая пропаганда, рассчитанная на возбуждение ширнармасс.

Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16288 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4462 раз. Подякували: 4126 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 12:52 0,66 відсотки.

Estimates of the severity of coronavirus disease 2019: a model-based analysis

Our estimated overall infection fatality ratio for China was 0·66% (0·39–1·33), with an increasing profile with age.

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30243-7/fulltext З урахуванням безсимптомних та легких, які не потрапили в звітність, infection fatality ratio орієнтовновідсотки. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1159 З нами з: 07.10.09 Подякував: 268 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 12:58 lapay написав: В каждой стране своя ситуация с вирусом.

Наша не повторяет ни китайскую, ни британскую, ни штатовскую.

Очевидно, и меры наши не должны слепо повторять их меры.

Ми і не повторювали. В наших умовах кволої медицини, міг допомогти, і допоміг, тільки жорсткий карантин. Для тих, хто проти карантину, буде ще осіння хвиля, коли вітчизняна медицина взагалі ляже, як і економіка. Ми і не повторювали. В наших умовах кволої медицини, міг допомогти, і допоміг, тільки жорсткий карантин. Для тих, хто проти карантину, буде ще осіння хвиля, коли вітчизняна медицина взагалі ляже, як і економіка. называть наше положение дел "жёстким карантином" может только полный неадекват. Элементарный комендантский час на единственную пасхальную ночь - и то мы не осилили. называть наше положение дел "жёстким карантином" может только полный неадекват. Элементарный комендантский час на единственную пасхальную ночь - и то мы не осилили. juristkostya Повідомлень: 2783 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 831 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 12:59 freeze написав: juristkostya написав: наше представление об "основных очагах" базируется на нашей статистике.

Которая в свою очередь базируется на совершенно позорном количестве тестов и даже примерно не может претендовать на репрезентативность. наше представление об "основных очагах" базируется на нашей статистике.Которая в свою очередь базируется на совершенно позорном количестве тестов и даже примерно не может претендовать на репрезентативность.



Основные первые объявленные очаги, Черновицкая область - возвращение заробитчан из Италии, Киев - отдохнувшие куршавелевцы, - это документально зафиксировано, по каждому случаю, когда счёт шел еще на сотни проводилось эпидемиологическое расследование.

На чём базируется ваше утверждение абсолютно непонятно. Более того среди тысяч заболевших в Украине нет ни одного этнического китайца, про заболевших сразу по приезду с востока тоже пока не читал, может конечно пропустил. Основные первые объявленные очаги, Черновицкая область - возвращение заробитчан из Италии, Киев - отдохнувшие куршавелевцы, - это документально зафиксировано, по каждому случаю, когда счёт шел еще на сотни проводилось эпидемиологическое расследование.На чём базируется ваше утверждение абсолютно непонятно. Более того среди тысяч заболевших в Украине нет ни одного этнического китайца, про заболевших сразу по приезду с востока тоже пока не читал, может конечно пропустил.

по американским данным меньше всего смертность у китайцев , у негров смертность в 16 раз больше чем у азиатов

Повідомлень: 6308 З нами з: 20.11.08 Подякував: 97 раз. Подякували: 1577 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 13:07 Спираючись на цифри з The Lancet, можна приблизно оцінити реальну кількість інфікованих в Україні: два з половиною тижні тому їх було більше 30 тисяч. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1159 З нами з: 07.10.09 Подякував: 268 раз. Подякували: 315 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 13:12 juristkostya написав: Называть наше положение дел "жестким карантином" может только полный неадекват. Элементарный комендантский час на единственную пасхальную ночь - и то мы не осилили. Называть наше положение дел "жестким карантином" может только полный неадекват. Элементарный комендантский час на единственную пасхальную ночь - и то мы не осилили.

