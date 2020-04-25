juristkostya написав:Я понимаю, что вопросов много возникает. Но факт налицо: у нас эпидемия так и не стала эпидемией. Даже в сравнении с обычным сезонным гриппом. Так что, либо опасность ее многократно преувеличивается, либо иммунитет был у нас заранее.
І для чого ті пожежники? Ну подумаєш, вигоріли тисячу гектарів лісу чи пів міста - все одно само колись затухне чи дощ потушить.
в Шарія є відео про пожари на Житомирщині, так там в репортажі мєсні розказують, що пожежники приїхали і дивилися на те як горять хати, поки мєсні їм "не розтрлумачили", тоді почали шевелитися. ТАк що ніщо так не мотивує наші структури як животворящі 3.14юлини
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
В каждой стране своя ситуация с вирусом. Наша не повторяет ни китайскую, ни британскую, ни штатовскую. Очевидно, и меры наши не должны слепо повторять их меры.
Ми і не повторювали. В наших умовах кволої медицини, міг допомогти, і допоміг, тільки жорсткий карантин. Для тих, хто проти карантину, буде ще осіння хвиля, коли вітчизняна медицина взагалі ляже, як і економіка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Для меня этой информации достаточно, чтобы сделать выводы, что "мы уже являемся подопытными кроликами"
В статье по Вашей ссылке довольно убедительно, на мой взгляд, объясняется необходимость испытания лекарств в Украине. И там же приводятся цифры о количестве испытаний у нас и "там". Цифры несопоставимы. Кроме того, как Вы считаете, откуда и каким образом могут появляться новые лекарства? Или они не нужны? Не надо лечить рак, астму, те же вирусные заболевания? От многих заболеваний нет эффективных лекарств. И не надо? Если не проводить испытания, то они и не появятся. То, что больше проводится испытаний западных лекарств, чем наших, вполне естественно. Во-первых, украинская фармацевтика только малая часть мировой, а во-вторых, Украина беднее Запада, соответственно, и средств на фармацевтику тоже меньше. Вы не знаете о ситуациях, когда ищут больным именно импортные лекарства как более эффективные?
А терминология "колонизаторы", "на территории туземцев" ... Чистая пропаганда, рассчитанная на возбуждение ширнармасс. Или откажемся от импортных лекарств? Нечего колонизаторам лечить туземцев?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
В каждой стране своя ситуация с вирусом. Наша не повторяет ни китайскую, ни британскую, ни штатовскую. Очевидно, и меры наши не должны слепо повторять их меры.
Ми і не повторювали. В наших умовах кволої медицини, міг допомогти, і допоміг, тільки жорсткий карантин. Для тих, хто проти карантину, буде ще осіння хвиля, коли вітчизняна медицина взагалі ляже, як і економіка.
называть наше положение дел "жёстким карантином" может только полный неадекват. Элементарный комендантский час на единственную пасхальную ночь - и то мы не осилили.
juristkostya написав:наше представление об "основных очагах" базируется на нашей статистике. Которая в свою очередь базируется на совершенно позорном количестве тестов и даже примерно не может претендовать на репрезентативность.
Основные первые объявленные очаги, Черновицкая область - возвращение заробитчан из Италии, Киев - отдохнувшие куршавелевцы, - это документально зафиксировано, по каждому случаю, когда счёт шел еще на сотни проводилось эпидемиологическое расследование. На чём базируется ваше утверждение абсолютно непонятно. Более того среди тысяч заболевших в Украине нет ни одного этнического китайца, про заболевших сразу по приезду с востока тоже пока не читал, может конечно пропустил.
по американским данным меньше всего смертность у китайцев , у негров смертность в 16 раз больше чем у азиатов