edvardd написав:по американским данным меньше всего смертность у китайцев , у негров смертность в 16 раз больше чем у азиатов
Трохи не так наче. Афро частіше хворіють (через скупченість в різних гето тощо). Латіноси теж частіше (живуть великими родинами). Смертність у афро вища, але не в 16 разів (пов'язують з поширеною надмірною вагою).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
ЛАД написав:А терминология "колонизаторы", "на территории туземцев" ... Чистая пропаганда, рассчитанная на возбуждение ширнармасс. Или откажемся от импортных лекарств? Нечего колонизаторам лечить туземцев?
Против испытаний непроверенных лекарств не имею ничего против, когда пациенты об этом знают.
А вот с лабораториями с засекреченными исследованиями МО - другой вопрос.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Libo написав:Во форум! Тут забитая вата, которая за клуню срать ходит, по уровню своих знаний уделывает Нобелевских лауретов только так. Удивляюсь, как так, что айфон был придуман не в вашей пида-рашке, такими умными руссишешвайнами как ты, а в Америке, этими бездарными Нобелевскими лауреатами.
Тролль, я знаю, что ты любую мысль умудришься разложить на "забитую вату" и "гениальных американцев". Только вот незадачка - здесь нет ни первых, ни вторых. Люк Монтанье - француз
juristkostya написав:......... смотрите: - у нас есть возможность одновременно держать на стационаре одновременно некоторое количество инфекционных больных. - это количество койкомест от сезона не зависит - в то же время, это количество мест примерно соответствует типичным пикам заболеваемости Поэтому, если вдруг в апреле произошла вспышка ОРВИ, то для оценки готовности системы здравоохранения к этой вспышке надо смотреть не типичную заболеваемость ОРВИ в апреле, а типичные максимумы ОРВИ независимо от сезона (как правило, имеют место с ноября по январь, но ведь места в инфекционных больницах никуда не деваются).
Меняете тему. Мы обсуждали тяжесть эпидемии, а не готовность к ней системы здравоохранения. К тому же, как Вы надеюсь знаете, количество койкомест такой себе показатель. При необходимости больных кладут и в коридорах. А как показала практика "передовых" государств, под больницы можно переоборудовать почти что угодно.
ЛАД написав:Так же не похоже, что к нам вирус попал из РФ. В этом случае главные очаги были бы в Харькове и вообще на востоке Украины. Но это не так. У нас основные очаги - Киев и Зап. Украина.
наше представление об "основных очагах" базируется на нашей статистике. Которая в свою очередь базируется на совершенно позорном количестве тестов и даже примерно не может претендовать на репрезентативность.
Статистика какая есть, такая есть. Но хоть какая-то. Ваши предположения не имеют никаких фактических подтверждений. С тем же успехом можно говорить о рептилоидах.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
В каждой стране своя ситуация с вирусом. Наша не повторяет ни китайскую, ни британскую, ни штатовскую. Очевидно, и меры наши не должны слепо повторять их меры.
Ми і не повторювали. В наших умовах кволої медицини, міг допомогти, і допоміг, тільки жорсткий карантин. Для тих, хто проти карантину, буде ще осіння хвиля, коли вітчизняна медицина взагалі ляже, як і економіка.
так, можна владі взагалі нічого не робити, ввести карантин,і вуаля, заливаєм відосік про чергову перемогу
от за 40 днів карантину що зроблено, скільки лікарень обладнано, яка максимальна спроможність щодо макаронавірусу, скільки хворих людей може витримати в стаціонарі, скільки на прийом?
як на мене, крім закупки на тендері задорого захисних засобів нічого не зроблено, зато угроблено економіку і запущено механізм гіперінфляції
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
ЛАД написав:..... Не знаю. По ссылке http://old.cost.ua/budget/expenditure/ я вижу страницу, на которой расходы на 29/02/2020 и диаграмму, на кот. цветными полосами показаны расходы с 2004 по 2020 по различным направлениям. Но диаграмма без цифр (на всех вкладках). Как там можно оценить долю расходов на медицину?
Там справа у верхньому кутку є параметри на людину , у відсоттках... А знизу під графіком - роки Клацаєте на потрібний рік, а потім верхній куток -потрібний параметр і отримуєте що хочете.
Спасибо за подсказку! По графику клацал, а по годам не сообразил. Но в результата подтверждаются мои слова: "Но, по-моему, она у нас приоритетом не была никогда." Расходы на медицину от 2,5% (в 2004) до 3,3% (в 2010). Последние 4 года снижаются - 2,6% в 2018, 2,9% в 2019.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Меняете тему. Мы обсуждали тяжесть эпидемии, а не готовность к ней системы здравоохранения.
Меняете тему. Мы обсуждали, какой практический смысл в сравнении показателей ОРВИ за апрель этого года против апреля прошлого года. Я объяснил, почему такого смысла нет.
ЛАД написав:Статистика какая есть, такая есть. Но хоть какая-то. Ваши предположения не имеют никаких фактических подтверждений.
тут такое дело: если статистика заведомо не соответствует критериям репрезентативности, опирать на неё - себя не уважать. Авторитет нашей оф статистики ничуть не выше наших с вами частных предположений.
Востаннє редагувалось juristkostya в Нед 26 кві, 2020 14:01, всього редагувалось 1 раз.