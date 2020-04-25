juristkostya написав:

.........смотрите:- у нас есть возможность одновременно держать на стационаре одновременно некоторое количество инфекционных больных.- это количество койкомест от сезона не зависит- в то же время, это количество мест примерно соответствует типичным пикам заболеваемостиПоэтому, если вдруг в апреле произошла вспышка ОРВИ, то для оценки готовности системы здравоохранения к этой вспышке надо смотреть не типичную заболеваемость ОРВИ в апреле, а типичные максимумы ОРВИ независимо от сезона (как правило, имеют место с ноября по январь, но ведь места в инфекционных больницах никуда не деваются).