Итак смотрим статистику за вчера, 25 апреля, суббота.
Количество вновь заболевших + 90 722 за сутки, 4-й результат за эту пандемию.
Исследуем причины. Как говорил Галустян - Ай,яй,яй, а кто это сделал ?
Ситуация не столь очевидная как вчера в случае со вбросом из Эквадора.
Мы видим, что большинство сильных участников процесса не обновили свои максимумы.
Серьезный всплеск в Бразилии и их антирекорд в + 6201, всплеск в Перу + 3683.
Но в целом звезды сложились так, что очень многие страны синхронно показали
предмаксимальные результаты и сообща выдали суммированную высокую цифру по вновь заболевшим за день.
Этот день , пожалуй, опять не будем рассматривать как обострение, а запишем
как 26-й день серых будней пандемии без особых изменений.
Тройка лидеров в продвижении вируса приобрела достоточно новый и необычный вид:
США, Бразилия и Россия, в сумме дали 52 % заболевших за день в мире.
Показатель по умершим более привычен и консервативен, отголоски старых максимумов:
США, Великобритания и Италия дали 54 % умерших за день.
Жаркий Аравийский полуостров, не перестаёт бежать вверх.
Саудовская Аравия + 1197 - maximum
Катар + 833 - maximum - в 10 раз меньше Украины, а прирост гораздо выше
Эмираты + 532 - maximum
Бахрейн + 315 - maximum
Кувейт + 278 - maximum
США + 35419 - 2-й результат
Индия + 1836 - 2-й результат
Мексика + 1239 - maximum, стабильно вверх
Беларусь + 817 - maximum, Бацька вывел вчера на субботник четверть страны
Чили + 552 - maximum
а также максимумы обновили Казахстан, Афганистан, Боливия, Сенегал, Албания, Гватемала и ряд стран помельче.
Как видим, вирус постепенно перетекает из стран Большой Семёрки в страны незолотого миллиарда, при этом сохраняются примерно одинаковые цифры абсолютного ежедневного прироста заболевших.
Другой показатель - ежедневная смертность - здесь вчера в мире было не так много локальных антирекордов, остальные страны не пробили максимумы:
Мексика - 152 - maximum
Россия - 66 - maximum
Перу - 66 - maximum
Румыния - 34 - maximum
Из положительного.
Китай - 8 дней подряд нет умерших от коронавируса, в Южной Корее 2 дня подряд.
Сингапур опять берёт ситуацию под контроль, умерших нет три дня.
Тайвань нет умерших больше двух недель, а в Гонконге последний почивший был аж 13 марта.
Просто восточно-азиатская идиллия )))
В Европе - Швейцария и Австрия, свои самые низкие показатели смертности за месяц, Нидерланды показали самое низкое количество заболевших за месяц + 655.
Можно сказать, что Европа в основном, за исключением небольшого числа стран, медленно, но уверенно затихает и постепенно ослабляет карантинные меры, в противоходе тут только Албания, которая вчера наоборот ужесточила карантин.
Продолжаем пополнять список стран, находящихся на этапе "выздоровления",
когда количество выздоравливающих за день превышает количество вновь заболевших:
в плюс пишем - Словакия, Кипр, Уругвай
По Украине. Руководство обещало значительное ослабление карантина при условии, если в течение 10 дней будет колебание максимум 5 %, продолжаем считать дни :
23.04 + 578, 24.04 + 477, 25.04 + 478, 26.04 + 492 - третий день из десяти есть
,
оставляем прогноз первых шагов по ослаблению карантина на 3 мая.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.