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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1085108610871088

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 198
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
34
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:01

  centurionus написав:
  artlife написав:И дальше что? Элементарно. Перенес частичку чужой жидкости с вирусом на свою слизистую. Приведите Ваши соображения, что это невозможно. Откуда, по-Вашему, берутся тысячи зараженных на втором месяце карантина?

Насправді, зовсім не елементарно. З бактеріями так би і було, можливо. Вірусам треба потрапити до клітин, структура мембран яких дозволить закріпитися та зробити "ін'єкцію". Такі клітини трапляються не скрізь на слизових оболонках, які досить захищені. Для багатьох вірусів такі "ворота" - ділянка, де розташовані рецептори запаху.
Звичайно руки потрібно мити, для профілактики багатьох інших хвороб, в тому числі вірусних.

Вот что пишет Офіційний інформаційний портал Кабінету Міністрів України:

Переважає контактний шлях зараження

Найчастіше вірус потрапляє на слизові оболонки носа, очей через руки або інші предмети (хустинку, рукавиці) після торкання до об'єктів (тварин, м'яса, риби, дверних ручок, поручнів), забруднених виділеннями з дихальним шляхів хворого чи інфікованого.
https://covid19.gov.ua/
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:02

  juristkostya написав:............
На данный момент пожарные тушат собачью конуру как будто это ЧАЭС. А где-то полыхает бензохранилище, но на него ресурсов уже не осталось.

На данный момент бензохранилище, вроде, нигде не полыхает. :)
а с собачьей конурой всегда есть проблема - то, что она сгорит, это мелочи, а вот не загорится ли от неё дом, улица, ... это вопрос. Ответ на который заранее не известен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:а с собачьей конурой всегда есть проблема - то, что она сгорит, это мелочи, а вот не загорится ли от неё дом, улица, ... это вопрос. Ответ на который заранее не известен.

сейчас мы оцепили квартал и вместе с конурой заливаем водой и пеной всю жилую застройку на километр вокруг. Хотя хватило бы дворника с ведром воды. Неадекватная оценка опасности даёт неадекватный выбор мер.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:07

Итак смотрим статистику за вчера, 25 апреля, суббота.

Количество вновь заболевших + 90 722 за сутки, 4-й результат за эту пандемию.

Исследуем причины. Как говорил Галустян - Ай,яй,яй, а кто это сделал ?
Ситуация не столь очевидная как вчера в случае со вбросом из Эквадора.
Мы видим, что большинство сильных участников процесса не обновили свои максимумы.
Серьезный всплеск в Бразилии и их антирекорд в + 6201, всплеск в Перу + 3683.
Но в целом звезды сложились так, что очень многие страны синхронно показали
предмаксимальные результаты и сообща выдали суммированную высокую цифру по вновь заболевшим за день.

Этот день , пожалуй, опять не будем рассматривать как обострение, а запишем
как 26-й день серых будней пандемии без особых изменений.

Тройка лидеров в продвижении вируса приобрела достоточно новый и необычный вид:
США, Бразилия и Россия, в сумме дали 52 % заболевших за день в мире.
Показатель по умершим более привычен и консервативен, отголоски старых максимумов:
США, Великобритания и Италия дали 54 % умерших за день.

Жаркий Аравийский полуостров, не перестаёт бежать вверх.
Саудовская Аравия + 1197 - maximum
Катар + 833 - maximum - в 10 раз меньше Украины, а прирост гораздо выше
Эмираты + 532 - maximum
Бахрейн + 315 - maximum
Кувейт + 278 - maximum

США + 35419 - 2-й результат
Индия + 1836 - 2-й результат
Мексика + 1239 - maximum, стабильно вверх
Беларусь + 817 - maximum, Бацька вывел вчера на субботник четверть страны
Чили + 552 - maximum
а также максимумы обновили Казахстан, Афганистан, Боливия, Сенегал, Албания, Гватемала и ряд стран помельче.

Как видим, вирус постепенно перетекает из стран Большой Семёрки в страны незолотого миллиарда, при этом сохраняются примерно одинаковые цифры абсолютного ежедневного прироста заболевших.

Другой показатель - ежедневная смертность - здесь вчера в мире было не так много локальных антирекордов, остальные страны не пробили максимумы:
Мексика - 152 - maximum
Россия - 66 - maximum
Перу - 66 - maximum
Румыния - 34 - maximum

Из положительного.
Китай - 8 дней подряд нет умерших от коронавируса, в Южной Корее 2 дня подряд.
Сингапур опять берёт ситуацию под контроль, умерших нет три дня.
Тайвань нет умерших больше двух недель, а в Гонконге последний почивший был аж 13 марта.
Просто восточно-азиатская идиллия )))

В Европе - Швейцария и Австрия, свои самые низкие показатели смертности за месяц, Нидерланды показали самое низкое количество заболевших за месяц + 655.
Можно сказать, что Европа в основном, за исключением небольшого числа стран, медленно, но уверенно затихает и постепенно ослабляет карантинные меры, в противоходе тут только Албания, которая вчера наоборот ужесточила карантин.

Продолжаем пополнять список стран, находящихся на этапе "выздоровления",
когда количество выздоравливающих за день превышает количество вновь заболевших:
в плюс пишем - Словакия, Кипр, Уругвай

По Украине. Руководство обещало значительное ослабление карантина при условии, если в течение 10 дней будет колебание максимум 5 %, продолжаем считать дни :

23.04 + 578, 24.04 + 477, 25.04 + 478, 26.04 + 492 - третий день из десяти есть :D,
оставляем прогноз первых шагов по ослаблению карантина на 3 мая.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Брехуни і клоуни при владі.
Фальсифікації у статистиці епідемії коронавірусу в Україні
https://espreso.tv/article/2020/04/25/f ... v_ukrayini
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:27

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Меняете тему.
Мы обсуждали тяжесть эпидемии, а не готовность к ней системы здравоохранения.

Меняете тему.
Мы обсуждали, какой практический смысл в сравнении показателей ОРВИ за апрель этого года против апреля прошлого года.
Я объяснил, почему такого смысла нет.

Я изначально писал о тяжести эпидемии. И обсуждали именно это.
И в этом (оценке серьёзности эпидемии) практическая польза сравнения с показателями 2019 и 2018 года.

  ЛАД написав:Статистика какая есть, такая есть. Но хоть какая-то.
Ваши предположения не имеют никаких фактических подтверждений.

тут такое дело: если статистика заведомо не соответствует критериям репрезентативности, опирать на неё - себя не уважать.
Авторитет нашей оф статистики ничуть не выше наших с вами частных предположений.

У меня нет оснований предполагать, что статистика в Харькове заметно отличается от статистики Киева, Тернополя и Черновцов. Поэтому, какой бы ни был авторитет "нашей оф статистики", для сравнительной оценки ситуации по регионам Украины её использовать вполне можно. Отдельные явно выпадающие результаты привлекают внимание и со временем исправляются, как произошло с Николаевской областью. Сейчас у меня есть сомнения насчёт Черниговской.
Статистику смертности вполне можно и нужно использовать для сравнения с другими странами. И доверять ей можно.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Статистику смертности вполне можно и нужно использовать для сравнения с другими странами. И доверять ей можно.
статистика смертности, по идее, достаточно точна, согласен.
Но не зная картины по количеству инфицированных/имеющих иммунитет, из статистики смертности невозможно сделать никаких практических выводов.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Я изначально писал о тяжести эпидемии. И обсуждали именно это.
И в этом (оценке серьёзности эпидемии) практическая польза сравнения с показателями 2019 и 2018 года.

но не с мартом-апрелем же.
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