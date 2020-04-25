Додано: Нед 26 кві, 2020 14:07

Итак смотрим статистику за вчера, 25 апреля, суббота.Количество вновь заболевших + 90 722 за сутки, 4-й результат за эту пандемию.Исследуем причины. Как говорил Галустян - Ай,яй,яй, а кто это сделал ?Ситуация не столь очевидная как вчера в случае со вбросом из Эквадора.Мы видим, что большинство сильных участников процесса не обновили свои максимумы.Серьезный всплеск в Бразилии и их антирекорд в + 6201, всплеск в Перу + 3683.Но в целом звезды сложились так, что очень многие страны синхронно показалипредмаксимальные результаты и сообща выдали суммированную высокую цифру по вновь заболевшим за день.Этот день , пожалуй, опять не будем рассматривать как обострение, а запишемкак 26-й день серых будней пандемии без особых изменений.Тройка лидеров в продвижении вируса приобрела достоточно новый и необычный вид:США, Бразилия и Россия, в сумме дали 52 % заболевших за день в мире.Показатель по умершим более привычен и консервативен, отголоски старых максимумов:США, Великобритания и Италия дали 54 % умерших за день.Жаркий Аравийский полуостров, не перестаёт бежать вверх.Саудовская Аравия + 1197 - maximumКатар + 833 - maximum - в 10 раз меньше Украины, а прирост гораздо вышеЭмираты + 532 - maximumБахрейн + 315 - maximumКувейт + 278 - maximumСША + 35419 - 2-й результатИндия + 1836 - 2-й результатМексика + 1239 - maximum, стабильно вверхБеларусь + 817 - maximum, Бацька вывел вчера на субботник четверть страныЧили + 552 - maximumа также максимумы обновили Казахстан, Афганистан, Боливия, Сенегал, Албания, Гватемала и ряд стран помельче.Как видим, вирус постепенно перетекает из стран Большой Семёрки в страны незолотого миллиарда, при этом сохраняются примерно одинаковые цифры абсолютного ежедневного прироста заболевших.Другой показатель - ежедневная смертность - здесь вчера в мире было не так много локальных антирекордов, остальные страны не пробили максимумы:Мексика - 152 - maximumРоссия - 66 - maximumПеру - 66 - maximumРумыния - 34 - maximumИз положительного.Китай - 8 дней подряд нет умерших от коронавируса, в Южной Корее 2 дня подряд.Сингапур опять берёт ситуацию под контроль, умерших нет три дня.Тайвань нет умерших больше двух недель, а в Гонконге последний почивший был аж 13 марта.Просто восточно-азиатская идиллия )))В Европе - Швейцария и Австрия, свои самые низкие показатели смертности за месяц, Нидерланды показали самое низкое количество заболевших за месяц + 655.Можно сказать, что Европа в основном, за исключением небольшого числа стран, медленно, но уверенно затихает и постепенно ослабляет карантинные меры, в противоходе тут только Албания, которая вчера наоборот ужесточила карантин.Продолжаем пополнять список стран, находящихся на этапе "выздоровления",когда количество выздоравливающих за день превышает количество вновь заболевших:в плюс пишем - Словакия, Кипр, УругвайПо Украине. Руководство обещало значительное ослабление карантина при условии, если в течение 10 дней будет колебание максимум 5 %, продолжаем считать дни :23.04 + 578, 24.04 + 477, 25.04 + 478, 26.04 + 492 - третий день из десяти естьоставляем прогноз первых шагов по ослаблению карантина на 3 мая.