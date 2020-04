Додано: Нед 26 кві, 2020 16:57

19yuriy91 написав: вот исследования, которые наиболее точно отражают происходящее



У США масово тестують в'язнів на коронавірус і 96% заражених не мають симптомів, - Reuters



Як розповіла в інтерв'ю Reuters Аннетт Чемберс-Сміт, директорка Департаменту реабілітації та корекції штату Огайо, перше масове тестування в'язнів було проведено у виправній установі в місті Маріон, де утримують 2500 людей. Із протестованих 2300 осіб коронавірус був виявлений у переважної більшості - 2028, причому 95% з них не мали жодних симптомів захворювання.



На думку доктора Леани Вен, ад'юнкт-професора медицини катастроф в Університеті Джорджа Вашингтона, це свідчить про те, що в США не враховано "серйозну кількість випадків [коронавірусу] ... Кількість випадків [зараження], ймовірно, набагато вище, ніж нам відомо в даний час через відсутність тестування і спостереження", - говорить доктор Вен.



Журналізди, як завжди, пропустили важливі деталі. Який тест, за яким протоколом? В штатах були проблемні протоколи на антигени, спільні з іншими коронавірусами (є інші поширені серед людей коронавіруси). Які там коронавіруси виявили - питання. Можливо, закупили для тестування дешевші неточні тести.

В Німеччині, Південній Кореї тощо протоколи точні (три специфічних антигени).

