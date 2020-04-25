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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1088108910901091>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 199
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
35
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 16:21

вот исследования, которые наиболее точно отражают происходящее

У США масово тестують в'язнів на коронавірус і 96% заражених не мають симптомів, - Reuters

Як розповіла в інтерв'ю Reuters Аннетт Чемберс-Сміт, директорка Департаменту реабілітації та корекції штату Огайо, перше масове тестування в'язнів було проведено у виправній установі в місті Маріон, де утримують 2500 людей. Із протестованих 2300 осіб коронавірус був виявлений у переважної більшості - 2028, причому 95% з них не мали жодних симптомів захворювання.

На думку доктора Леани Вен, ад'юнкт-професора медицини катастроф в Університеті Джорджа Вашингтона, це свідчить про те, що в США не враховано "серйозну кількість випадків [коронавірусу] ... Кількість випадків [зараження], ймовірно, набагато вище, ніж нам відомо в даний час через відсутність тестування і спостереження", - говорить доктор Вен.

https://ukrainian.voanews.com/a/coronav ... 92484.html
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 16:24

  freeze написав:Сегодняшний пример мужчины из Одессы, который мается с коронавирусом с 13 марта, совсем не уникальный.

Вот в Италии женщина 60 дней не может освободиться от коронавируса, то есть с февраля

https://www.newsweek.com/italian-woman- ... ng-1500202


надо вводить новый термин - хронический коронавирус :D

живут же люди с хроническими насморками, в конце то концов!
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 16:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Civis написав:Списывать смерть на хроническую болезнь (к которым вполне можно и старость отнести :) ), которой человек болел длительное время до того, как подцепил Ковид (и благополучно проболел бы без него еще Бог знает сколько лет), тоже не совсем логично.

читайте методрекомендации для патологоанатомов.
Там вполне чётко написано: если есть несколько болезней одновременно, основной причиной смерти указывается болезнь по профилю которой медучреждение, в котором пациент умер, или на лечение которой потрачено больше средств/времени.

Эти методики не сегодня появлись, всё это ещё советское, по сути дела. Но до сих пор никто не заявлял, что они, якобы, искажают статистику смертности. Так почему мы должны вдруг отказаться от них с приходом нового ОРВИ?
Наоборот, совершенно очевидно, что для сохранения объективности картины мы _обязаны_ продолжать пользоваться теми же методиками. Иначе мы не сможем сопоставить смертность этого нового вируса со смертностью от ранее известны ОРВИ. То есть, не сможем оценить его реальную опасность.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 16:47

  19yuriy91 написав:
  lapay написав:
  juristkostya написав:Называть наше положение дел "жестким карантином" может только полный неадекват. Элементарный комендантский час на единственную пасхальную ночь - и то мы не осилили.

То він не достатньо жорсткий? А нитиків, неначе ми в Вухані живемо.:)


ну так известно ж - Украина населена вильнолюдьми :D

В Киеве карантина точно нет, вильнолюди, гуляют на детских площадках, в масках от силы процентов 20, в скверах тоже толпы сидят по лавочкам, в магазинах редко кто придерживается дистанции, на замечания реагируют нервно.
В общем, толку от карантина не много, и вильно...№ыдло№ люди тупо сводят все эти потери к напрасной трате времени и денег...

Импотентное государство, которое не може обеспечить безопасность своих же граждан.
Где сотни тысяч штрафов? За которые можно было бы завалить всех медиков всем необходимым на полгода вперед?
Тока видосики и умеют писать. :twisted: :evil:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 16:50

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:а с собачьей конурой всегда есть проблема - то, что она сгорит, это мелочи, а вот не загорится ли от неё дом, улица, ... это вопрос. Ответ на который заранее не известен.

сейчас мы оцепили квартал и вместе с конурой заливаем водой и пеной всю жилую застройку на километр вокруг. Хотя хватило бы дворника с ведром воды. Неадекватная оценка опасности даёт неадекватный выбор мер.

С этим могу согласиться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 16:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Давайте проверим на каком курорте вы будете отдыхать

Так выберите цифру от 1 до 9
Умножаем на 3
Прибавить 3
Ещё раз умножаем на 3

Полученную двухзначную цифру складываем между собой :
1. Крым
2. Таиланд
3. Карибские острова
4. Сингапур
5. Доминикано
6. Греция
7. Турция
8. Остров Ибица
9. Самоизоляция в Украине
10. Италия
11. Испания
12. Мальдивы
13. Кипр
14. Бразилия
15. Индия
16. Индонезия
17. Египет
18. Дубай

Приятного отдыха :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 16:57

  19yuriy91 написав:вот исследования, которые наиболее точно отражают происходящее

У США масово тестують в'язнів на коронавірус і 96% заражених не мають симптомів, - Reuters

Як розповіла в інтерв'ю Reuters Аннетт Чемберс-Сміт, директорка Департаменту реабілітації та корекції штату Огайо, перше масове тестування в'язнів було проведено у виправній установі в місті Маріон, де утримують 2500 людей. Із протестованих 2300 осіб коронавірус був виявлений у переважної більшості - 2028, причому 95% з них не мали жодних симптомів захворювання.

На думку доктора Леани Вен, ад'юнкт-професора медицини катастроф в Університеті Джорджа Вашингтона, це свідчить про те, що в США не враховано "серйозну кількість випадків [коронавірусу] ... Кількість випадків [зараження], ймовірно, набагато вище, ніж нам відомо в даний час через відсутність тестування і спостереження", - говорить доктор Вен.

https://ukrainian.voanews.com/a/coronav ... 92484.html

Журналізди, як завжди, пропустили важливі деталі. Який тест, за яким протоколом? В штатах були проблемні протоколи на антигени, спільні з іншими коронавірусами (є інші поширені серед людей коронавіруси). Які там коронавіруси виявили - питання. Можливо, закупили для тестування дешевші неточні тести.
В Німеччині, Південній Кореї тощо протоколи точні (три специфічних антигени).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 16:58

  juristkostya написав:
  Civis написав:Списывать смерть на хроническую болезнь (к которым вполне можно и старость отнести :) ), которой человек болел длительное время до того, как подцепил Ковид (и благополучно проболел бы без него еще Бог знает сколько лет), тоже не совсем логично.

читайте методрекомендации для патологоанатомов.
Там вполне чётко написано: если есть несколько болезней одновременно, основной причиной смерти указывается болезнь по профилю которой медучреждение, в котором пациент умер, или на лечение которой потрачено больше средств/времени.

Эти методики не сегодня появлись, всё это ещё советское, по сути дела. Но до сих пор никто не заявлял, что они, якобы, искажают статистику смертности. Так почему мы должны вдруг отказаться от них с приходом нового ОРВИ?

Тому що зараженість новим коронавірусом серед померлих в рази і десятки разів більша, ніж серед популяції.
Наприклад, для категорії 80+ років в популяції, за місяць помре 6%, а від коронавіруса, в заражений частині популяції, загине 40%. Так само діабетики, сердечники, занадто товсті і т.д. - без віруса вони будуть жити роками, а з вірусом місяці.
Тому правильно, з точністю 80-90+%, буде записати в жертви коронавіруса всіх позитивних померлих, як це зробили італійці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:05

  edvardd написав:
  centurionus написав:
  edvardd написав:по американским данным меньше всего смертность у китайцев , у негров смертность в 16 раз больше чем у азиатов

Трохи не так наче. Афро частіше хворіють (через скупченість в різних гето тощо). Латіноси теж частіше (живуть великими родинами). Смертність у афро вища, але не в 16 разів (пов'язують з поширеною надмірною вагою).

хорошо, у негров выше в 15,75 раза(округлил), у латинасов в 1,5 раза выше китайцев

Джерело?
Цифри, які озвучували в штатах, - в чотири рази більше відносна захворюваність (порівняно з білими). Причини вивчаються. Звідки ці фантастичні 16 разів по відносній смертності? Якби це було правдою, вже б з кожного електроприладу лунало про дискримінацію афро-бідолах.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:18

  artlife написав:
  centurionus написав:
  artlife написав:И дальше что? Элементарно. Перенес частичку чужой жидкости с вирусом на свою слизистую. Приведите Ваши соображения, что это невозможно. Откуда, по-Вашему, берутся тысячи зараженных на втором месяце карантина?

Насправді, зовсім не елементарно. З бактеріями так би і було, можливо. Вірусам треба потрапити до клітин, структура мембран яких дозволить закріпитися та зробити "ін'єкцію". Такі клітини трапляються не скрізь на слизових оболонках, які досить захищені. Для багатьох вірусів такі "ворота" - ділянка, де розташовані рецептори запаху.
Звичайно руки потрібно мити, для профілактики багатьох інших хвороб, в тому числі вірусних.

Вот что пишет Офіційний інформаційний портал Кабінету Міністрів України:

Переважає контактний шлях зараження

Найчастіше вірус потрапляє на слизові оболонки носа, очей через руки або інші предмети (хустинку, рукавиці) після торкання до об'єктів (тварин, м'яса, риби, дверних ручок, поручнів), забруднених виділеннями з дихальним шляхів хворого чи інфікованого.
https://covid19.gov.ua/

Навіщо цитувати недолугих, які передрали це в інших недолугих?
Тобто по повітрю воно розлітається скрізь по поверхнях, але вдихнути "це" ніхто не може. Як пальцем долізти до зони рецепторів запаху?!!!! ДБ!!!
Не бачив жодного дослідження з доведенням теорій "рукомийництва".
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