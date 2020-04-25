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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1088108910901091 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 199 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 31 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 21 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 32 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 11 Найманий працівник, втратив роботу 5% 10 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 35 Всього голосів : 199 Додано: Нед 26 кві, 2020 17:26 artlife написав: Вот что пишет Офіційний інформаційний портал Кабінету Міністрів України:



Переважає контактний шлях зараження



Найчастіше вірус потрапляє на слизові оболонки носа, очей через руки або інші предмети (хустинку, рукавиці) після торкання до об'єктів (тварин, м'яса, риби, дверних ручок, поручнів), забруднених виділеннями з дихальним шляхів хворого чи інфікованого.

https://covid19.gov.ua/ Вот что пишет Офіційний інформаційний портал Кабінету Міністрів України:Найчастіше вірус потрапляє на слизові оболонки носа, очей через руки або інші предмети (хустинку, рукавиці) після торкання до об'єктів (тварин, м'яса, риби, дверних ручок, поручнів), забруднених виділеннями з дихальним шляхів хворого чи інфікованого.

На заборі теж багато чого пишуть. Навіщо цитувати недолугих, які передрали це в інших недолугих?

Тобто по повітрю воно розлітається скрізь по поверхнях, але вдихнути "це" ніхто не може. Як пальцем долізти до зони рецепторів запаху?!!!! ДБ!!!

Не бачив жодного дослідження з доведенням теорій "рукомийництва". Але бачив багато про повітряно-крапельний шлях.

До речі. Є вакцини, які вводять через ніс. Їх вприскують в носові ходи! А не можуть під носом. На заборі теж багато чого пишуть. Навіщо цитувати недолугих, які передрали це в інших недолугих?Тобто по повітрю воно розлітається скрізь по поверхнях, але вдихнути "це" ніхто не може. Як пальцем долізти до зони рецепторів запаху?!!!! ДБ!!!Не бачив жодного дослідження з доведенням теорій "рукомийництва". Але бачив багато про повітряно-крапельний шлях.До речі. Є вакцини, які вводять через ніс. Їх вприскують в носові ходи! А не можуть під носом. Востаннє редагувалось centurionus в Нед 26 кві, 2020 17:30, всього редагувалось 1 раз. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1163 З нами з: 07.10.09 Подякував: 268 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 17:29 lapay написав: juristkostya написав: Civis написав: Списывать смерть на хроническую болезнь (к которым вполне можно и старость отнести ), которой человек болел длительное время до того, как подцепил Ковид (и благополучно проболел бы без него еще Бог знает сколько лет), тоже не совсем логично. Списывать смерть на хроническую болезнь (к которым вполне можно и старость отнести), которой человек болел длительное время до того, как подцепил Ковид (и благополучно проболел бы без него еще Бог знает сколько лет), тоже не совсем логично.

читайте методрекомендации для патологоанатомов.

Там вполне чётко написано: если есть несколько болезней одновременно, основной причиной смерти указывается болезнь по профилю которой медучреждение, в котором пациент умер, или на лечение которой потрачено больше средств/времени.



Эти методики не сегодня появлись, всё это ещё советское, по сути дела. Но до сих пор никто не заявлял, что они, якобы, искажают статистику смертности. Так почему мы должны вдруг отказаться от них с приходом нового ОРВИ?

читайте методрекомендации для патологоанатомов.Там вполне чётко написано: если есть несколько болезней одновременно, основной причиной смерти указывается болезнь по профилю которой медучреждение, в котором пациент умер, или на лечение которой потрачено больше средств/времени.Эти методики не сегодня появлись, всё это ещё советское, по сути дела. Но до сих пор никто не заявлял, что они, якобы, искажают статистику смертности. Так почему мы должны вдруг отказаться от них с приходом нового ОРВИ?

Тому що зараженість новим коронавірусом серед померлих в рази і десятки разів більша, ніж серед популяції.

Наприклад, для категорії 80+ років в популяції, за місяць помре 6%, а від коронавіруса, в заражений частині популяції, загине 40%. Так само діабетики, сердечники, занадто товсті і т.д. - без віруса вони будуть жити роками, а з вірусом місяці.

Тому правильно, з точністю 80-90+%, буде записати в жертви коронавіруса всіх позитивних померлих, як це зробили італійці. Тому що зараженість новим коронавірусом серед померлих в рази і десятки разів більша, ніж серед популяції.Наприклад, для категорії 80+ років в популяції, за місяць помре 6%, а від коронавіруса, в заражений частині популяції, загине 40%. Так само діабетики, сердечники, занадто товсті і т.д. - без віруса вони будуть жити роками, а з вірусом місяці.Тому правильно, з точністю 80-90+%, буде записати в жертви коронавіруса всіх позитивних померлих, як це зробили італійці. это бред.

ОРВИ с тяжёлыми формами возникли не сегодня. И сочетания тяжёлых форм ОРВИ с другими тяжёлыми заболеваниями тоже были всегда.

И все эти случаи из года в год попадали в статистику, на основании которой оценивалась опасность того же гриппа, принимались решения о целесообразности массового вакцинирования, о введении карантинов в школах, о необходимом количестве коек в инфекционных больницах, об объёмах финансирования и т.п. практические выводы.



Поэтому, чтобы сейчас сравнить опасность нового ОРВИ с "традиционными", надо обязательно пользоваться теми же методиками, что и в предыдущие годы. Иначе мы получим результаты, из которых невозможно будет сделать практические выводы.

Собственно, так уже происходит. это бред.ОРВИ с тяжёлыми формами возникли не сегодня. И сочетания тяжёлых форм ОРВИ с другими тяжёлыми заболеваниями тоже были всегда.И все эти случаи из года в год попадали в статистику, на основании которой оценивалась опасность того же гриппа, принимались решения о целесообразности массового вакцинирования, о введении карантинов в школах, о необходимом количестве коек в инфекционных больницах, об объёмах финансирования и т.п. практические выводы.Поэтому, чтобы сейчас сравнить опасность нового ОРВИ с "традиционными", надо обязательно пользоваться теми же методиками, что и в предыдущие годы. Иначе мы получим результаты, из которых невозможно будет сделать практические выводы.Собственно, так уже происходит. juristkostya Повідомлень: 2788 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 833 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 17:44 juristkostya написав:

Поэтому, чтобы сейчас сравнить опасность нового ОРВИ с "традиционными", надо обязательно пользоваться теми же методиками, что и в предыдущие годы. Иначе мы получим результаты, из которых невозможно будет сделать практические выводы.

Собственно, так уже происходит. Поэтому, чтобы сейчас сравнить опасность нового ОРВИ с "традиционными", надо обязательно пользоваться теми же методиками, что и в предыдущие годы. Иначе мы получим результаты, из которых невозможно будет сделать практические выводы.Собственно, так уже происходит.

Угу. Тому, в Україні, від грипу, за минулий епідсезон, загинули 20 людей, а в США 20 тисяч. По Лукашенко, від коронавіруса, взагалі ніхто не помер. Я написав, як правильно порахувати вірогідність причини смерті, а не так, як звикли рахувати семашківці. Угу. Тому, в Україні, від грипу, за минулий епідсезон, загинули 20 людей, а в США 20 тисяч. По Лукашенко, від коронавіруса, взагалі ніхто не помер. Я написав, як правильно порахувати вірогідність причини смерті, а не так, як звикли рахувати семашківці. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10362 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1131 раз. Подякували: 1252 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2020 17:50 edvardd написав: centurionus написав: edvardd написав: по американским данным меньше всего смертность у китайцев , у негров смертность в 16 раз больше чем у азиатов по американским данным меньше всего смертность у китайцев , у негров смертность в 16 раз больше чем у азиатов

Трохи не так наче. Афро частіше хворіють (через скупченість в різних гето тощо). Латіноси теж частіше (живуть великими родинами). Смертність у афро вища, але не в 16 разів (пов'язують з поширеною надмірною вагою). Трохи не так наче. Афро частіше хворіють (через скупченість в різних гето тощо). Латіноси теж частіше (живуть великими родинами). Смертність у афро вища, але не в 16 разів (пов'язують з поширеною надмірною вагою).

хорошо, у негров выше в 15,75 раза(округлил), у латинасов в 1,5 раза выше китайцев хорошо, у негров выше в 15,75 раза(округлил), у латинасов в 1,5 раза выше китайцев

Джерело?

Цифри, які озвучували в штатах, - в чотири рази більше відносна захворюваність (порівняно з білими). Причини вивчаються. Звідки ці фантастичні 16 разів по відносній смертності? Якби це було правдою, вже б з кожного електроприладу лунало про дискримінацію афро-бідолах.[/quote]

картинку я сохранил, а источник сами ищите...и кстати вой на эту тему был, им сказали - жрать меньше надо, вроде поверили...

Джерело?Цифри, які озвучували в штатах, - в чотири рази більше відносна захворюваність (порівняно з білими). Причини вивчаються. Звідки ці фантастичні 16 разів по відносній смертності? Якби це було правдою, вже б з кожного електроприладу лунало про дискримінацію афро-бідолах.[/quote]картинку я сохранил, а источник сами ищите...и кстати вой на эту тему был, им сказали - жрать меньше надо, вроде поверили... edvardd

Повідомлень: 6310 З нами з: 20.11.08 Подякував: 97 раз. Подякували: 1577 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1088108910901091 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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