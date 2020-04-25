artlife написав: Вот что пишет Офіційний інформаційний портал Кабінету Міністрів України:
Переважає контактний шлях зараження
Найчастіше вірус потрапляє на слизові оболонки носа, очей через руки або інші предмети (хустинку, рукавиці) після торкання до об'єктів (тварин, м'яса, риби, дверних ручок, поручнів), забруднених виділеннями з дихальним шляхів хворого чи інфікованого. https://covid19.gov.ua/
На заборі теж багато чого пишуть. Навіщо цитувати недолугих, які передрали це в інших недолугих? Тобто по повітрю воно розлітається скрізь по поверхнях, але вдихнути "це" ніхто не може. Як пальцем долізти до зони рецепторів запаху?!!!! ДБ!!! Не бачив жодного дослідження з доведенням теорій "рукомийництва". Але бачив багато про повітряно-крапельний шлях. До речі. Є вакцини, які вводять через ніс. Їх вприскують в носові ходи! А не можуть під носом.
Востаннє редагувалось centurionus в Нед 26 кві, 2020 17:30, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Civis написав:Списывать смерть на хроническую болезнь (к которым вполне можно и старость отнести ), которой человек болел длительное время до того, как подцепил Ковид (и благополучно проболел бы без него еще Бог знает сколько лет), тоже не совсем логично.
читайте методрекомендации для патологоанатомов. Там вполне чётко написано: если есть несколько болезней одновременно, основной причиной смерти указывается болезнь по профилю которой медучреждение, в котором пациент умер, или на лечение которой потрачено больше средств/времени.
Эти методики не сегодня появлись, всё это ещё советское, по сути дела. Но до сих пор никто не заявлял, что они, якобы, искажают статистику смертности. Так почему мы должны вдруг отказаться от них с приходом нового ОРВИ?
Тому що зараженість новим коронавірусом серед померлих в рази і десятки разів більша, ніж серед популяції. Наприклад, для категорії 80+ років в популяції, за місяць помре 6%, а від коронавіруса, в заражений частині популяції, загине 40%. Так само діабетики, сердечники, занадто товсті і т.д. - без віруса вони будуть жити роками, а з вірусом місяці. Тому правильно, з точністю 80-90+%, буде записати в жертви коронавіруса всіх позитивних померлих, як це зробили італійці.
это бред. ОРВИ с тяжёлыми формами возникли не сегодня. И сочетания тяжёлых форм ОРВИ с другими тяжёлыми заболеваниями тоже были всегда. И все эти случаи из года в год попадали в статистику, на основании которой оценивалась опасность того же гриппа, принимались решения о целесообразности массового вакцинирования, о введении карантинов в школах, о необходимом количестве коек в инфекционных больницах, об объёмах финансирования и т.п. практические выводы.
Поэтому, чтобы сейчас сравнить опасность нового ОРВИ с "традиционными", надо обязательно пользоваться теми же методиками, что и в предыдущие годы. Иначе мы получим результаты, из которых невозможно будет сделать практические выводы. Собственно, так уже происходит.
juristkostya написав: Поэтому, чтобы сейчас сравнить опасность нового ОРВИ с "традиционными", надо обязательно пользоваться теми же методиками, что и в предыдущие годы. Иначе мы получим результаты, из которых невозможно будет сделать практические выводы. Собственно, так уже происходит.
Угу. Тому, в Україні, від грипу, за минулий епідсезон, загинули 20 людей, а в США 20 тисяч. По Лукашенко, від коронавіруса, взагалі ніхто не помер. Я написав, як правильно порахувати вірогідність причини смерті, а не так, як звикли рахувати семашківці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
edvardd написав:по американским данным меньше всего смертность у китайцев , у негров смертность в 16 раз больше чем у азиатов
Трохи не так наче. Афро частіше хворіють (через скупченість в різних гето тощо). Латіноси теж частіше (живуть великими родинами). Смертність у афро вища, але не в 16 разів (пов'язують з поширеною надмірною вагою).
хорошо, у негров выше в 15,75 раза(округлил), у латинасов в 1,5 раза выше китайцев
Джерело? Цифри, які озвучували в штатах, - в чотири рази більше відносна захворюваність (порівняно з білими). Причини вивчаються. Звідки ці фантастичні 16 разів по відносній смертності? Якби це було правдою, вже б з кожного електроприладу лунало про дискримінацію афро-бідолах.[/quote] картинку я сохранил, а источник сами ищите...и кстати вой на эту тему был, им сказали - жрать меньше надо, вроде поверили...