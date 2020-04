Додано: Нед 26 кві, 2020 17:26

artlife написав: Вот что пишет Офіційний інформаційний портал Кабінету Міністрів України:



Переважає контактний шлях зараження



Найчастіше вірус потрапляє на слизові оболонки носа, очей через руки або інші предмети (хустинку, рукавиці) після торкання до об'єктів (тварин, м'яса, риби, дверних ручок, поручнів), забруднених виділеннями з дихальним шляхів хворого чи інфікованого.

На заборі теж багато чого пишуть. Навіщо цитувати недолугих, які передрали це в інших недолугих?

Тобто по повітрю воно розлітається скрізь по поверхнях, але вдихнути "це" ніхто не може. Як пальцем долізти до зони рецепторів запаху?!!!! ДБ!!!

Не бачив жодного дослідження з доведенням теорій "рукомийництва". Але бачив багато про повітряно-крапельний шлях.

