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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1089109010911092>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:26

  artlife написав: Вот что пишет Офіційний інформаційний портал Кабінету Міністрів України:

Переважає контактний шлях зараження

Найчастіше вірус потрапляє на слизові оболонки носа, очей через руки або інші предмети (хустинку, рукавиці) після торкання до об'єктів (тварин, м'яса, риби, дверних ручок, поручнів), забруднених виділеннями з дихальним шляхів хворого чи інфікованого.
https://covid19.gov.ua/

На заборі теж багато чого пишуть. Навіщо цитувати недолугих, які передрали це в інших недолугих?
Тобто по повітрю воно розлітається скрізь по поверхнях, але вдихнути "це" ніхто не може. Як пальцем долізти до зони рецепторів запаху?!!!! ДБ!!!
Не бачив жодного дослідження з доведенням теорій "рукомийництва". Але бачив багато про повітряно-крапельний шлях.
До речі. Є вакцини, які вводять через ніс. Їх вприскують в носові ходи! А не можуть під носом.
Востаннє редагувалось centurionus в Нед 26 кві, 2020 17:30, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:29

  lapay написав:
  juristkostya написав:
  Civis написав:Списывать смерть на хроническую болезнь (к которым вполне можно и старость отнести :) ), которой человек болел длительное время до того, как подцепил Ковид (и благополучно проболел бы без него еще Бог знает сколько лет), тоже не совсем логично.

читайте методрекомендации для патологоанатомов.
Там вполне чётко написано: если есть несколько болезней одновременно, основной причиной смерти указывается болезнь по профилю которой медучреждение, в котором пациент умер, или на лечение которой потрачено больше средств/времени.

Эти методики не сегодня появлись, всё это ещё советское, по сути дела. Но до сих пор никто не заявлял, что они, якобы, искажают статистику смертности. Так почему мы должны вдруг отказаться от них с приходом нового ОРВИ?

Тому що зараженість новим коронавірусом серед померлих в рази і десятки разів більша, ніж серед популяції.
Наприклад, для категорії 80+ років в популяції, за місяць помре 6%, а від коронавіруса, в заражений частині популяції, загине 40%. Так само діабетики, сердечники, занадто товсті і т.д. - без віруса вони будуть жити роками, а з вірусом місяці.
Тому правильно, з точністю 80-90+%, буде записати в жертви коронавіруса всіх позитивних померлих, як це зробили італійці.
это бред.
ОРВИ с тяжёлыми формами возникли не сегодня. И сочетания тяжёлых форм ОРВИ с другими тяжёлыми заболеваниями тоже были всегда.
И все эти случаи из года в год попадали в статистику, на основании которой оценивалась опасность того же гриппа, принимались решения о целесообразности массового вакцинирования, о введении карантинов в школах, о необходимом количестве коек в инфекционных больницах, об объёмах финансирования и т.п. практические выводы.

Поэтому, чтобы сейчас сравнить опасность нового ОРВИ с "традиционными", надо обязательно пользоваться теми же методиками, что и в предыдущие годы. Иначе мы получим результаты, из которых невозможно будет сделать практические выводы.
Собственно, так уже происходит.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:44

  juristkostya написав:
Поэтому, чтобы сейчас сравнить опасность нового ОРВИ с "традиционными", надо обязательно пользоваться теми же методиками, что и в предыдущие годы. Иначе мы получим результаты, из которых невозможно будет сделать практические выводы.
Собственно, так уже происходит.

Угу. Тому, в Україні, від грипу, за минулий епідсезон, загинули 20 людей, а в США 20 тисяч. По Лукашенко, від коронавіруса, взагалі ніхто не помер. Я написав, як правильно порахувати вірогідність причини смерті, а не так, як звикли рахувати семашківці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:50

  edvardd написав:
  centurionus написав:
  edvardd написав:по американским данным меньше всего смертность у китайцев , у негров смертность в 16 раз больше чем у азиатов

Трохи не так наче. Афро частіше хворіють (через скупченість в різних гето тощо). Латіноси теж частіше (живуть великими родинами). Смертність у афро вища, але не в 16 разів (пов'язують з поширеною надмірною вагою).

хорошо, у негров выше в 15,75 раза(округлил), у латинасов в 1,5 раза выше китайцев

Джерело?
Цифри, які озвучували в штатах, - в чотири рази більше відносна захворюваність (порівняно з білими). Причини вивчаються. Звідки ці фантастичні 16 разів по відносній смертності? Якби це було правдою, вже б з кожного електроприладу лунало про дискримінацію афро-бідолах.[/quote]
картинку я сохранил, а источник сами ищите...и кстати вой на эту тему был, им сказали - жрать меньше надо, вроде поверили...
Зображення
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 18:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Киево-Печерской лавре все священники заразились коронавирусом
Есть такое понятие, как вероятность

Если призывают приходить в те места, где уже подтверждено заболевание - это высокая вероятность заболевания

У меня, собственно, всё
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 18:44

Из-за пандемии крупные российские банки задумались о том, чтобы обеспечить проживание некоторых сотрудников в офисах. Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит»

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/25/03/2020/5 ... coronatime
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 18:44

  Faceless написав:Давайте проверим на каком курорте вы будете отдыхать

Так выберите цифру от 1 до 9
Умножаем на 3
Прибавить 3
Ещё раз умножаем на 3

Полученную двухзначную цифру складываем между собой :
1. Крым
2. Таиланд
3. Карибские острова
4. Сингапур
5. Доминикано
6. Греция
7. Турция
8. Остров Ибица
9. Самоизоляция в Украине
10. Италия
11. Испания
12. Мальдивы
13. Кипр
14. Бразилия
15. Индия
16. Индонезия
17. Египет
18. Дубай

Приятного отдыха :mrgreen:


Планировал заняться каннибализмом в Африке - почему нету такого ответа ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 18:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Как войти в историю Человечества
когда вы станете старым - заняться сексом со всеми зверьем и их сожрать - вы создали новую болячку .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 18:57

  moldashavanin написав:Как войти в историю Человечества
когда вы станете старым - заняться сексом со всеми зверьем и их сожрать - вы создали новую болячку .

Оставьте ваши больные фантазии при себе
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 19:01

  lapay написав: Я написав, як правильно порахувати вірогідність причини смерті, а не так, як звикли рахувати семашківці.
у семашковцев состояние общественного здоровья вообще и профилактика ОРВИ в частности были на невиданном сегодня уровне. Так что, они как раз считали правильно.
juristkostya
 
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