lapay написав: Я написав, як правильно порахувати вірогідність причини смерті, а не так, як звикли рахувати семашківці.
у семашковцев состояние общественного здоровья вообще и профилактика ОРВИ в частности были на невиданном сегодня уровне. Так что, они как раз считали правильно.
Скопіюю з гілки нерухомості.
Взял накидал в екселе прогноз по количеству заболевших. Все очень плохо. И это при карантине жестче чем в Германии. Взято с офиц. источников заболевших. Кто не знает. Если R(в квадрате) больше чем 80, уже прогноз считаеться точным. У меня R (в квадрате)=0.97. Через 100 дней после 01.04.2020 получим 30 тыс. заболевших. Там формулка. Каждый может подставить значение. х - дни. y - количество заболевших.
Недвига рокетой вниз. С карантина не выйдем с 12.05.2020. Ну может выйдем. Тогда точно будет как в Испании и Италии. Может и так будет как в Испании и Италии.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
moldashavanin написав:Как войти в историю Человечества когда вы станете старым - заняться сексом со всеми зверьем и их сожрать - вы создали новую болячку .
Оставьте ваши больные фантазии при себе
Чому? Явне поліпшення. Це саме розумне (наукове, можна сказати) та світле, створене дописувачем на гілці. Прошу продовжувати в такому стилі. Одне зауваження. Навіщо чекати? В похилому віці буде не до того. Із зубами також проблеми.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell