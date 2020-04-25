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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1089109010911092

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 19:06

  juristkostya написав:
  lapay написав: Я написав, як правильно порахувати вірогідність причини смерті, а не так, як звикли рахувати семашківці.
у семашковцев состояние общественного здоровья вообще и профилактика ОРВИ в частности были на невиданном сегодня уровне. Так что, они как раз считали правильно.


Скопіюю з гілки нерухомості.

Взял накидал в екселе прогноз по количеству заболевших.
Все очень плохо. И это при карантине жестче чем в Германии.
Взято с офиц. источников заболевших.
Кто не знает. Если R(в квадрате) больше чем 80, уже прогноз считаеться точным.
У меня R (в квадрате)=0.97.
Через 100 дней после 01.04.2020 получим 30 тыс. заболевших. Там формулка. Каждый может подставить значение. х - дни. y - количество заболевших.

Недвига рокетой вниз. С карантина не выйдем с 12.05.2020. Ну может выйдем. Тогда точно будет как в Испании и Италии. Может и так будет как в Испании и Италии.
ЗображенняЗображення
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 19:13

  Хомякоид написав:
Скопіюю з гілки нерухомості.


Нічого не видно.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 19:20

  ricardo написав:
  Хомякоид написав:
Скопіюю з гілки нерухомості.


Нічого не видно.
Користуйтесь https://picua.org/ чи http://img.hurtom.com/

Так видно ?
https://picua.org/image/snimok1.pOM9Jg
https://picua.org/image/snimok2.pOM1nK
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 19:40

  Хомякоид написав:
  juristkostya написав:
  lapay написав: Я написав, як правильно порахувати вірогідність причини смерті, а не так, як звикли рахувати семашківці.
у семашковцев состояние общественного здоровья вообще и профилактика ОРВИ в частности были на невиданном сегодня уровне. Так что, они как раз считали правильно.


Скопіюю з гілки нерухомості.
.....

Ссылку можно?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 19:45

  pesikot написав:
  moldashavanin написав:Как войти в историю Человечества
когда вы станете старым - заняться сексом со всеми зверьем и их сожрать - вы создали новую болячку .

Оставьте ваши больные фантазии при себе

Чому? Явне поліпшення. Це саме розумне (наукове, можна сказати) та світле, створене дописувачем на гілці. Прошу продовжувати в такому стилі.
Одне зауваження. Навіщо чекати? В похилому віці буде не до того. Із зубами також проблеми.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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мінутка юмора (або не зовсім юмора)

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greenozon
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  greenozon написав:мінутка юмора (або не зовсім юмора)



Одесский ватник :lol:
Везде измену ищет :wink:
Ну и зарабатывает на тех кто смотрит его галиматью
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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