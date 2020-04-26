|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 кві, 2020 21:33
Это для тех наркоманов, что бредят иммунитетом:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 26 кві, 2020 21:41
просидел 38 дней в ином измерении.
Где даже телефон не принимает.
Весь доступ к внешнему миру только через ТВ - реально не представлющим, что это такое, не объяснишь.(Колыбель цивилизации, откуда началась "Украина")
Кто в таких условиях живёт - теряет связь с реальностью - становятся потребителями животного ширпотреба от РОС ТВ - там всё ясно и понятно, с укр СМИ - 100% разводы - при чём однозначно на бабки, на которые и без их участия кидают.
- Реально начинаешь понимать старцев.
- Но увы это не их вина, а "польских евреев" паразитирующих в Украине.
- Чего понять они физически не могут.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 26 кві, 2020 21:50
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Пандемия скоро пойдет на спад: ученые рассказали, что уничтожает COVID-19
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Нед 26 кві, 2020 22:02
Угу . мы вас знаем . Это вы сейчас прикинулись овечкой в белой шубке - Волчонок вы наш . Отойдете от испуга и начнете проповедовать свой звериный Либерализм . Пофиг вам на людей - все рынок порешает .
Додано: Нед 26 кві, 2020 22:06
Флорида, джожія, Техас, Каліфорнія та інші південні штати; Сінгапур, Еквадор і тд мають достатньо і сонця і вологості
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 26 кві, 2020 22:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
У меня обратное предвидение, замкнутые системы кондиционирования при жаре в супермаркетах и офисах приведут к повальному заражению.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 26 кві, 2020 22:16
Государство у нас слабое, спору нет.
Но никакое государство не способно принудить к чему-либо миллионы граждан, не доверяющих ему и не ставящих его ни во что.
Почитайте любую заметку о карантине в Швеции - всё основано на взаимном доверии государства и граждан.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 26 кві, 2020 22:23
Сколько раз за час человек трогает руками глаза? Это не отрицает дыхательный путь, но контактный тоже там.
Додано: Нед 26 кві, 2020 23:01
Точно. 100%.
Додано: Нед 26 кві, 2020 23:05
|