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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1090109110921093

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 21:33

Это для тех наркоманов, что бредят иммунитетом:
https://twitter.com/WHO?ref_src=twsrc%5 ... 97150.html

https://gordonua.com/news/worldnews/voz ... 97150.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 21:41

  Faceless написав:Та вы и тут уже пости тем же заняты, все ждете массовых смертей, возмущены, почему их до сих пор нет

просидел 38 дней в ином измерении.
Где даже телефон не принимает.

Весь доступ к внешнему миру только через ТВ - реально не представлющим, что это такое, не объяснишь.(Колыбель цивилизации, откуда началась "Украина")
Кто в таких условиях живёт - теряет связь с реальностью - становятся потребителями животного ширпотреба от РОС ТВ - там всё ясно и понятно, с укр СМИ - 100% разводы - при чём однозначно на бабки, на которые и без их участия кидают.

- Реально начинаешь понимать старцев.
- Но увы это не их вина, а "польских евреев" паразитирующих в Украине.
- Чего понять они физически не могут.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 21:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пандемия скоро пойдет на спад: ученые рассказали, что уничтожает COVID-19
https://www.rbc.ua/rus/styler/pandemiya-skoro-poydet-spad-uchenye-rasskazali-1587776613.html
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:02

  Faceless написав:
moldashavanin написав:

Планировал заняться каннибализмом в Африке - почему нету такого ответа ?
Та вы и тут уже пости тем же заняты, все ждете массовых смертей, возмущены, почему их до сих пор нет


Угу . мы вас знаем . Это вы сейчас прикинулись овечкой в белой шубке - Волчонок вы наш . Отойдете от испуга и начнете проповедовать свой звериный Либерализм . Пофиг вам на людей - все рынок порешает .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:06

  varlo написав:Пандемия скоро пойдет на спад: ученые рассказали, что уничтожает COVID-19
https://www.rbc.ua/rus/styler/pandemiya-skoro-poydet-spad-uchenye-rasskazali-1587776613.html

Флорида, джожія, Техас, Каліфорнія та інші південні штати; Сінгапур, Еквадор і тд мають достатньо і сонця і вологості
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

varlo написав:Пандемия скоро пойдет на спад: ученые рассказали, что уничтожает COVID-19
https://www.rbc.ua/rus/styler/pandemiya-skoro-poydet-spad-uchenye-rasskazali-1587776613.html


У меня обратное предвидение, замкнутые системы кондиционирования при жаре в супермаркетах и офисах приведут к повальному заражению.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:16

  _Mykola_ написав:.............
Импотентное государство, которое не может обеспечить безопасность своих же граждан.
Где сотни тысяч штрафов? За которые можно было бы завалить всех медиков всем необходимым на полгода вперед?
Тока видосики и умеют писать. :twisted: :evil:

Государство у нас слабое, спору нет.
Но никакое государство не способно принудить к чему-либо миллионы граждан, не доверяющих ему и не ставящих его ни во что.
Почитайте любую заметку о карантине в Швеции - всё основано на взаимном доверии государства и граждан.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:23

  centurionus написав:
  artlife написав: Вот что пишет Офіційний інформаційний портал Кабінету Міністрів України:

Переважає контактний шлях зараження

Найчастіше вірус потрапляє на слизові оболонки носа, очей через руки або інші предмети (хустинку, рукавиці) після торкання до об'єктів (тварин, м'яса, риби, дверних ручок, поручнів), забруднених виділеннями з дихальним шляхів хворого чи інфікованого.
https://covid19.gov.ua/

...Як пальцем долізти до зони рецепторів запаху?!!!! ДБ!!!
Не бачив жодного дослідження з доведенням теорій "рукомийництва". Але бачив багато про повітряно-крапельний шлях...

Сколько раз за час человек трогает руками глаза? Это не отрицает дыхательный путь, но контактный тоже там.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 23:01

  freeze написав:
varlo написав:Пандемия скоро пойдет на спад: ученые рассказали, что уничтожает COVID-19
https://www.rbc.ua/rus/styler/pandemiya-skoro-poydet-spad-uchenye-rasskazali-1587776613.html


У меня обратное предвидение, замкнутые системы кондиционирования при жаре в супермаркетах и офисах приведут к повальному заражению.


Точно. 100%.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 23:05

Трамп для лечения Covid-19 предложил подумать об употреблении чистящих средств внутрь.
На пресс-конференции в четверг Уильям Брайан, директор отдела научных исследований в министерстве внутренней безопасности США, рассказал о том, что солнечный свет и дезинфицирующие средства, в том числе спирт и отбеливатель, быстро и эффективно уничтожают коронавирус на поверхностях.
После него микрофон взял президент. Он предложил протестировать нестандартную терапию - облучение внутренних органов больного светом или ультрафиолетовыми лучами.
Затем он предположил, что победить вирус можно и с помощью инъекции дезинфицирующих средств - или как-то иначе употребляя их внутрь.
Schmit
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