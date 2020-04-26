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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1091109210931094>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 21:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пандемия скоро пойдет на спад: ученые рассказали, что уничтожает COVID-19
https://www.rbc.ua/rus/styler/pandemiya-skoro-poydet-spad-uchenye-rasskazali-1587776613.html
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:02

  Faceless написав:
moldashavanin написав:

Планировал заняться каннибализмом в Африке - почему нету такого ответа ?
Та вы и тут уже пости тем же заняты, все ждете массовых смертей, возмущены, почему их до сих пор нет


Угу . мы вас знаем . Это вы сейчас прикинулись овечкой в белой шубке - Волчонок вы наш . Отойдете от испуга и начнете проповедовать свой звериный Либерализм . Пофиг вам на людей - все рынок порешает .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:06

  varlo написав:Пандемия скоро пойдет на спад: ученые рассказали, что уничтожает COVID-19
https://www.rbc.ua/rus/styler/pandemiya-skoro-poydet-spad-uchenye-rasskazali-1587776613.html

Флорида, джожія, Техас, Каліфорнія та інші південні штати; Сінгапур, Еквадор і тд мають достатньо і сонця і вологості
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

varlo написав:Пандемия скоро пойдет на спад: ученые рассказали, что уничтожает COVID-19
https://www.rbc.ua/rus/styler/pandemiya-skoro-poydet-spad-uchenye-rasskazali-1587776613.html


У меня обратное предвидение, замкнутые системы кондиционирования при жаре в супермаркетах и офисах приведут к повальному заражению.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:16

  _Mykola_ написав:.............
Импотентное государство, которое не может обеспечить безопасность своих же граждан.
Где сотни тысяч штрафов? За которые можно было бы завалить всех медиков всем необходимым на полгода вперед?
Тока видосики и умеют писать. :twisted: :evil:

Государство у нас слабое, спору нет.
Но никакое государство не способно принудить к чему-либо миллионы граждан, не доверяющих ему и не ставящих его ни во что.
Почитайте любую заметку о карантине в Швеции - всё основано на взаимном доверии государства и граждан.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:23

  centurionus написав:
  artlife написав: Вот что пишет Офіційний інформаційний портал Кабінету Міністрів України:

Переважає контактний шлях зараження

Найчастіше вірус потрапляє на слизові оболонки носа, очей через руки або інші предмети (хустинку, рукавиці) після торкання до об'єктів (тварин, м'яса, риби, дверних ручок, поручнів), забруднених виділеннями з дихальним шляхів хворого чи інфікованого.
https://covid19.gov.ua/

...Як пальцем долізти до зони рецепторів запаху?!!!! ДБ!!!
Не бачив жодного дослідження з доведенням теорій "рукомийництва". Але бачив багато про повітряно-крапельний шлях...

Сколько раз за час человек трогает руками глаза? Это не отрицает дыхательный путь, но контактный тоже там.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 23:01

  freeze написав:
varlo написав:Пандемия скоро пойдет на спад: ученые рассказали, что уничтожает COVID-19
https://www.rbc.ua/rus/styler/pandemiya-skoro-poydet-spad-uchenye-rasskazali-1587776613.html


У меня обратное предвидение, замкнутые системы кондиционирования при жаре в супермаркетах и офисах приведут к повальному заражению.


Точно. 100%.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 23:05

Трамп для лечения Covid-19 предложил подумать об употреблении чистящих средств внутрь.
На пресс-конференции в четверг Уильям Брайан, директор отдела научных исследований в министерстве внутренней безопасности США, рассказал о том, что солнечный свет и дезинфицирующие средства, в том числе спирт и отбеливатель, быстро и эффективно уничтожают коронавирус на поверхностях.
После него микрофон взял президент. Он предложил протестировать нестандартную терапию - облучение внутренних органов больного светом или ультрафиолетовыми лучами.
Затем он предположил, что победить вирус можно и с помощью инъекции дезинфицирующих средств - или как-то иначе употребляя их внутрь.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 00:01

https://www.ft.com/content/6bd88b7d-338 ... pe=nongift

а все таки они умирают. en masse

для тех, кто не умеет наклеивать марки: смертность в 14 наиболее пораженных но развитых городах и регионах мира в среднем на 60% выше, чем официальные данные по ковид. для это ft сравнили среднюю смертность за предыдущие 5 лет в марте-апреле с мартом апрелем 2020. Для менее развитых стран - это 300+%.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 00:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  artlife написав:Сколько раз за час человек трогает руками глаза? Это не отрицает дыхательный путь, но контактный тоже там.

Краще спиратися безпосередньо на думку інфекціоністів, а не на версії журналіздів.
Ви торкаєтесь пальцем кон'юктиви? Екстремально та неприємно.
Хворий теоретично може накашляти на кон'юктиви комусь. Далі "матеріал" прямує по сльозовому каналу в носову порожнину, а не "вгризається" в око (за версією журналіздів).
Рецептори запаху захоплюють молекули різноманітних структур. В тій ділянці тонка слизова, багато судин тощо. Тому там часто і є "ворота". Приблизно так.
Уявіть кокаїністів (з фільмів). Вони не мажуть собі під носом порошком, не втирають його в око, ухо та інші природні отвори, а доставляють до тих самих "воріт".
Востаннє редагувалось centurionus в Пон 27 кві, 2020 00:12, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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