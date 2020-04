Додано: Пон 27 кві, 2020 00:01

https://www.ft.com/content/6bd88b7d-338 ... pe=nongift



а все таки они умирают. en masse



для тех, кто не умеет наклеивать марки: смертность в 14 наиболее пораженных но развитых городах и регионах мира в среднем на 60% выше, чем официальные данные по ковид. для это ft сравнили среднюю смертность за предыдущие 5 лет в марте-апреле с мартом апрелем 2020. Для менее развитых стран - это 300+%. а все таки они умирают. en masseдля тех, кто не умеет наклеивать марки: смертность в 14 наиболее пораженных но развитых городах и регионах мира в среднем на 60% выше, чем официальные данные по ковид. для это ft сравнили среднюю смертность за предыдущие 5 лет в марте-апреле с мартом апрелем 2020. Для менее развитых стран - это 300+%.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California