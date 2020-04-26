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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 кві, 2020 21:50
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Пандемия скоро пойдет на спад: ученые рассказали, что уничтожает COVID-19
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Нед 26 кві, 2020 22:02
Угу . мы вас знаем . Это вы сейчас прикинулись овечкой в белой шубке - Волчонок вы наш . Отойдете от испуга и начнете проповедовать свой звериный Либерализм . Пофиг вам на людей - все рынок порешает .
Додано: Нед 26 кві, 2020 22:06
Флорида, джожія, Техас, Каліфорнія та інші південні штати; Сінгапур, Еквадор і тд мають достатньо і сонця і вологості
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 26 кві, 2020 22:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
У меня обратное предвидение, замкнутые системы кондиционирования при жаре в супермаркетах и офисах приведут к повальному заражению.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 26 кві, 2020 22:16
Государство у нас слабое, спору нет.
Но никакое государство не способно принудить к чему-либо миллионы граждан, не доверяющих ему и не ставящих его ни во что.
Почитайте любую заметку о карантине в Швеции - всё основано на взаимном доверии государства и граждан.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 26 кві, 2020 22:23
Сколько раз за час человек трогает руками глаза? Это не отрицает дыхательный путь, но контактный тоже там.
Додано: Нед 26 кві, 2020 23:01
Точно. 100%.
Додано: Нед 26 кві, 2020 23:05
Додано: Пон 27 кві, 2020 00:01
а все таки они умирают. en masse
для тех, кто не умеет наклеивать марки: смертность в 14 наиболее пораженных но развитых городах и регионах мира в среднем на 60% выше, чем официальные данные по ковид. для это ft сравнили среднюю смертность за предыдущие 5 лет в марте-апреле с мартом апрелем 2020. Для менее развитых стран - это 300+%.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Пон 27 кві, 2020 00:11
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Краще спиратися безпосередньо на думку інфекціоністів, а не на версії журналіздів.
Ви торкаєтесь пальцем кон'юктиви? Екстремально та неприємно.
Хворий теоретично може накашляти на кон'юктиви комусь. Далі "матеріал" прямує по сльозовому каналу в носову порожнину, а не "вгризається" в око (за версією журналіздів).
Рецептори запаху захоплюють молекули різноманітних структур. В тій ділянці тонка слизова, багато судин тощо. Тому там часто і є "ворота". Приблизно так.
Уявіть кокаїністів (з фільмів). Вони не мажуть собі під носом порошком, не втирають його в око, ухо та інші природні отвори, а доставляють до тих самих "воріт".
Востаннє редагувалось centurionus в Пон 27 кві, 2020 00:12, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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