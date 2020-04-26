для тех, кто не умеет наклеивать марки: смертность в 14 наиболее пораженных но развитых городах и регионах мира в среднем на 60% выше, чем официальные данные по ковид. для это ft сравнили среднюю смертность за предыдущие 5 лет в марте-апреле с мартом апрелем 2020. Для менее развитых стран - это 300+%.
Сейчас придут товарищи из группы "это просто грипп" и расскажут Вам, что на самом деле из-за теплой зимы в марте-апреле просто умерли те, кто недомёр в декабре-январе и вообще, им бы и так кирпич на голову упал и умирают они вовсе не от Ковида, а просто так, от нечего делать - изучайте советские инструкции для патологоанатомов и т.д.
"Просто метан, попав в тёплые слои атмосферы, преломил свет Венеры"...
Востаннє редагувалось Civis в Пон 27 кві, 2020 00:13, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:В Италии сосчитали ВСЕ смерти за март и сравнили с прошлым годом
В начале апреля Национальный институт статистики Италии (ISTAT) наконец-таки собрал важные и интересные цифры по стране. А именно, волнующий всех параметр, – общую смертность в Италии за январь, февраль и март 2020. Отчет опубликован здесь. .............. https://storm100.livejournal.com/776486 ... ium=social
centurionus написав:Ви торкаєтесь пальцем кон'юктиви? Екстремально та неприємно. Хворий теоретично може накашляти на кон'юктиви комусь. Далі "матеріал" прямує по сльозовому каналу в носову порожнину, а не "вгризається" в око (за версією журналіздів).
Якщо одним з симптомів ковіду в жінки з вірусом на очах був кон'юнктивіт, то таки вгризається, хіба ні? Якщо він жив більше кількох днів (30?) на оці, то також таки вгризається, адже якбі ні - то на поверхні він би не вижив, скільки б вологи на ній не було. Тай уоли в мене очі сверблять, то я знатно їх протираю руками, хоча знаю, що це тільки гірше зробить.
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