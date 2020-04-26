для тех, кто не умеет наклеивать марки: смертность в 14 наиболее пораженных но развитых городах и регионах мира в среднем на 60% выше, чем официальные данные по ковид. для это ft сравнили среднюю смертность за предыдущие 5 лет в марте-апреле с мартом апрелем 2020. Для менее развитых стран - это 300+%.
Сейчас придут товарищи из группы "это просто грипп" и расскажут Вам, что на самом деле из-за теплой зимы в марте-апреле просто умерли те, кто недомёр в декабре-январе и вообще, им бы и так кирпич на голову упал и умирают они вовсе не от Ковида, а просто так, от нечего делать - изучайте советские инструкции для патологоанатомов и т.д.
"Просто метан, попав в тёплые слои атмосферы, преломил свет Венеры"...
Востаннє редагувалось Civis в Пон 27 кві, 2020 00:13, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:В Италии сосчитали ВСЕ смерти за март и сравнили с прошлым годом
В начале апреля Национальный институт статистики Италии (ISTAT) наконец-таки собрал важные и интересные цифры по стране. А именно, волнующий всех параметр, – общую смертность в Италии за январь, февраль и март 2020. Отчет опубликован здесь. .............. https://storm100.livejournal.com/776486 ... ium=social
centurionus написав:Ви торкаєтесь пальцем кон'юктиви? Екстремально та неприємно. Хворий теоретично може накашляти на кон'юктиви комусь. Далі "матеріал" прямує по сльозовому каналу в носову порожнину, а не "вгризається" в око (за версією журналіздів).
Якщо одним з симптомів ковіду в жінки з вірусом на очах був кон'юнктивіт, то таки вгризається, хіба ні? Якщо він жив більше кількох днів (30?) на оці, то також таки вгризається, адже якбі ні - то на поверхні він би не вижив, скільки б вологи на ній не було. Тай уоли в мене очі сверблять, то я знатно їх протираю руками, хоча знаю, що це тільки гірше зробить.
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В Україні зафіксовано 9009 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 398 випадків; Волинська область — 254 випадки; Дніпропетровська область — 310 випадків; Донецька область — 52 випадки; Житомирська область — 351 випадок; Закарпатська область — 375 випадків; Запорізька область — 204 випадки; Івано-Франківська область — 761 випадок; Кіровоградська область — 337 випадків; м. Київ — 1220 випадків; Київська область — 570 випадків; Львівська область — 358 випадків; Луганська область — 29 випадків; Миколаївська область — 115 випадків; Одеська область — 240 випадків; Полтавська область — 173 випадки; Рівненська область — 522 випадки; Сумська область — 95 випадків; Тернопільська область — 612 випадків; Харківська область — 196 випадків; Херсонська область — 88 випадків; Хмельницька область — 72 випадки; Чернівецька область — 1375 випадків; Черкаська область — 267 випадків; Чернігівська область — 35 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 квітня 2020 року до Центру надійшло 647 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 25489 повідомлень про підозру на COVID-19.