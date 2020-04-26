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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1091109210931094

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 00:12

  adeges написав:а все таки они умирают. en masse

для тех, кто не умеет наклеивать марки: смертность в 14 наиболее пораженных но развитых городах и регионах мира в среднем на 60% выше, чем официальные данные по ковид. для это ft сравнили среднюю смертность за предыдущие 5 лет в марте-апреле с мартом апрелем 2020. Для менее развитых стран - это 300+%.


Сейчас придут товарищи из группы "это просто грипп" и расскажут Вам, что на самом деле из-за теплой зимы в марте-апреле просто умерли те, кто недомёр в декабре-январе и вообще, им бы и так кирпич на голову упал и умирают они вовсе не от Ковида, а просто так, от нечего делать - изучайте советские инструкции для патологоанатомов и т.д.

"Просто метан, попав в тёплые слои атмосферы, преломил свет Венеры"...
Востаннє редагувалось Civis в Пон 27 кві, 2020 00:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 00:13

  beee написав:В Италии сосчитали ВСЕ смерти за март и сравнили с прошлым годом

В начале апреля Национальный институт статистики Италии (ISTAT) наконец-таки собрал важные и интересные цифры по стране. А именно, волнующий всех параметр, – общую смертность в Италии за январь, февраль и март 2020. Отчет опубликован здесь.
..............
https://storm100.livejournal.com/776486 ... ium=social

Кто-нибудь пытался посмотреть первоисточник?
По его ссылке https://public.tableau.com/views/Mortalit_15858412215300/Mortalit?:display_count=y&publish=yes&:origin=viz_share_link&:showVizHome=no у меня, во-первых, получаются не совсем такие цифры, как у него, хотя и близкие. Во вторых, на графике, если в графе "коммуна" выбираю "exclude value", отображаются данные не по провинции, как у storm100, а если правильно понимаю, по всей стране. Но если это так, то сравнивая с количеством смертей по https://countrymeters.info/ru/Italy#life_expectancy, получается что здесь показано всего где-то 40% смертей от обычного количества, а storm100 говорит о 70%.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 04:07

  centurionus написав:Ви торкаєтесь пальцем кон'юктиви? Екстремально та неприємно.
Хворий теоретично може накашляти на кон'юктиви комусь. Далі "матеріал" прямує по сльозовому каналу в носову порожнину, а не "вгризається" в око (за версією журналіздів).

Якщо одним з симптомів ковіду в жінки з вірусом на очах був кон'юнктивіт, то таки вгризається, хіба ні?
Якщо він жив більше кількох днів (30?) на оці, то також таки вгризається, адже якбі ні - то на поверхні він би не вижив, скільки б вологи на ній не було.
Тай уоли в мене очі сверблять, то я знатно їх протираю руками, хоча знаю, що це тільки гірше зробить.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні зафіксовано 9009 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 398 випадків;
Волинська область — 254 випадки;
Дніпропетровська область — 310 випадків;
Донецька область — 52 випадки;
Житомирська область — 351 випадок;
Закарпатська область — 375 випадків;
Запорізька область — 204 випадки;
Івано-Франківська область — 761 випадок;
Кіровоградська область — 337 випадків;
м. Київ — 1220 випадків;
Київська область — 570 випадків;
Львівська область — 358 випадків;
Луганська область — 29 випадків;
Миколаївська область — 115 випадків;
Одеська область — 240 випадків;
Полтавська область — 173 випадки;
Рівненська область — 522 випадки;
Сумська область — 95 випадків;
Тернопільська область — 612 випадків;
Харківська область — 196 випадків;
Херсонська область — 88 випадків;
Хмельницька область — 72 випадки;
Чернівецька область — 1375 випадків;
Черкаська область — 267 випадків;
Чернігівська область — 35 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 квітня 2020 року до Центру надійшло 647 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 25489 повідомлень про підозру на COVID-19.
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http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

У разі «стрімкого зниження» нових випадків зараження коронавірусом в Україні карантинні обмеження можуть бути скасовані
https://glavcom.ua/news/u-moz-zayavili-shcho-grafik-skasuvannya-karantinu-mozhe-buti-pereglyanutiy-675953.html
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:46

  freeze написав:
varlo написав:Пандемия скоро пойдет на спад: ученые рассказали, что уничтожает COVID-19
https://www.rbc.ua/rus/styler/pandemiya-skoro-poydet-spad-uchenye-rasskazali-1587776613.html


У меня обратное предвидение, замкнутые системы кондиционирования при жаре в супермаркетах и офисах приведут к повальному заражению.


Шашлыки , речка , дети ... лето .
пусть заставят носить эти маски при + 20 градусов тепла
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