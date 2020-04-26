для тех, кто не умеет наклеивать марки: смертность в 14 наиболее пораженных но развитых городах и регионах мира в среднем на 60% выше, чем официальные данные по ковид. для это ft сравнили среднюю смертность за предыдущие 5 лет в марте-апреле с мартом апрелем 2020. Для менее развитых стран - это 300+%.
Сейчас придут товарищи из группы "это просто грипп" и расскажут Вам, что на самом деле из-за теплой зимы в марте-апреле просто умерли те, кто недомёр в декабре-январе и вообще, им бы и так кирпич на голову упал и умирают они вовсе не от Ковида, а просто так, от нечего делать - изучайте советские инструкции для патологоанатомов и т.д.
"Просто метан, попав в тёплые слои атмосферы, преломил свет Венеры"...
Востаннє редагувалось Civis в Пон 27 кві, 2020 00:13, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:В Италии сосчитали ВСЕ смерти за март и сравнили с прошлым годом
В начале апреля Национальный институт статистики Италии (ISTAT) наконец-таки собрал важные и интересные цифры по стране. А именно, волнующий всех параметр, – общую смертность в Италии за январь, февраль и март 2020. Отчет опубликован здесь. .............. https://storm100.livejournal.com/776486 ... ium=social
centurionus написав:Ви торкаєтесь пальцем кон'юктиви? Екстремально та неприємно. Хворий теоретично може накашляти на кон'юктиви комусь. Далі "матеріал" прямує по сльозовому каналу в носову порожнину, а не "вгризається" в око (за версією журналіздів).
Якщо одним з симптомів ковіду в жінки з вірусом на очах був кон'юнктивіт, то таки вгризається, хіба ні? Якщо він жив більше кількох днів (30?) на оці, то також таки вгризається, адже якбі ні - то на поверхні він би не вижив, скільки б вологи на ній не було. Тай уоли в мене очі сверблять, то я знатно їх протираю руками, хоча знаю, що це тільки гірше зробить.
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В Україні зафіксовано 9009 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 398 випадків; Волинська область — 254 випадки; Дніпропетровська область — 310 випадків; Донецька область — 52 випадки; Житомирська область — 351 випадок; Закарпатська область — 375 випадків; Запорізька область — 204 випадки; Івано-Франківська область — 761 випадок; Кіровоградська область — 337 випадків; м. Київ — 1220 випадків; Київська область — 570 випадків; Львівська область — 358 випадків; Луганська область — 29 випадків; Миколаївська область — 115 випадків; Одеська область — 240 випадків; Полтавська область — 173 випадки; Рівненська область — 522 випадки; Сумська область — 95 випадків; Тернопільська область — 612 випадків; Харківська область — 196 випадків; Херсонська область — 88 випадків; Хмельницька область — 72 випадки; Чернівецька область — 1375 випадків; Черкаська область — 267 випадків; Чернігівська область — 35 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 квітня 2020 року до Центру надійшло 647 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 25489 повідомлень про підозру на COVID-19.
У меня обратное предвидение, замкнутые системы кондиционирования при жаре в супермаркетах и офисах приведут к повальному заражению.
а что, собственно, изменится при включении кондиционеров? Месяц назад находили в офисах и магазинах без особой вентиляции. Иногда открывали окно, если совсем уж душно. И сейчас находимся, иногда проветриваем. Летом окна открываться будут всяко чаще.
Много текста, сюда тащить не буду. Согласен с автором на 98%
Там автор шведів хвалить - про яких тут регулярно згадуємо . І поки що невідомо - як воно у них закінчиться і коли ... Слідкуємо просто ... Правильний варіант статистики - як от трошки вище у Файненшнл Таймс . Оце будуть реальні результати . А так - це поки розмови просто ...
centurionus написав:Ви торкаєтесь пальцем кон'юктиви? Екстремально та неприємно. Хворий теоретично може накашляти на кон'юктиви комусь. Далі "матеріал" прямує по сльозовому каналу в носову порожнину, а не "вгризається" в око (за версією журналіздів).
Якщо одним з симптомів ковіду в жінки з вірусом на очах був кон'юнктивіт, то таки вгризається, хіба ні? Якщо він жив більше кількох днів (30?) на оці, то також таки вгризається, адже якбі ні - то на поверхні він би не вижив, скільки б вологи на ній не було. Тай уоли в мене очі сверблять, то я знатно їх протираю руками, хоча знаю, що це тільки гірше зробить.
Навіщо щось вигадувати? Описано все науковцями давно. Мова йде про ПЕРВИННЕ проникнення до організму. Хіба це не зрозуміло? Після нього вірус та "продукти" розпаду клітин будуть скрізь, де є судини: в п'ятках, мошонці, очах тощо (не у всі клітини проникнене вірус втім звичайно). Вірус - не бактерія. Інші механізми.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell