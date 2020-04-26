RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1092109310941095>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 00:12

  adeges написав:а все таки они умирают. en masse

для тех, кто не умеет наклеивать марки: смертность в 14 наиболее пораженных но развитых городах и регионах мира в среднем на 60% выше, чем официальные данные по ковид. для это ft сравнили среднюю смертность за предыдущие 5 лет в марте-апреле с мартом апрелем 2020. Для менее развитых стран - это 300+%.


Сейчас придут товарищи из группы "это просто грипп" и расскажут Вам, что на самом деле из-за теплой зимы в марте-апреле просто умерли те, кто недомёр в декабре-январе и вообще, им бы и так кирпич на голову упал и умирают они вовсе не от Ковида, а просто так, от нечего делать - изучайте советские инструкции для патологоанатомов и т.д.

"Просто метан, попав в тёплые слои атмосферы, преломил свет Венеры"...
Востаннє редагувалось Civis в Пон 27 кві, 2020 00:13, всього редагувалось 1 раз.
Civis
 
Повідомлень: 237
З нами з: 08.03.15
Подякував: 49 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 00:13

  beee написав:В Италии сосчитали ВСЕ смерти за март и сравнили с прошлым годом

В начале апреля Национальный институт статистики Италии (ISTAT) наконец-таки собрал важные и интересные цифры по стране. А именно, волнующий всех параметр, – общую смертность в Италии за январь, февраль и март 2020. Отчет опубликован здесь.
..............
https://storm100.livejournal.com/776486 ... ium=social

Кто-нибудь пытался посмотреть первоисточник?
По его ссылке https://public.tableau.com/views/Mortalit_15858412215300/Mortalit?:display_count=y&publish=yes&:origin=viz_share_link&:showVizHome=no у меня, во-первых, получаются не совсем такие цифры, как у него, хотя и близкие. Во вторых, на графике, если в графе "коммуна" выбираю "exclude value", отображаются данные не по провинции, как у storm100, а если правильно понимаю, по всей стране. Но если это так, то сравнивая с количеством смертей по https://countrymeters.info/ru/Italy#life_expectancy, получается что здесь показано всего где-то 40% смертей от обычного количества, а storm100 говорит о 70%.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16294
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4464 раз.
Подякували: 4127 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 04:07

  centurionus написав:Ви торкаєтесь пальцем кон'юктиви? Екстремально та неприємно.
Хворий теоретично може накашляти на кон'юктиви комусь. Далі "матеріал" прямує по сльозовому каналу в носову порожнину, а не "вгризається" в око (за версією журналіздів).

Якщо одним з симптомів ковіду в жінки з вірусом на очах був кон'юнктивіт, то таки вгризається, хіба ні?
Якщо він жив більше кількох днів (30?) на оці, то також таки вгризається, адже якбі ні - то на поверхні він би не вижив, скільки б вологи на ній не було.
Тай уоли в мене очі сверблять, то я знатно їх протираю руками, хоча знаю, що це тільки гірше зробить.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
Повідомлень: 622
З нами з: 23.07.18
Подякував: 183 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні зафіксовано 9009 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 398 випадків;
Волинська область — 254 випадки;
Дніпропетровська область — 310 випадків;
Донецька область — 52 випадки;
Житомирська область — 351 випадок;
Закарпатська область — 375 випадків;
Запорізька область — 204 випадки;
Івано-Франківська область — 761 випадок;
Кіровоградська область — 337 випадків;
м. Київ — 1220 випадків;
Київська область — 570 випадків;
Львівська область — 358 випадків;
Луганська область — 29 випадків;
Миколаївська область — 115 випадків;
Одеська область — 240 випадків;
Полтавська область — 173 випадки;
Рівненська область — 522 випадки;
Сумська область — 95 випадків;
Тернопільська область — 612 випадків;
Харківська область — 196 випадків;
Херсонська область — 88 випадків;
Хмельницька область — 72 випадки;
Чернівецька область — 1375 випадків;
Черкаська область — 267 випадків;
Чернігівська область — 35 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 квітня 2020 року до Центру надійшло 647 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 25489 повідомлень про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 6056
З нами з: 11.04.12
Подякував: 352 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

У разі «стрімкого зниження» нових випадків зараження коронавірусом в Україні карантинні обмеження можуть бути скасовані
https://glavcom.ua/news/u-moz-zayavili-shcho-grafik-skasuvannya-karantinu-mozhe-buti-pereglyanutiy-675953.html
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 6056
З нами з: 11.04.12
Подякував: 352 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:46

  freeze написав:
varlo написав:Пандемия скоро пойдет на спад: ученые рассказали, что уничтожает COVID-19
https://www.rbc.ua/rus/styler/pandemiya-skoro-poydet-spad-uchenye-rasskazali-1587776613.html


У меня обратное предвидение, замкнутые системы кондиционирования при жаре в супермаркетах и офисах приведут к повальному заражению.


Шашлыки , речка , дети ... лето .
пусть заставят носить эти маски при + 20 градусов тепла
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 565
З нами з: 22.07.11
Подякував: 208 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 10:14

  freeze написав:
varlo написав:Пандемия скоро пойдет на спад: ученые рассказали, что уничтожает COVID-19
https://www.rbc.ua/rus/styler/pandemiya-skoro-poydet-spad-uchenye-rasskazali-1587776613.html


У меня обратное предвидение, замкнутые системы кондиционирования при жаре в супермаркетах и офисах приведут к повальному заражению.

а что, собственно, изменится при включении кондиционеров?
Месяц назад находили в офисах и магазинах без особой вентиляции. Иногда открывали окно, если совсем уж душно. И сейчас находимся, иногда проветриваем. Летом окна открываться будут всяко чаще.
juristkostya
 
Повідомлень: 2790
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 10:21

Почему итальянцы дохли, как мухи или Последний удар по мифу про вирус-убийцу.
https://a-nikonov.livejournal.com/3536788.html

Много текста, сюда тащить не буду.
Согласен с автором на 98%
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11192
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6764 раз.
Подякували: 3006 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 10:44

  Вкладчик1234 написав:Почему итальянцы дохли, как мухи или Последний удар по мифу про вирус-убийцу.
https://a-nikonov.livejournal.com/3536788.html

Много текста, сюда тащить не буду.
Согласен с автором на 98%


Там автор шведів хвалить - про яких тут регулярно згадуємо . І поки що невідомо - як воно у них закінчиться і коли ... Слідкуємо просто ... Правильний варіант статистики - як от трошки вище у Файненшнл Таймс . Оце будуть реальні результати . А так - це поки розмови просто ...
Puente
 
Повідомлень: 2972
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 10:53

  Slx написав:
  centurionus написав:Ви торкаєтесь пальцем кон'юктиви? Екстремально та неприємно.
Хворий теоретично може накашляти на кон'юктиви комусь. Далі "матеріал" прямує по сльозовому каналу в носову порожнину, а не "вгризається" в око (за версією журналіздів).

Якщо одним з симптомів ковіду в жінки з вірусом на очах був кон'юнктивіт, то таки вгризається, хіба ні?
Якщо він жив більше кількох днів (30?) на оці, то також таки вгризається, адже якбі ні - то на поверхні він би не вижив, скільки б вологи на ній не було.
Тай уоли в мене очі сверблять, то я знатно їх протираю руками, хоча знаю, що це тільки гірше зробить.

Навіщо щось вигадувати? Описано все науковцями давно.
Мова йде про ПЕРВИННЕ проникнення до організму. Хіба це не зрозуміло? Після нього вірус та "продукти" розпаду клітин будуть скрізь, де є судини: в п'ятках, мошонці, очах тощо (не у всі клітини проникнене вірус втім звичайно).
Вірус - не бактерія. Інші механізми.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1166
З нами з: 07.10.09
Подякував: 269 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1092109310941095>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Rainbow, tta757, zzzzzz і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 691, 692, 693
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6922 1548527
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 11:15
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.