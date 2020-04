Додано: Пон 27 кві, 2020 10:53

Slx написав: centurionus написав: Ви торкаєтесь пальцем кон'юктиви? Екстремально та неприємно.

Хворий теоретично може накашляти на кон'юктиви комусь. Далі "матеріал" прямує по сльозовому каналу в носову порожнину, а не "вгризається" в око (за версією журналіздів).

Якщо одним з симптомів ковіду в жінки з вірусом на очах був кон'юнктивіт, то таки вгризається, хіба ні?

Якщо він жив більше кількох днів (30?) на оці, то також таки вгризається, адже якбі ні - то на поверхні він би не вижив, скільки б вологи на ній не було.

Якщо одним з симптомів ковіду в жінки з вірусом на очах був кон'юнктивіт, то таки вгризається, хіба ні?

Якщо він жив більше кількох днів (30?) на оці, то також таки вгризається, адже якбі ні - то на поверхні він би не вижив, скільки б вологи на ній не було.

Тай уоли в мене очі сверблять, то я знатно їх протираю руками, хоча знаю, що це тільки гірше зробить.

Навіщо щось вигадувати? Описано все науковцями давно.

Мова йде про ПЕРВИННЕ проникнення до організму. Хіба це не зрозуміло? Після нього вірус та "продукти" розпаду клітин будуть скрізь, де є судини: в п'ятках, мошонці, очах тощо (не у всі клітини проникнене вірус втім звичайно).

Навіщо щось вигадувати? Описано все науковцями давно.

Мова йде про ПЕРВИННЕ проникнення до організму. Хіба це не зрозуміло? Після нього вірус та "продукти" розпаду клітин будуть скрізь, де є судини: в п'ятках, мошонці, очах тощо (не у всі клітини проникнене вірус втім звичайно).

Вірус - не бактерія. Інші механізми.

