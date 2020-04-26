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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1092109310941095

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:14

  Вкладчик1234 написав:Почему итальянцы дохли, как мухи или Последний удар по мифу про вирус-убийцу.
https://a-nikonov.livejournal.com/3536788.html

Много текста, сюда тащить не буду.
Согласен с автором на 98%

тем не менее, в комментариях его на место поставили.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:43

  juristkostya написав:
  freeze написав:
varlo написав:Пандемия скоро пойдет на спад: ученые рассказали, что уничтожает COVID-19
https://www.rbc.ua/rus/styler/pandemiya-skoro-poydet-spad-uchenye-rasskazali-1587776613.html


У меня обратное предвидение, замкнутые системы кондиционирования при жаре в супермаркетах и офисах приведут к повальному заражению.

а что, собственно, изменится при включении кондиционеров?
Месяц назад находили в офисах и магазинах без особой вентиляции. Иногда открывали окно, если совсем уж душно. И сейчас находимся, иногда проветриваем. Летом окна открываться будут всяко чаще.

болєзнь лєгіонєра
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Пон 27 кві, 2020 11:15
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