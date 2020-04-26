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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 кві, 2020 11:14
тем не менее, в комментариях его на место поставили.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 11:43
juristkostya написав: freeze написав:
У меня обратное предвидение, замкнутые системы кондиционирования при жаре в супермаркетах и офисах приведут к повальному заражению.
а что, собственно, изменится при включении кондиционеров?
Месяц назад находили в офисах и магазинах без особой вентиляции. Иногда открывали окно, если совсем уж душно. И сейчас находимся, иногда проветриваем. Летом окна открываться будут всяко чаще.
болєзнь лєгіонєра
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Пон 27 кві, 2020 11:15
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