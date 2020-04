Додано: Пон 27 кві, 2020 11:43

juristkostya написав: freeze написав: varlo написав: Пандемия скоро пойдет на спад: ученые рассказали, что уничтожает COVID-19

https://www.rbc.ua/rus/styler/pandemiya-skoro-poydet-spad-uchenye-rasskazali-1587776613.html



У меня обратное предвидение, замкнутые системы кондиционирования при жаре в супермаркетах и офисах приведут к повальному заражению.

а что, собственно, изменится при включении кондиционеров?

а что, собственно, изменится при включении кондиционеров?

Месяц назад находили в офисах и магазинах без особой вентиляции. Иногда открывали окно, если совсем уж душно. И сейчас находимся, иногда проветриваем. Летом окна открываться будут всяко чаще.

болєзнь лєгіонєра болєзнь лєгіонєра

